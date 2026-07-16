Qué decía el machete en la botella del arquero de Inglaterra

La selección argentina venció por 2-1 a Inglaterra en un partido que quedó para la historia. Una vez finalizado el encuentro, se viralizó un video de los jugadores argentinos revisando las inscripciones que tenía Jordan Pickford, arquero inglés, en su botella, ante una eventual tanda de penales.

Jordan Pickford tuvo varios cruces con jugadores argentinos Li Ming - XinHua

En el registro fílmico se ve cómo Nicolás González, Marcos Senesi y Lionel Messi leen las indicaciones de Pickford, quien analizó cada una de las ejecuciones de los jugadores argentinos para tener una referencia a la hora de enfrentar la pena máxima.

Lionel Messi, Nicolás González y Marcos Senesi revisando el machete de Pickford

El machete del arquero contiene muchos detalles a tener en cuenta. Primero tiene el nombre de cada uno de los ejecutantes y, al costado, el palo que suelen elegir para sus remates. También, como un detalle de color, se leen mensajes de aliento como “¡Vamos!" como para inyectarse confianza a la hora de estar frente a frente contra el jugador.

El machete de Jordan Pickford

Uno por uno: qué decía el machete

Lionel Messi: amaga a la izquierda, tira a la derecha.

amaga a la izquierda, tira a la derecha. Gonzalo Montiel: tira a la izquierda.

tira a la izquierda. Leandro Paredes: se para a la izquierda, remata a la derecha.

se para a la izquierda, remata a la derecha. Alexis Mac Allister: tira a la derecha.

tira a la derecha. Enzo Fernández: Se para en el centro (no se perfila).

Se para en el centro (no se perfila). Nicolás González: Esperá (hasta el final). Reaccioná.

Esperá (hasta el final). Reaccioná. Julián Álvarez: tira a la izquierda.

tira a la izquierda. Lautaro Martínez: tira a la derecha.

tira a la derecha. Rodrigo De Paul: se para a la derecha. Vuelve hacia el centro y tira a la izquierda.

se para a la derecha. Vuelve hacia el centro y tira a la izquierda. Thiago Almada: “según como sienta ese día”.

“según como sienta ese día”. Nicolás Otamendi: amaga a la derecha y tira a la izquierda.

amaga a la derecha y tira a la izquierda. José Manuel: tira a la derecha. Mantener la pierna de apoyo (por un posible cambio de dirección).

tira a la derecha. Mantener la pierna de apoyo (por un posible cambio de dirección). Exequiel Palacios: tira a la derecha. Paso positivo. ¡Vamos!

tira a la derecha. Paso positivo. ¡Vamos! Giovani Lo Celso: amaga a la derecha y tira a la izquierda.

amaga a la derecha y tira a la izquierda. Nicolás Paz: tira a la izquierda.

tira a la izquierda. Facundo Medina: Espera y tira a la izquierda.

Espera y tira a la izquierda. Valentín Barco: Espera y tira a la derecha.

Espera y tira a la derecha. Lisandro Martínez: Espera y tira a la izquierda.

Espera y tira a la izquierda. Nahuel Molina: Se para a la derecha y tira a la derecha.

Se para a la derecha y tira a la derecha. Nicolás Tagliafico: tira a la izquierda.

tira a la izquierda. Giuliano Simeone: tira a la derecha.

tira a la derecha. Marcos Senesi: tira a la derecha.

tira a la derecha. Gerónimo Rulli: tira a la izquierda.

Las únicas excepciones que no tuvieron referencias fueron Cristian “Cuti” Romero, Emiliano “Dibu” Martínez y Juan Musso, quienes suelen ser las últimas opciones a la hora de patear un penal.