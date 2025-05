Jordan Spieth se inspira en McIlroy para su sueño máximo: completar el Grand Slam

Será por el efecto Rory McIlroy en el último Masters. Por esa fabulosa gesta que le permitió al norirlandés completar el Grand Slam tras once años de una lucha ardorosa. Cumplido el demorado objetivo, ahora todas las miradas se dirigen hacia otro gigante, Jordan Spieth, que en el PGA Championship que arrancará este jueves tendrá la misma posibilidad: la de sumarse al Club de los Elegidos y sentarse en la misma mesa de Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus, Tiger Woods y McIlroy, todos campeones de los cuatro majors del golf a lo largo de la historia.

Poco se habló en los últimos años de esta chance latente para el texano, en buena medida porque la expectativa estaba puesta en el postergado deseo de McIlroy en el Masters; una narrativa que daba mucha letra y una buena dosis de morbo. Pero también es cierto que Spieth sufrió una abrupta caída de rendimiento, con lo que la posibilidad de que se alzara con una gran victoria era bastante improbable.

Jordan Spieth tuvo más sinsabores que alegrías en los últimos ocho años de su carrera Captura TV

Las estadísticas revelan su declinación de manera certera: entre 2013 y 2017 ganó once títulos del PGA Tour, incluidos el Masters y el US Open de 2015 y el Open Británico de 2017. Como contrapartida, en los últimos ocho años sólo levantó dos trofeos, el del Valero Texas Open 2021 y el RBC Heritage 2022. Traducido en otros números: ganó dos veces en sus últimas 177 participaciones en el PGA Tour y padeció una sequía de éxitos en majors en las 29 más recientes ocasiones.

Un obstáculo que se coló como un intruso perjudicó notablemente su juego: en mayo de 2023 se lesionó la muñeca izquierda, cuando el tendón extensor cubital del carpo se salió de su vaina. Adoptó muy malos hábitos durante mucho tiempo debido al dolor, que le impedían adoptar ciertas mecánicas de su swing. Cayó hasta el puesto 70° del ranking, lamió sus heridas deportivas. Limitado para desplegar su talento, decidió operarse el 21 de agosto de 2024 en Colorado para reconstruir la vaina. Permaneció casi 12 semanas sin poder pegar pelotas y otro mes antes de jugar su primera ronda de un torneo, hasta que reapareció a principios de febrero de este año en Pebble Beach. Lo mejor de su 2025 exhibe dos cuartos puestos, uno en el Phoenix Open y el otro hace apenas diez días en el CJ Cup Byron Nelson, con una vuelta final de 62.

Jordan Spieth con su caddie, Michael Greller, en la preparación del torneo WARREN LITTLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Spieth estaba destinado a competir palmo a palmo con McIlroy para encabezar una nueva era en el golf mundial como sucesor de Tiger… hasta que irrumpió Scottie Scheffler. Se había encumbrado para alimentar su leyenda: su primera oportunidad para atrapar el Grand Slam se dio en el PGA Championship 2017, semanas después de apoderarse del Open Británico en Royal Birkdale. Había cumplido los 24 años el 27 de julio. Si el oriundo de Dallas se imponía aquel domingo en Quail Hollow (curiosamente, la misma sede de Charlotte de esta semana) eclipsaría a Tiger como el jugador más joven en completar los cuatro majors. Pero lejos de abrochar la gesta, concluyó en el 28° lugar.

“Si no gano un major en los próximos diez años, quizás haya más presión”, había mencionado Spieth en los días previos de aquel PGA Championship 2017. Todavía falta para que se cumpla el plazo, pero antes de llegar a 2027, Spieth se autoexige con una frase que pone en perspectiva su carrera. “Si pudiera ganar un solo torneo más en mi vida, elegiría éste”, apuntó este martes, en referencia al desafío que se le viene en Carolina del Norte. “Obviamente, ver a Rory ganar en Augusta después de varios años de intentarlo fue inspirador”, agregó el egresado de la Universidad de Texas, que además de lidiar con sus problemas en la muñeca, apostó en su período de sequía a cambios de swing que lo corrieron del eje. Así, cuando mostraba un atisbo de lo mejor de su repertorio, pronto se diluía con una rápida caída. Así vivió en el circuito: entre altibajos constantes y amagos de gran campeón. Eso sí: dentro de su medianía, nunca perdió la idolatría ni el respeto del público.

Bubba Watson le coloca el saco verde a Jordan Spieth: su cierre soñado en el Masters 2015 LA NACION

A sus 31 años, ya padre de dos hijos (Samuel y Sophie) y ahora 48° en el ranking, encara su 13° participación en el PGA Championship, el major que a simple vista resultaría el más accesible para todos, pero que a él siempre le demandó un esfuerzo extra, al margen de su 2° puesto en la cita de 2015. “Es gracioso: creo que si Rory no hubiera logrado el Grand Slam en Augusta, no habría sido un tema para mí necesariamente. Siempre es una historia si me pongo en posición, pero al menos de antemano, siento que me han preguntado más sobre el tema que en otros años”, reconoció, acerca de la expectativa que hay sobre él para esta semana, en su noveno intento para ser el séptimo de ese círculo privilegiado de golfistas. ¿Podrá?

Welcome to the Green Mile - Quail Hollow’s demanding closing stretch. #PGAChamp pic.twitter.com/yh0KrNBtzY — PGA Championship (@PGAChampionship) May 14, 2025

Es el golfista más joven de todos los tiempos en haber atesorado el Masters y el US Open, ambos de manera consecutiva en 2015. También, el más chico en conseguir el Abierto de los Estados Unidos desde 1923, cuando lo consiguió el legendario Bobby Jones. Tras haber sorprendido con sus récords de precocidad, el texano se enseña aliviado porque su muñeca le responde. “El hecho de no preocuparme porque se disloque o subluxe es algo agradable”.

Admite que aún tiene molestias por las mañanas, cuando siente que su muñeca está “el doble de grande” que la derecha, pero le tranquiliza saber que puede jugar sin temor a una nueva lesión. Dejó atrás una rehabilitación durísima, tanto física como mentalmente. Con el foco en el campo par 71 de 7600 yardas, considera su driver como “un arma” y confía en que su juego en el green volverá a ser mágico como en tantas jornadas. Ayudado por su tradicional caddie, Michael Greller -profesor de matemáticas de 6° grado- Spieth se lanza a cubrir el único casillero que le falta para una coronación con sabor a definitiva.

Todas las salidas del jueves:

Hoyo 1

8:00: Luke Donald, Padraig Harrington, Martin Kaymer

8:11: John Somers, Taylor Moore, David Puig

8:22: Kurt Kitayama, Nic Ishee, Alex Noren

8:33: J.T. Poston, Ryo Hisatsune, Tom Johnson

8:44: Davis Thompson, Bud Cauley, Nico Echavarria

8:55: Harris English, Michael Kim, Thomas Detry

9:06: Stephan Jaeger, Chris Kirk, Robert MacIntyre

9:17: Thorbjørn Olesen, Karl Vilips, Laurie Canter

9:28: Si Woo Kim, Sam Stevens, Rico Hoey

9:39: Bobby Gates, Lee Hodges, Ben Griffin

9:50: Thriston Lawrence, Nick Dunlap, Harry Hall

10:01: Greg Koch, Marco Penge, Ryan Gerard

10:12: Dylan Newman, Daniel van Tonder, Victor Perez

13:30: Michael Kartrude, Sami Valimaki, Jake Knapp

13:41: Erik van Rooyen, Michael Block, Mackenzie Hughes

13:52: Lucas Glover, Max Homa, Joaquin Niemann

14:03: Tyrrell Hatton, Will Zalatoris, Adam Scott

14:14: Justin Thomas, Dustin Johnson, Collin Morikawa

14:25: Jordan Spieth, Patrick Reed, Ludvig Åberg

14:36: Hideki Matsuyama, Wyndham Clark, Tom Kim

14:47: Bryson DeChambeau, Viktor Hovland, Gary Woodland

14:58: Sergio Garcia, Daniel Berger, Russell Henley

15:09: Justin Rose, Cameron Smith, Brian Harman

15:20: Brandon Bingaman, Davis Riley, Sungjae Im

15:31: Takumi Kanaya, Christiaan Bezuidenhout, Tom McKibbin

15:42: Keita Nakajima, Timothy Wiseman, Beau Hossler

Hoyo 10