Hijo de Tigre: Charlie Woods jugó con Tiger y asombró en la vuelta del crack a las canchas 9 meses después del accidente

En su primer torneo tras el grave accidente vial que sufrió en febrero, Tiger Woods jugó con su hijo Charlie y juntos concluyeron este sábado en el quinto lugar en la primera ronda del PNC Championship. El padre, de 45 años, y el niño, de 12, firmaron 62 golpes, 10 bajo el par de la cancha, tras los primeros 18 hoyos en el Ritz-Carlton Golf Club de Orlando, Florida. Se encuentran igualados con cinco parejas a 3 golpes de los líderes, Stewart Cink y su hijo Reagan.

En el tee del hoyo 1, todos los focos estaban puestos en el dúo Woods, y la expectativa creció cuando Charlie provocó una exclamación de admiración con un extraordinario golpe de apertura, que derivó en un birdie en el primer hoyo. En total, la pareja logró 10 birdies sin cometer bogeys. “Es increíble. Fue demasiado divertido, la pasamos muy bien. La verdad es que no puedo pedir más”, dijo Tiger, campeón de 15 majors, tras una jornada muy dura para él en la que por momentos se lo vio acusar dolores en la pierna derecha: “Claro que sí. Estoy muy cansado. No me siento en buena forma para jugar al golf”, confirmó Woods cuando finalizó la vuelta.

Charlie smokes a drive

Charlie nails the approach

Tiger sinks the putt



Team Woods with a birdie to start @PNCChampionship. pic.twitter.com/P9bTHKwsPX — PGA TOUR (@PGATOUR) December 18, 2021

Sobre el rendimiento de su hijo, señaló: “Esto es lo que hace normalmente. Estoy acostumbrado a verlo a hacer estas cosas cuando jugamos en Medallist [una cancha que muchos profesionales utilizan para practicar]. Es muy entretenido competir en un torneo. Me encanta esta presión de jugar certámenes como éste”.

Un cálido aplauso de todos signó el regreso del californiano a los greens, que retornó en la competencia en la que había jugado por última vez antes del accidente, en diciembre de 2020. En aquella ocasión el equipo Woods se ubicó 7º, lejos de Mike y Justin Thomas, los triunfadores.

For three birdies in a row ...



Charlie drains it.



Team Woods is 9-under thru 15. pic.twitter.com/bv8jubMHRy — PGA TOUR (@PGATOUR) December 18, 2021

El hijo del ex número 1 tuvo una gran actuación; incluso, reprodujo algunas de las delicias que supo hacer su padre en sus épocas más gloriosas. Vistieron un mismo uniforme: zapatos y pantalón negros y chomba salmón, que le dieron un tinte aun más particular a la imagen de ambos realizando los mismos movimientos desde el primer swing. La rueda de este sábado fue una muestra de que Tiger está en Florida no sólo para figurar, a pesar de que se trata de un torneo de exhibición.

El certamen, que solía llamarse “Father/Son Challenge” (“Desafío Padre/Hijo”), concluirá este domingo. Más allá de la dupla Woods, Bubba Watson compite junto a su suegro y el legendario Gary Player lo hace con su nieto Jordan. Por añadidura, Nelly Korda (número 1 del ranking mundial y campeona olímpica en Tokio 2020) juega junto a Petr Korda, su padre y ex tenista ganador del Abierto de Australia de 1998. También participan John Daly con su hijo homónimo y Nick Faldo con su hijo Matthew.

John Daly, casi un Papá Noel en vísperas de Navidad, junto a su hijo homónimo.

En el accidente, Woods se había fracturado el tobillo y el pie derechos tras estrellar la camioneta deportiva que conducía en una ruta sinuosa de un suburbio de Los Ángeles. El vehículo impactó un terraplén y volcó ladera abajo. El golfista permaneció inmovilizado por tres meses en una cama de hospital improvisada en su casa. Caminó con muletas, y después sin ellas, lentamente. Hace dos semanas golpeó algunas pelotas en la parte posterior de la zona de prácticas de Albany durante el torneo Hero World Challenge, que él organiza en Bahamas.