Descenso de River en 2011: cómo fue ese partido con Belgrano que mandó al Millonario a la B

River protagonizará este domingo a las 15.30 un nuevo partido trascendental ante Belgrano, el mismo rival al que se enfrentó en la promoción de 2011, cuando descendió por primera y única vez. Esta vez será en el marco de la final del Torneo Apertura 2026, que, además de definir el primer campeón de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino, otorgará un cupo para la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2027.

El Millonario busca una especie de revancha que, claro, no cambia la historia. El Pirata, por su parte, quiere volver a ser el verdugo del equipo de Núñez, que sufrió el vendaval cordobés hace 15 años, en el peor momento de su historia. Tras varios años en declive, River quedó 17º en la Tabla de Promedios después del Clausura 2011, con un coeficiente de 1.236, a 0.027 (cuatro puntos) del último salvado, Tigre, lo que lo condenó a jugar la promoción para no descender a la B Nacional.

Matías Almeyda era el capitán de River al momento del descenso; en la B se convirtió en DT Maxi Failla - AFP

Del otro lado, Belgrano terminó en el cuarto puesto de la segunda división del fútbol argentino por detrás del campeón Atlético de Rafaela, del otro ascendido de manera directa Unión de Santa Fe, y de San Martín de San Juan, que quedó tercero y luego ganó la promoción contra Gimnasia de La Plata por 2 a 1, producto de un triunfo por la mínima diferencia como local y un empate 1 a 1 como visitante.

La serie entre el Pirata y el Millonario, por su parte captó la atención de todo el planeta porque un gigante del continente estaba a punto de perder la categoría, algo impensado. David contra Goliat. Un club inexperto contra un multicampeón. Pero la moneda, finalmente, cayó del lado del más débil, que protagonizó una de las mayores sorpresas que se recuerden en el fútbol local.

Ricardo Zielinski fue el DT de Belgrano en el histórico triunfo ante River en 2011; volvió al cargo este año Natacha Pisarenko - AP

El primer partido se jugó el miércoles 22 de junio de 2011 en el Gigante de Alberdi, con arbitraje de Néstor Pitana, que confesó ser fanático de River una vez retirado. El local dio el golpe y se impuso por 2 a 0 gracias a las anotaciones de César Mansanelli de penal y César ‘Picante’ Pereyra. Mientras toso estaba en juego, varios hinchas de River ingresaron encapuchados al campo de juego a agredir los jugadores de su propio equipo, lo que detuvo el encuentro por casi media hora.

En la revancha, el 26 de junio, ante su gente, el equipo dirigido por Juan José ‘J.J.” López tenía que ganar por dos goles ya que el empate en el global lo favorecía por ventaja deportiva, pero no pudo festejar. Mansanelli abrió el marcador para el visitante a los 3′, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Dos minutos más tarde, Mariano Pavone anotó para el local y abrió paso a la ilusión de los presentes. Sin embargo, a los 16′ del segundo tiempo, Guillermo Farré empató para los cordobeses y sentenció el destino de River, que a los 24′ tuvo la chance de ponerse 2 a 1 desde los doce pasos, pero Juan Carlos Olave le atajó el remate a Pavone.

El momento en que River empezó a sentirse en la B Nacional: Olave le atajó un penal a Pavone F. Marelli

El árbitro dio por finalizado el partido a los 44′ de la segunda mitad por los disturbios en las tribunas del Monumental y la incontable cantidad de objetos lanzados por los hinchas al campo de juego. Posteriormente, en medio de la tristeza y el enojo de los fanáticos, hubo destrozos dentro y en las afueras del estadio y se clausuró el Monumental por cinco partidos, por lo que River comenzó su participación en la B Nacional sin público.

Resumen del día en el que River descendió

El historial entre ambos clubes tiene 41 antecedentes con mayoría de triunfos del conjunto porteño -29-. El club cordobés, por su parte, se impuso en ocho ocasiones y se registraron siete empates. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 5 de abril de este año, por la 13° fecha del Torneo Apertura en curso. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria como local con un contundente 3 a 0 gracias a un doblete de Tomás Galván y un tanto de Colidio.