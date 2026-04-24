Horarios, cortes de calles y a qué hora empieza: ya se conocen los detalles de la carrera de Colapinto en Buenos Aires

El piloto pilarense, integrante del equipo Alpine, Franco Colapinto realizará una exhibición este domingo 26 de abril, a bordo de un vehículo de Fórmula 1, en un recorrido especialmente armado para que el público pueda disfrutar de esta experiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por esto, es importante saber los horarios, cortes de calles y a qué hora empieza la carrera.

Los preparativos en la ciudad para la carrera de Franco Colapinto Fabián Marelli

Horarios, cortes de calles y a qué hora empieza la carrera de Colapinto

El Road Show de Franco Colapinto se llevará a cabo por las calles del barrio porteño de Palermo, el domingo al mediodía.

El piloto dará cuatro vueltas al recorrido demarcado entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento. El evento está pautado con los siguientes horarios y actividades:

12.45 horas: Colapinto comenzará las actividades en pista al subirse al Lotus E20 de 2012.

de 2012. 14.30: el piloto conducirá el legendario Flecha de Plata, el monoplaza que inmortalizó el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio.

el monoplaza que inmortalizó el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio. 15.15: Colapinto se sube nuevamente al Lotus para un segundo recorrido .

. 15.55: el pilarense saludará al público a bordo de un micro descapotable, como broche final de su exhibición.

Además, en el evento habrá escenarios con pantallas gigantes en los que se mostrarán imágenes, se harán entrevistas al público, habrá DJ’s y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.

Cortes de calles en los días previos

El gobierno porteño informó los accesos que se verán afectados y las calles en las que no se podrá circular por el evento.

Viernes 24 de abril

Desde las 22 hasta las 16 horas del sábado 25 de abril: cierre total del contracarril y Ciclovía de Avenida del Libertador entre Avenida Int. Bullrich y Avenida Casares.

Habrá una afectación parcial de dos carriles lado sur de Avenida del Libertador entre Avenida Bullrich y Avenida Casares y de un carril lado del lado Plaza Sicilia de Avenida Sarmiento, entre Avenida Del Libertador y Avenida Adolfo Berro.

Desde las 20 horas del día viernes hasta las 16 horas del día sábado 25 de abril: afectación parcial de un carril adyacente al monumento de los españoles.

Sábado 25 de abril

Cierre total de las siguientes calles y avenidas desde las 16 horas hasta las 06.59 horas del domingo 26 de abril:

Av. Del Libertador entre Av. Int. Bullrich y Av. Casares.

Av. Sarmiento entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Colombia.

Av. Adolfo Berro entre Av. Sarmiento y Av. Casares.

Sinclair, Godoy Cruz, Pje. Juan A. Buschiazzo, Fray Justo Sta. María de Oro, Rep. de la India, Lafinur, Rep. Árabe Siria y Ugarteche entre Av. del Libertador y Juan Francisco Seguí.

Además, habrá una afectación de un carril junto al cordón de la Plaza Int. De Av. Colombia entre Av. Sarmiento y Juan Francisco Seguí.

Cortes de calles en el día del evento

En el perímetro afectado estará permitido el ingreso de los frentistas a sus cocheras presentando su DNI o factura que acredite el domicilio.

Cierre total de las siguientes calles y avenidas entre las 7 y las 23.30 horas:

Sinclair entre Av. Del Libertador y Juncal y de la calle Godoy Cruz entre Av. Del Libertador y Av. Santa Fe.

Pje. Juan A. Buschiazzo entre Av. Del Libertador y Juan Francisco Segui.

Fray Justo Sta. María de Oro entre Av. Del Libertador y Av. Santa Fe.

John Fitzgerald Kennedy entre Juan Francisco Segui y Av. Cerviño.

Av. Colombia entre Av. Del Libertador y Av. Sarmiento.

Juan Francisco Seguí entre Vias Ferrocarril San Martin y Jerónimo Salguero.

Demaría entre Vías Ferrocarril San Martin y John Fitzgerald Kennedy.

Av. Cerviño entre Vías Ferrocarril San Martin y Jerónimo Salguero.

Juncal entre Vías Ferrocarril San Martin y Fray Justo Sta. María de Oro.

Beruti entre Vías Ferrocarril San Martín y Fray Justo Sta. María de Oro.

República de la India entre Av. Del Libertador y Cabello.

Lafinur entre Av. Del Libertador y Av. Cerviño.

Republica Árabe Siria entre Av. Del Libertador y Cabello.

Ugarteche entre Av. del Libertador y Cerviño.

Raúl Scalabrini Ortiz entre Av. del Libertador y Cerviño.

Jerónimo Salguero entre Av. del Libertador y Cabello.

Cavia entre Castex y Av. del Libertador.

Av. Casares entre Castex y Av. Del Libertador.

El mapa del Road Show en Buenos Aires Edith Cantizano (Redaccion)

Cómo ver la exhibición de Franco Colapinto

La actividad en el circuito se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN, que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.