El inesperado tiro de Xander Schauffele en Augusta que terminó dentro de la bolsa de una espectadora

Situaciones inesperadas que ocurren en el golf. Y que toman mayor dimensión cuando se trata del Masters, el major más bello estéticamente a la vista de los fans presenciales y televidentes. Sucedió que el golpe de salida de Xander Schauffele en el octavo hoyo de Augusta, durante la primera ronda, no aterrizó exactamente donde él pretendía, pero le brindó a una espectadora una experiencia que no podría comprar en ningún lado. Y que no olvidará jamás.

En ese par 5, la bola de Schauffele se desvió ligeramente a la derecha del fairway y aterrizó en la bolsa de compras de una mujer, que había adquirido en la enorme tienda de Augusta National; una de esas clásicas “bags” que traen un estampado de temática de golf, los respectivos logos y laterales y correas rosas.

Schauffele y el árbitro se acercaron a la bolsa llena de artículos mientras el resto de los espectadores se apartaba. Echaron un vistazo al interior para determinar la ubicación de la pelota en una esquina de la bolsa y colocaron un tee de golf en el césped para marcar el lugar. Luego, Schauffele le entregó la bolsa a la mujer y volvió a jugar.

¡De no creerse!



El primer tiro de Xander Schauffele en el hoyo 8 acabó dentro de la bolsa de un patron. pic.twitter.com/rHWkCsIKst — El Masters (@TheMasters_ES) April 9, 2026

¿Qué dice la regla? Dado que la bolsa con el merchandising se considera una obstrucción móvil, a Schauffele se le concedió alivio gratuito para mover la bolsa y la pelota, para luego volver a colocar la bola en ese lugar sin incurrir en un golpe de penalización. Finalmente, el jugador logró par en el octavo hoyo y terminó con positivos números rojos tras los primeros 18 hoyos: 70 golpes (-2).

“La pelota entró directamente en la bolsa. Fue un golpe excelente: ese rebote me habría mandado a la hoja de pino y quién sabe si habría tenido alguna oportunidad de subir la loma. Así que gracias a la señora del hoyo 8″, comentó Schauffele, que admitió que no es la primera vez que le pasa, aunque el último antecedente, según aclaró, data de mucho tiempo atrás.

Más allá del episodio con la pelota que entró en una bolsa, Xander Schauffele completó una buena primera vuelta y firmó 70 (-2) HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el Masters, las bolsas de artículos de golf son casi tan comunes como las azaleas en Augusta National Golf Club durante la semana del torneo, ya que los espectadores se abastecen de todo lo que pueden cargar en las diversas tiendas del campo. Ocurre que la única oportunidad para comprar artículos del Masters es en la entidad presidida por Fred Ridley, y que respeta una lógica muy estricta de derechos que se mantiene desde que existe el merchandising. Así casi todos los afortunados “patrons” (asistentes) que obtienen una acreditación aprovechan esta excepcional oportunidad para llevarse algunos de los artículos más codiciados del golf.

El Masters fabrica prácticamente de todo bajo su propia marca: desde chombas y gorras hasta pañuelos para perros, gnomos de jardín y mantas. Uno de los artículos estrella es el “Pimento Cheese sandwich”. Dicen que la fórmula de este sandwich es secreta, y que combina en sus dosis justas distintos quesos y pimientos con mayonesa y mostaza. Nadie que vaya al Masters como espectador debería decirle no a esa exquisitez, que viene con su clásica envoltura transparente de color verde agua y además se mantiene en su valor histórico desde hace añares: apenas un dólar y medio. Una tradición de las tantas que se conservan en el Masters.