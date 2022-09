La ironía de Rory McIlroy que agiganta la grieta con los jugadores que se fueron al LIV

En Wentworth, Inglaterra, hay polémica. A escasos kilómetros del castillo de Windsor, la residencia de la Reina Isabel II fallecida este jueves, el BMW Championship domina la agenda del golf por estos días, ya que el PGA Tour arrancará la nueva temporada la próxima semana. El torneo hace explícita una grieta que se abrió a fuerza de petrodólares: los “tradicionales” vs. los “LIV”, por el nombre de la competencia financiada por capitales saudíes. Hay 17 “LIVs” en la competencia, que arrancó, para variar, con tormentas.

Se trata del torneo insignia del Tour Europeo y, para algunos golfistas, la presencia de esos jugadores como Ian Poulter, Lee Westwood o Sergio García, que firmaron con LIV, es una especie de afrenta. El norirlandés Rory McIlroy es, tal vez, uno de los máximos defensores del status-quo en el golf mundial junto al estadounidense Tiger Woods. Que antiguos amigos suyos y compañeros, incluso, del equipo europeo de la Copa Ryder como García o Poulter se hayan unido a la iniciativa saudí no le causa ninguna gracia a McIlroy. Y los criticó en público: “No puedo decir que tenga mucha relación con ellos en este momento. Pero si me preguntan por la Copa Ryder, ellos no son el futuro del equipo europeo”, sentenció McIlroy. Y todos lo entendieron como un misil para sus ¿ex? compañeros de equipo. Nadie duda de que el norirlandés siga defendiendo al Viejo Continente. El resto del plantel, en cambio, es una incógnita.

McIlroy continuó. Y prácticamente les dijo a los Poulter, Westwood y García que no tienen chances de volver a competir en la Copa Ryder: “Combinados, jugaron en unas 25 o 30 copas Raiders. Deberíamos estar hablando de los Hojgaards (Rasmus y Nicolai), de Robert MacIntyre...y de cualquiera que esté llegando. Ellos sí que son el futuro del equipo (europeo) de la Copa Ryder”. En otra aparición pública, McIlroy ya había dicho que competir contra los LIVs sería “difícil de digerir”.

Y en declaraciones a Sky Sports, Paul McGinley, ex capitán del equipo europeo de Copa Ryder, pidió que los LIVs no jugaran el BMW Championship. “Decidieron dejar un colectivo de jugadores. Está perfecto: van por un camino diferente. Pero entonces no debería permitírsele regresar y jugar como parte de un colectivo del que se fueron. Y al que están perjudicando económicamente ”, protestó McGinley.

El primer tiro de McIlroy en el torneo

Luego, McIlroy se distanció de sus antiguos compañeros (y amigos): “Yo no hice nada diferente. Son ellos los que tomaron esa decisión (aceptar la oferta de LIV). Yo puedo quedarme sentado aquí y mantener mi cabeza en alto porque no hice nada distinto”, se diferenció. E ironizó sobre el desafío que tendrán los LIVs en el torneo de Wentword, que se juega a 72 hoyos en lugar de los 54 que acostumbran a tener los eventos de la iniciativa saudí: “(Los LIVs) van a estar bastante cansados el domingo. ¡Será su cuarto día!” . Sobre su motivación para ganarles a los “díscolos”, McIlroy contó: “Más allá de todo, yo voy a tratar de ganar un torneo de golf”. Con el juego suspendido por las tormentas, el norirlandés alcanzó a terminar su primera vuelta con -4 y quedó en la undécima posición, junto a otros 14 golfistas. Todos quedaron a cuatro golpes de los líderes: los ingleses Tommy Fleetwood y Andy Sullivan y el noruego Viktor Hovland.

La opinión del argentino Emiliano Grillo sobre LIV

El golfista argentino Emiliano Grillo, ganador de un torneo del PGA Tour, opinó sobre la iniciativa LIV un Twitter Spaces del periodista Hugo Costa. “Como jugador es una oportunidad única, es un tren que va pasando y que, si realmente te querés subir deberías hacerlo, obviamente desde un punto de vista totalmente económico. Ahora, la pregunta que hay que hacer es: ¿Qué querés hacer con tu carrera? Eso es lo que tiene que preguntarse un jugador y responderlo él mismo” , se interrogó Grillo.

A continuación, respondió la pregunta: “Por ahí mi forma de ver las cosas me las guardo para mí mismo, y lo que digo por allí no es lo que pienso. Y lo que pienso es que mi yo de hace 10-12 años quería ganar majors, quiero ganar majors, y jugando LIV esa oportunidad no te la va a dar”, sentenció. Así, Grillo va por la gloria, más que por el dinero.

El argentino Emiliano Grillo dio su opinión sobre la polémica Serie LIV de golf ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA