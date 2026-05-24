Tottenham Hotspur se salvó del descenso en la Premier League y Chelsea quedó afuera de las copas

Después de una temporada que resultó puro sufrimiento, Tottenham Hotspur evitó el descenso en la Premier League tras su victoria 1-0 en la última fecha, este domingo contra Everton, un resultado que envió a West Ham a segunda división, catorce años de haber ascendido a la élite.

Los Spurs terminan así en la decimoséptima posición, justo un escalón por encima de la zona roja, con apenas dos puntos de ventaja sobre los Hammers (18º, 39 puntos), que ganaron 3-0 al Leeds en la última jornada pero no pudieron evitar su caída al Championship (2ª división).

Para muchos hinchas memoriosos se trató del partido más importante de Tottenham desde 1977, cuando bajó de categoría por última vez. Finalmente, llegó el gol providencial del portugués João Palhinha, que anotó el único tanto del encuentro a los 43 minutos del primer tiempo. Y así se mantuvo el resultado hasta el final, con un desarrollo favorable al local, con 20 remates contra 9, más allá de que se repartieron la posesión.

El partido venía con la controversia por la escapada del lesionado Cuti Romero a Córdoba para presenciar la final del torneo Apertura entre Belgrano y River. La certeza de que el Cuti estaba en tierras mediterráneas y no en la capital inglesa había provocado la ira de hinchas y periodistas fanáticos del Tottenham. Sobre todo, porque arrecian los rumores sobre su transferencia luego del Mundial: Barcelona y Atlético de Madrid son dos de los equipos que lo tienen en el radar.

CUTI ROMERO PRESENTE... Luego de la polémica de "estar o no estar", el argentino está en un palco mirando el partido CRUCIAL por el DESCENSO entre Tottenham y Everton.



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Sin embargo, el defensor argentino, que surgió del Pirata y se recupera de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha, tuvo que volver raudamente a Inglaterra, sin llegar a presenciar la final del Apertura en el estadio Mario Kempes. Es más: se acomodó en el banco de suplentes del escenario de Tottenham, bien visible para disipar la bronca de los hinchas, y se metió en la cancha para festejar el gol de su equipo, que significaba la supervivencia un año más en -quizás- la mejor liga del mundo.

“Habló con los médicos. Juntos decidieron ir a Argentina para completar la rehabilitación con el personal médico argentino. Hablamos la semana pasada. Está lesionado, no soy estúpido. Si entiendo que hay algún jugador que piensa en sí mismo antes que en el club, no puedo ser el mismo”, comentó el DT italiano Roberto De Zerbi ante el tamaño que había alcanzado la controversia.

Finalmente, llegó el alivio para Tottenham y Romero ahora continúa con la cuenta regresiva en pos de llegar en condiciones físicas al Mundial 2026 con la selección argentina.

Chelsea, afuera de todo

Como contrapartida, Chelsea se quedó completamente fuera de la competencia europea tras terminar en el décimo puesto de la Premier League, diez meses después de ganar el Mundial de Clubes. Se trató de una temporada para el olvido para el conjunto de Enzo Fernández, que cayó por 2 a 1 ante Sunderland, que disputará un torneo europeo (la Europa League) por primera vez en 53 años, un logro notable porque lo consiguió en su primera temporada de regreso a la máxima categoría y que estaba en la tercera división tan recientemente como en 2022.

Los goles de Sunderland los anotaron Hume y Malogusto y descontó Palmer para Chelsea. El festejo del segundo tanto de los locales trajo preocupación, porque en el medio de la celebración se cayó un cartel de estática.

¡¡UN PELIGRO!! Los jugadores del Sunderland fueron a festejar con sus hinchas el segundo gol ante Chelsea y los fanáticos se vinieron abajo luego de que el cartel se cayera.



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La emotiva despedida a Guardiola

Los hinchas del Manchester City, entre lágrimas, dedicaron a Pep Guardiola cánticos como “¡Tenemos a Guardiola!”, mientras el Etihad Stadium se convertía este domingo en un homenaje al hombre que transformó tanto al club como al fútbol inglés a lo largo de su brillante década al frente del equipo. Fue su despedida del conjunto ciudadano.

El resultado del City en su último partido de la temporada, una derrota por 2-1 ante el Aston Villa, pasó rápidamente a un segundo plano. Los aficionados se quedaron mucho tiempo después del partido para despedirlo a pura euforia y emoción, con los jugadores y el cuerpo técnico formando una guardia de honor con camisetas con el nombre de Guardiola. A pesar de una ilusionante racha al final de la temporada que llevó al City a pisarle los talones a Arsenal, además de dos trofeos, la FA Cup y la Copa de la Liga, el DT catalán dijo que se había dado cuenta de que no tenía energía para otra temporada. La tarde también supuso una emotiva despedida del capitán del City, Bernardo Silva, y del defensa John Stones.

La despedida de Pep Guardiola y de Bernardo Silva; el director técnico y el jugador hicieron historia en Manchester City DARREN STAPLES - AFP

En tanto, Aston Villa -sin Dibu Martínez, lesionado- logró dar vuelta el resultado con los goles de Ollie Watkins, tras la apertura del marcador a cargo de Semenyo, a los 25 minutos del primer tiempo. Así, el conjunto de Unai Emery termina la temporada de manera brillante, con la consagración en la Europa League y el cuarto puesto en la Premier League (65 puntos), que ya le había garantizado con anticipación la clasificación para la Champions League 2027.

Pero la tarde giró alrededor de Guardiola, que en su momento agigantó a Barcelona con Messi como líder, y que en este último período, a lo largo de 593 partidos en 10 años, obtuvo nada menos que 20 títulos, seis de Premier League -incluidos cuatro históricos consecutivos- y la Champions League.

Arsenal ya había asegurado el título y cerró su primera campaña campeona desde 2004 con una victoria 2-1 ante el Crystal Palace. El argentino Gabriel Heinze, asistente de Mikel Arteta, es uno de los artífices de la histórica consagración.

En el último empujón para la clasificación europea, Bournemouth, de la mano de Andoni Iraola, hizo historia: los Cherries jugarán competencias internacionales por primera vez en sus 127 años de existencia. El defensor argentino Marcos Senesi, que cuenta con grandes chances de entrar en la lista final de 26 jugadores de la selección para el Mundial, resultó una pieza clave.

En tanto Brighton perdió 3-0 en casa ante el Manchester United, partido en el que Bruno Fernandes anotó y dio una asistencia para establecer un nuevo récord con 21 asistencias en una temporada.