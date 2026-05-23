A qué hora juega River vs. Belgrano este domingo 24 de mayo

Este domingo, el fútbol argentino tendrá un nuevo campeón, que será a su vez el primero de la temporada 2026. Se trata de River o Belgrano, que se enfrentan en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la final del Torneo Apertura. Para el Pirata, que será local porque la sede fue estipulada antes de que se conocieran los finalistas, se trata de un partido mucho más relevante aún, ya que en caso se consagrarse será la primera vez que no logre en la máxima categoría. Todos los detalles de este juego se pueden seguir en vivo en canchallena.com.

El encuentro inicia a las 15.30 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online siendo suscriptor/a de los cableoperadores Flow, DGO o Telecentro Play. En cualquier caso es necesario tener contratado el “Pack Fútbol”.

El encuentro no solo le dará una estrella al campeón, sino que además lo clasificará directamente a la Copa Libertadores 2027, el certamen que desvela a los equipos del continente. El arbitraje de este partido estará a cargo de Yael Falcón Pérez.

River vs. Belgrano: todo lo que hay que saber

Final del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 24 de mayo.

: Domingo 24 de mayo. Hora : 15.30 (horario argentino).

: 15.30 (horario argentino). Estadio : Mario Alberto Kempes.

: Mario Alberto Kempes. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

River accedió a la final del Torneo Apertura tras eliminar a Rosario Central por 1 a 0 en el Monumental Manuel Cortina

River vs. Belgrano: cómo ver online

La final está programada para este domingo a las 15.30 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 5 de abril de este año, por la 13° fecha de este Torneo Apertura. River se quedó con la victoria como local con un contundente 3 a 0 gracias a un doblete de Tomás Galván y un tanto de Colidio. El equipo del barrio porteño de Núñez ganó los últimos tres encuentros frente a Belgrano, que solo festejó en dos de las últimas 10 veces que se cruzaron.

Belgrano le ganó por penales a Argentinos Juniors en La Paternal y se enfrentará con River en Córdoba Marcelo Endelli - Getty Images South America

El antecedente más resonante

El historial entre ambos clubes tiene 41 antecedentes con mayoría de triunfos del conjunto porteño -29-. El Pirata se impuso en ocho ocasiones y se registraron siete empates.

El cruce más recordado de la historia entre ambos es el que protagonizaron el 26 de junio de 2011 por la Promoción y terminó 1 a 1 en el estadio Monumental, resultado que sentenció el histórico descenso de River a la por entonces denominada B Nacional porque en el encuentro de ida el Pirata ganó 2 a 0 en Córdoba.

Belgrano fue el verdugo de River en el peor momento de su historia: el descenso a la B Nacional EMILIANO LASALVIA

La última vez que estuvieron cara a cara en un partido eliminatorio fue en los cuartos de final la Copa de la Liga 2023 con victoria riverplatense por 2 a 1 con goles de Salomón Rondón y Facundo Colidio. Lucas Passerini, que al igual que Colidio será titular en la final del Apertura, igualó transitoriamente.