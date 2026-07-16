Jackson Suber es el líder del British Open después de la primera vuelta en Royal Birkdale

El público del golf no es el del fútbol, pero en la primera vuelta del British Open, que se disputa en el campo inglés de Royal Birkdale, sobrevoló esa sensación de angustia y pesadumbre por la eliminación de la selección de Inglaterra en el Mundial a manos de Argentina. Fue indisimulable.

En ese contexto, el último major del año presentó un tablero bien de jueves, con varios nombres que en principio no figuraban entre los favoritos. El máximo ejemplo lo dio el mismísimo puntero, Jackson Suber, que disputó una ronda de golf en campos tipo links (bordeando el mar) por primera vez en la práctica del lunes. Tres días después, casi sin rodaje en canchas de estas características, se permite liderar la 154º realización del Abierto Británico.

El águila de Suber

El norteamericano de 26 años, originario de Tampa, Florida, firmó una tarjeta de 65 golpes, cinco bajo par, para tomar la delantera desde temprano, incluso en su primera visita a Europa como profesional de golf. El inglés Daniel Brown, que lideró un jueves en Royal Troon hace dos años, figura a un golpe de distancia junto al surcoreano Sungjae Im, mientras que un lote de seis jugadores, entre los que sobresalen Bryson DeChambeau y el italiano Francesco Molinari -campeón en 2018- aparecen con tres golpes bajo par.

Como siempre, la naturaleza hizo de las suyas. El viento sopló fuerte por la tarde, y controlar la pelota en los fairways resecos implicó un bravo desafío. Pero el golfista que los afrontó con mayor eficacia -Suber- demostró que, a veces, no todo se reduce a la experiencia.

¿Cómo llegó el puntero a clasificarse al major más antiguo del calendario? El cuarto puesto en el Canadian Open le valió a Suber su primer pasaje para jugar al otro lado del Atlántico, y su ronda fue bastante accidentada en el primer tramo, alternando birdies y bogeys. Pero en el trayecto de vuelta se vio su mejor versión, con un águila, cuatro birdies y un solo bogey que lo catapultaron a la cima.

Scottie Scheffler observa su tiro en el hoyo 12 de la primera ronda del Open; defiende el título ADRIAN DENNIS - AFP

“Las cosas realmente empezaron a ir bien después del birdie en el hoyo 10”, dijo Suber. “Sentí el impulso a mi favor. Simplemente mantuve la bola en buenas posiciones y no me presioné demasiado para hacer pares”, comentó. Y habló de sus primeros trazos golfísticos en Inglaterra: “Este es mi quinto día aquí. Jugué 27 hoyos antes de la primera ronda. Siento que he estado jugando bien estos últimos meses y entiendo que un buen rendimiento se encargará de todo, además de confiar plenamente en mi caddie para que sepa dónde vamos a golpear la bola”.

Pero Suber no fue el único estadounidense debutante que brilló: Pierceson Coody empezó embocando la pelota desde fuera del green en el 1 y ese acierto marcó la pauta para una gran vuelta, con cuatro birdies más que le siguieron, terminando a dos golpes de Suber.

¿Y qué pasó con los candidatos? Un grupo formado por Bryson DeChambeau, Scottie Scheffler y Tyrrell Hatton siempre es digno de ver. Y el trío de pesos pesados ​​no defraudó al público. Scheffler, el vigente campeón, logró cuatro birdies en los primeros seis hoyos, pero ya no hubo más momentos de inspiración en su recorrido, y los bogeys en los hoyos 7 y 17 frenaron su progreso, hasta estacionarse en -2 total.

El norirlandés Rory McIlroy observa su palo en el hoyo 9 de la primera ronda del Abierto Británico en Royal Birkdale; no tuvo un buen comienzo David Goldman - AP

“Sentí que podría haberle sacado un poco más de provecho. Pero si sigo haciendo lo que hice en el golpe a golpe, estaré en una buena posición a medida que avance la semana”, dijo el N° 1, que en Royal Birkdale busca su quinto título grande.

Mientras tanto, DeChambeau se coloca un escalón más arriba que el texano e incluso podría estar más arriba; se lo impidieron algunos putts cortos fallados en una ronda excelente de principio a fin. Mostró una actitud positiva, opuesta a la que el Científico había evidenciado en los otros tres majors del año, en donde no superó el corte. En tanto, el único bogey del inglés Hatton en una sólida ronda se produjo en el hoyo 18 y se muestra a un golpe bajo par, score que comparte con su compatriota Tommy Fleetwood.

Justin Rose, por el contrario, tiene una ardua tarea por delante, ya que se ubica cinco golpes por encima del par (75). Matt Fitzpatrick y Rory McIlroy, que no lograron arrancar como parte del trío estelar de la tarde, también tienen terreno que recuperar, ya que se encuentran con dos golpes por encima del par.

La gran vivencia de Pulcini

El único argentino en el British Open es el aficionado Mateo Pulcini. El campeón del Latin America Amateur Championship 2026 completó su primera ronda con 75 golpes (+5) y se ubica empatado en el puesto 135.

En su tercera participación en un major esta temporada, tras jugar el Masters Tournament y el U.S. Open, el riocuartense no tuvo el comienzo esperado, aunque volvió a sumar una valiosa experiencia frente a la élite del golf mundial. Su jornada terminó con un birdie en el hoyo 18 y un particular festejo inspirado en el jugador de fútbol Enzo Fernández, luego de haber seguido la noche anterior el triunfo de la Selección Argentina en la semifinal de la Copa Mundial de fútbol ante nada menos que Inglaterra.

Mateo Pulcini y una experiencia invalorable en el Open, más allá del resultado Jacob King - PA Wire DPA

“Habíamos visto el partido la noche anterior y llegamos muy motivados por esa victoria, pero fue un día muy duro, porque por momentos las cosas no salían como esperaba, pero con mi caddie (Clodomiro Carranza) nos propusimos salir a jugar con la misma actitud que mostró la Selección Argentina. Antes de pegar el último putt me dijo: ‘Dale, hacé gritar a la tribuna’. Cuando la pelota entró no sabía cómo festejar y se me vino a la cabeza el festejo de Enzo Fernández”, expresó Pulcini con la misma sonrisa con la que abandonó el green del hoyo 18.