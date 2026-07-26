Emiliano Grillo finalizó 7° en el 3M Open y Jackson Koivun se quedó con el título

Emiliano Grillo desaceleró en el momento en que había que ir directo por el objetivo y terminó 7° en el 3M Open, un torneo del PGA Tour que se disputó en Blaine, Minnesota, y que lo tuvo a tres golpes de la punta a 18 hoyos del final. Finalmente, el título quedó para Jackson Koivun, el novato que, lejos de sentir la presión, brilló en la última jornada y se impuso con un último recorrido de 66 golpes (-5) y un total de 259 (-25). Apenas fue la cuarta participación del californiano en el máximo circuito de golf y, a los 21 años, ya festeja su primera conquista.

Grillo, que culminó a seis golpes del ganador, con una vuelta de 69 golpes (-2), tuvo el primer sinsabor con un bogey en el 2, mientras que Koivun ya había dejado la pelota dada para birdie en el primer hoyo, una señal de que su focalización sería total y su marcha, imparable. El chaqueño se recompuso con el birdie en el 4, pero volvió a fallar con un bogey en el 9. A esas alturas, Koivun se situaba inconmovible en la punta y crecían otros aspirantes al trofeo, como Scottie Scheffler, que si bien apretó con una gran ronda de 63 (-8), no le alcanzó para darle caza al chico egresado de la Universidad de Auburn, sin errores a lo largo del día.

La felicitación de Emiliano Grillo para el joven Jackson Koivun, ganador del 3M Open ANDREW WEVERS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el trayecto de vuelta, el argentino ya intuía que todo se le haría cuesta arriba y se liberó de la presión; es por eso que allí se vio lo mejor de su repertorio, con los birdies consecutivos en el 11 y 12 y un espectacular águila en el par 4 del 16, en donde embocó con un larguísimo putt de 18 metros y medio desde afuera del green. Víctima de la irregularidad en un domingo poco amable, el principal lamento de Grillo es la imposibilidad de haber quedado 3°, tras el bogey en el par del 17 y el par final en el 18, un hoyo accesible en donde el sábado había conseguido un águila. Así, el 7° puesto solo le sirvió para ascender seis puestos en la FedEx Cup (ahora está 103°).

Jackson Koivun is a PGA TOUR winner 🏆



A moment the 21-year-old will never forget. pic.twitter.com/gZzWU7KNHf — PGA TOUR (@PGATOUR) July 26, 2026

Tras la ronda del sábado, y en referencia a la gran actuación de Koivun, el oriundo de Resistencia había declarado: “Estos chicos juegan cada día mejor, es difícil seguirles el ritmo. Tengo que salir y hacer mi mejor score”. Y cuando le preguntaron en tono simpático si eso lo “hace sentir viejo”, apuntó: “Soy viejo en términos de golf. Tengo 33 años y llevo 20 en este deporte, así que... empiezo a notarlo”.

Si Grillo se queda con lo bueno de la semana, analizará que tuvo chances reales de atrapar el título y que en los últimos cuatro torneos finalizó entre los 25 primeros. Le queda bregar para conservar la tarjeta del PGA Tour y asegurarse su membresía por 12° año consecutivo, todo un mérito.