PANAMÁ.– Para ocho de los 108 jugadores que disputan el Latin America Amateur Championship en el campo del Santa María Golf Club, la novena edición del torneo ofrece una particularidad. Ellos son cuatro pares de hermanos que conviven por estas horas con un respaldo familiar que a la hora de golpear la pelota incluye tener a un rival en casa. Enemigos íntimos.

Aaron Jarvis fue campeón en 2022 en República Dominicana y el primer ganador del LAAC en pasar un corte clasificatorio en The Open, aquel año en St. Andrews después de conseguir el ingreso al imponerse en el Club de Campo al borde del Mar Caribe. Como sigue siendo aficionado, el caimanés de 21 años está de regreso en el certamen por cuarta vez, y en algunas ocasiones ya coincidió con su hermano mayor, Andrew, que también inició su cuarto desafío en este campeonato, a los 24.

Aaron y Andrew Jarvis, los caimaneses que compartieron las prácticas en el Santa María Golf Club de Panamá y son rivales desde este jueves. Logan Whitton - LAAC

“Venir a Panamá y tenerlo jugando conmigo es algo fantástico, y es bueno ver que haya otros hermanos participando”, asegura Aaron. No compartieron el recorrido, pero sí estuvieron juntos los días previos en las prácticas y en los almuerzos, con un refuerzo: un tío es el caddie de Andrew, que cerró el primer día con 72 golpes (+2), mucho mejor que Aaron (+9).

Jean Paul y Jean Louis Ducruet son panameños y juegan por segunda vez el torneo, a los 19 y 21 años, respectivamente. Eso sí, no estaba en los planes que coincidieran esta vez, pero Chris Richards, de Trinidad y Tobago, se retiró dos días antes del inicio de la competencia y se le abrió una puerta al mayor de ellos. “Me dijeron que había una posibilidad de ingresar. Esperé y sucedió. Jugar con mi hermano, con el que además estamos juntos en la Universidad, me motiva”, asegura Jean Louis, que no pasó el corte en 2022 y tuvo una primera jornada desalentadora (+11). En cambio, Jean Paul hizo 77 (+2).

Jean Paul Ducruet y su hermano Jean Louis, los panameños que coinciden en un torneo que no estaba en los planes para el mayor de ellos hasta el lunes Marianna Massey - LAAC

Desde Chile llegaron los gemelos Lukas y Simón Roessler, que a los 19 años tienen una historia diferente en el LAAC. El primero se está presentando por cuarta vez y ya compartió esta aventura con otro hermano, Tomás Gana, el campeón de 2017 en el Club Golf de Panamá. “Nos cuenta las cosas que aprendió durante su carrera, para que podamos estar preparados de la mejor manera”, revela Lukas sobre “Toto”, siete años mayor. Para Simón, el debut en el Major de los aficionados de la región lo muestra obligado a recuperarse el viernes, tras emplear 77 golpes (+7) en una jornada que se luchó contra el fuerte y cambiante viento. Lukas firmó una tarjeta de 76 (+6).

Simón Roessler y Lukas Roessler, los gemelos chilenos que comparten la aventura en el LAAC a los 19 años y con la experiencia de otro hermano campeón Logan Whitton - LAAC

Otro que inició su primera vivencia en este certamen es el paraguayo Benjamín Fernández, de 18 años. En su caso, la particularidad es que Franco, el menor de los dos, de 16, es quien ya tiene la experiencia de un LAAC y su guía: con 74 (+4), aparece mejor en el clasificador, donde Benja quedó con 79 (+9). El golf para ellos es una tradición familiar: siguen los pasos de su hermana mayor Giovanna, estudiante de tercer año en la Universidad de Arkansas y ganadora del Campeonato de Aficionados de Brasil de 2022.

Franco y Benjamín Fernández, de Paraguay, recorren entre risas el Santa María Golf Club de Panamá. Marianna Massey - LAAC

En medio de la primera vuelta, la organización anunció que en 2025 el Latin America Amateur Championship volverá a la sede en la que nació, el Pilar Golf Club argentino. A una década de su nacimiento, el décimo aniversario será repitiendo la casa que cobijó al torneo en 2015, cuando el chileno Matías Domínguez superó por un golpe al rosarino Alejandro Tosti. Será la segunda cancha que se repite, luego de que Casa de Campo, en República Dominicana, fuera anfitrión en 2016, 2019 y 2022.

Otra situación que rodea al golf argentino es la incertidumbre con la posibilidad de que Ángel Cabrera pueda jugar este año el Masters de Augusta, luego de ser reincorporado al PGA Tour y al PGA Tour Champions tras cumplir una sentencia de 32 meses en prisión por violencia de género. El Pato no tiene el visado para ingresar a Estados Unidos y desde la organización de ese Major, en el que se consagró en 2009 y lo habilita a volver cada temporada, manifestaron en la conferencia de prensa que su recepción del 11 al 14 de abril próximo tiene esa limitación para el cordobés.

Vicente Marzilio llegó a estar entre los líderes, pero se retrasó en los últimos tres hoyos y quedó a dos golpes de los punteros en Panamá. Logan Whitton - LAAC

Ahora, en suelo panameño, el foco está puesto en la segunda vuelta en el Santa María Golf Club y la definición de los 50 mejores que accederán al desenlace del sábado y domingo, tras el corte clasificatorio de este viernes. Por lo pronto, el primer día costó mucho bajar el par, algo que solamente consiguieron tres jugadores, los mexicanos Omar Morales y Santiago De la Fuente y el guatemalteco José Arzú.

Entre los argentinos, Segundo Oliva Pinto es el mejor clasificado, con 70, el par de la cancha, que también apenas otros tres golfistas concretaron. Vicente Marzilio, que llegó a estar entre los líderes pero hizo dos bogeys en los últimos tres hoyos, suma 71 (+1) al igual que Juan Martín Loureiro y Joaquín Ludueña; Andrés Schonbaum necesitó de 73 (+3), Manuel Lozada firmó 76 (+6), Ramiro Acevedo tiene 77 (+7) y Juan Ignacio De Giacomi, 78 (+8).