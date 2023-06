Jorge Fernández Valdés consiguió su primer título del Korn Ferry Tour después de ganar en el primer hoyo de desempate

escuchar

El golf argentino sigue de festejo: Jorge Fernández Valdés se consagró campeón del UNC Health Championship, que se jugó en Raleigh, Carolina del Norte, y subió hasta el 10º lugar en la Lista de Puntos del Korn Ferry Tour, que premia a los primeros 30 jugadores con tarjeta para el PGA Tour 2024. Hace apenas una semana, Emiliano Grillo había conseguido el segundo título de su carrera en el máximo circuito, después de triunfar en Fort Worth, Texas.

El cordobés Fernández Valdés hizo birdie en el primer hoyo de desempate y superó al local Trent Phillips, con quien había empatado con 267 golpes (-13) al cabo de los 72 hoyos. El jugador de 30 años anotó una vuelta final de 68, con un águila, dos birdies y dos bogeys y sumó cuatro rondas bajo par consecutivas. Y selló su primera victoria en el Korn Ferry Tour después de finiquitar el pleito con un largo putt, festejado con su familia y Augusto Núñez, golfista tucumano.

Playoff victory 🏆⁰⁰@jorgitoFV comes up clutch to win the 2023 @UNCHealthChamp. pic.twitter.com/uOVc1AI1fz — Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) June 4, 2023

“Fue un camino largo para llegar aquí. Fueron 10 años de profesionalismo y la verdad que no lo puedo creer que haya ganado en este Tour. Hay tantos buenos jugadores y cada semana es tan difícil ganar que no puedo creer haberlo hecho. Esta semana jugué muy bien y en los últimos hoyos sabía que estaba cerca, pero no tanto. Pensé que Grayson Murray (terminó a un golpe) estaba más arriba, pero me mantuve en mi estrategia de terminar fuerte y de pronto me vi en el desempate”, mencionó Fernández Valdés que esta semana recibió la visita de su mujer, Martina y su hija Azalea.

“En realidad, cuando metí el putt para birdie en el 14, el par 3, escuché a alguien decir: “Estás liderando ahora”, así que dije OK, vamos, es ahora. En el desempate pegué el drive al rough de la derecha y solo quería tener una chance de par y por suerte me quedó una oportunidad de birdie. A veces no planeas las cosas en este juego y salen”, dijo quien tiene también cuatro victorias en el PGA Tour Latinoamérica, la última en el VISA Open de Argentina en 2021.

Cuteness overload 🥺❤️ pic.twitter.com/LkzH3NrPPw — Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) June 4, 2023

Esta victoria lo encamina para conseguir una de las 30 tarjetas para el PGA Tour, que el Korn Ferry Tour entrega a finales de la temporada. “Estamos a la mitad de la gira y faltan 13 torneos, por lo que tengo una buena chance de estar en el top-30. Esto me da tranquilidad para lo que viene, pero, de todas maneras, tengo que seguir jugando bien, porque todavía falta”, dijo Fernández Valdés.

Esta es la segunda semana consecutiva con victorias argentinas en Estados Unidos. Jorgito habló de su relación con Grillo. “Hablé con él por supuesto durante la semana, Emi es un gran jugador y una gran persona, se merece lo que le pasa y justo él me decía que ahora me tocaba a mí, así que seguro que recibo un mensaje de él pronto”.

“Estos es muy importante para Argentina, ojalá que esto siga sumando para que el golf crezca en nuestro país. Yo veía a Fabián Gómez, a Nelson (Ledesma), a Julián Etulain, a todos ellos ganar aquí y eso te motiva mucho, así que espero que mi victoria logre el mismo efecto”, dijo el cordobés, que este lunes jugará la Clasificación para el US Open.

LA NACION