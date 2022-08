El LIV Golf incorporó a Cameron Smith y le asestó otro golpe al PGA Tour

Era un secreto a voces, pero el salto de Cameron Smith al Golf LIV Series ya es oficial: el N° 2 del mundo y último campeón del British Open jugará en la liga árabe y debutará esta semana en las afueras de Boston. Fue uno de los seis nuevos fichajes anunciados este martes, lo que representa otro duro golpe para el PGA Tour, que sigue perdiendo jugadores de peso.

La noticia no es ni mucho menos una sorpresa. Hubo múltiples desmentidas de Smith sobre una posible traspaso al circuito respaldado por Arabia Saudí desde que ganó en St. Andrews en julio, pero todo indicaba que el acuerdo del australiano estaba sellado. También fue una de las pocas estrellas que no asistió a la reunión de jugadores durante la semana del BMW Championship, segundo playoff de la FedEx Cup que terminó ganando Rory McIroy. Varios medios extranjeros también informaron este último fin de semana que Smith sería anunciado como el nuevo fichaje de LIV tras la conclusión del Tour Championship, y así fue: la confirmación por las redes sociales llegó con un mensaje de bienvenida.

El fichaje de Smith es quizás el mayor impacto del LIV Golf, la incorporación más resonante desde su creación. Mientras que la mayoría de los jugadores que se han ido a la liga comandada por Greg Norman tienden a ser mayores de 40 años, propensos a las lesiones o son nombres de rango, Smith ha sido sin duda uno de los mejores del cricuito en 2022: antes de alzar la Claret Jug en St. Andrews se adjudicó el título de The Players y terminó tercero en el Masters. Y lo que es más importante: Smith sólo tiene 29 años y le quedan varias temporadas en su mejor momento.

Junto a Smith, que abandona el PGA Tour y formará parte esta semana en The International de Bolton, Massachusetts, están el chileno Joaquín Niemann, el australiano Marc Leishman, los norteamericanos Harold Varner III y Cameron Tringale y el indio Anirban Lahiri. El propio Tringale había anunciado que pasaría al LIV a través de las redes sociales el domingo. Niemann, que ganó el LAAC en 2018 en Chile, también rompe el estereotipo de la pujante gira, ya que sólo tiene 23 años y viene de su año más exitoso en el PGA Tour, con una victoria en el Genesis Invitational y cinco top 10. “Todavía no he tomado mi decisión”, había comentado el trasandino el viernes pasado en el Tour Championship. “Obviamente, hay algunas cosas que tengo que ver primero, pero no estoy pensando en eso ahora mismo. Quiero terminar los playoffs y luego ver cuál será mi decisión”.

Leishman, de 38 años, es seis veces ganador del PGA Tour, su última victoria fue con Smith como equipo de dos jugadores en el Zurich Classic en 2021. Lahiri, de 35 años, todavía no triunfó en el del PGA Tour, pero sí tiene 18 victorias globales y terminó como subcampeón de Smith en el Players Championship de marzo. También es el golfista profesional masculino mejor clasificado de la India. Además, Varner III, de 32 años, podría ser visto como una sorpresa, dado que había declarado en múltiples ocasiones que no iba a ir al LIV Golf. Pero fue el ganador del Saudi International de febrero y uno de sus buenos amigos en el circuito, Bubba Watson, también se unió al LIV.

No está entre los nombres Mito Pereira, que fue citado en un informe de Golf Channel como posible fichaje del LIV. Pero el sábado por la tarde, el chileno de 27 años publicó en su cuenta de Instagram una foto suya con el uniforme del equipo de la International Presidents Cup y declaró lo honrado que estaba de jugar en la competición. Cualquier miembro del LIV no puede jugar en la Presidents Cup del PGA Tour, lo que indica, al menos en el futuro inmediato, que Pereira permanecerá en el circuito.

Tan pronto como estos seis jugadores se pongan en marcha el viernes en el certamen en Boston, serán suspendidos por el PGA Tour. Esto significa que Smith y Niemann -dos de los ocho clasificados automáticamente para el equipo internacional- no podrán participar en la competición de la Presidents Cup que se jugará en septiembre en el Quail Hollow Club.

La semana pasada en Atlanta, el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, anunció una serie de cambios en el calendario y la estructura del circuito en un intento de evitar que otros miembros del circuito sean atraídos por el LIV. Se le preguntó entonces si se les permitiría a los miembros del LIV Golf volver tras los cambios. “No”, dijo Monahan, y agregó: “Se han unido al LIV Golf Series y asumieron ese compromiso. La mayoría de ellos se han comprometido durante varios años. Como he dejado claro en todo momento, cada jugador tiene una elección y la respeto, pero ellos la han hecho. Nosotros hemos tomado la nuestra. Vamos a seguir centrándonos en las cosas que controlamos y a hacernos cada vez más fuertes. Creo que lo entienden”. Cuando se le preguntó si había algún chance de que los jugadores de LIV Golf vuelvan al tour, Monahan respondió: “Cabe recordar que estamos en un juicio. Nos han demandado. Creo que hablar de cualquier hipótesis en este momento no tiene mucho sentido”.

Siete jugadores, entre ellos Phil Mickelson y Bryson DeChambeau, presentaron hace algunas semanas una demanda antimonopolio contra el PGA Tour, y LIV Golf se unió al caso la semana pasada. Se fijó una fecha tentativa para el juicio sumario para el 23 de julio de 2023, donde el tour probablemente buscará desestimar el caso, con una fecha de juicio que se espera que comience el 8 de enero de 2024.