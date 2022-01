Latin America Amateur Championship: los tres argentinos que tienen cerca el sueño de disputar el Masters de Augusta y el Abierto Británico

LA ROMANA, Dominicana.– Pasó la tercera vuelta de Latin America Amateur Championship y la novedad más saliente la dejaron dos argentinos que siguen expectantes de cara al final y en el top tres del campeonato. Segundo Oliva Pinto continúa firme entre los encumbrados, mientras que Vicente Marzilio se acercó a los líderes sin ser un firme candidato. Este domingo será el día en el que se le cumplirá el sueño a uno de los 102 jugadores que pasaron por el maravilloso campo de Golf de Dientes de Perro, en Dominicana: la plaza en el Masters de Augusta y el Abierto Británico.

Con el corte del viernes, que tuvo a los ocho argentinos participantes entre los 53 que quedaron para competir sábado y domingo, es Segundo Oliva Pinto el golfista que no le pierde pisada a la lucha por el trofeo. “Para la Argentina es muy bueno lo que pasó con los jugadores nuestros, porque todos superamos el corte, hay tres que estamos top ten y es merecido porque le ponemos mucha fuerza para llegar al lugar donde estamos”, señaló a LA NACION.

A pesar de haber finalizado con 1 golpe sobre el par en su tercera vuelta, sigue con expectativas para el final y expresó todo su optimismo: “Hoy definí muy buenos tiros, se me complicó en algunos green, pero el bogey en el 18 hizo que se sienta un gustito rico el final. Estuve consciente toda la vuelta desde donde estaba, pero no pensaba en los otros, yo simplemente jugué. Mañana va a ser un gran desafío, espero que en mi tarjeta al final haya un 65 o por qué no un 64″, expresó sonriente.

En silencio y sin haber estado entre los máximos candidatos, Vicente Marzilio tuvo una gran tercera vuelta e hizo el par en la cancha (72). Su gran día lo depositó en el top tres del campeonato y comparó esta jornada con lo sucedido el viernes: “Este sábado fue parecido a ayer, un poco complicado, mucho viento, banderas muy escondidas, no fue fácil, pero estoy contento, hice muchos pares en hoyos difíciles que jugué sólidos y me mantienen en el torneo”.

Vicente Marzilio se convirtió en uno de los candidatos a ganar el título Enrique Berardi/LAAC

A Vicente lo que sucede con sus rivales no le importa, pero esta vez, contó una intimidad: “La primera vez que vi la pantalla fue en el 16 y me vino bien, porque pensé que estaba lejos y de ahí era cuestión de ‘robar’ unos birdies y en el 17 pude hacerlo, en el 18 estuve muy cerca y no pude, pero era lo que buscaba. Para la última vuelta intentaré jugar relajado como si fuese un domingo en mi club de Buenos Aires y lo voy a aprovechar porque es una linda oportunidad la que tengo”.

Por otra parte, los dos golfistas que se presentaban como máximos candidatos no tuvieron una gran tercera vuelta. Mateo Fernández de Oliveira fue autocrítico con lo hecho este sábado en Dientes de Perro y expresó por qué su día fue “raro”: “En el 12 tuve un bogey bastante malo, después me recuperé con tres birdies seguidos en los hoyos 3, 4 y 5. En el 6 erré un putt y en el 7 me confundí de palo en el tee, me pasé de green y me quedó complicada. En el 8 se me dio vuelta con el drive, pero de ahí en adelante tiré todos los hoyos para birdie, algunos bastante cerca. Me quedó bronca de no haber aprovechado eso, pero estoy contento de cara al final.

El argentino Mateo Fernandez de Oliveira se manifestó optimista para le ronda final Enrique Berardi/LAAC

El de la Universidad de Arkansas no se bajará de la lucha: “La posición con la que encaro la última ronda me gustaría que sea mejor, el domingo no queda otra que pisar el acelerador”. Fernández de Oliveira continúa en el top 10 y a cinco golpes del puertorriqueño Roberto Nieves que es quien lidera las posiciones tras la tercera vuelta. Quien lo sigue es el brasileño Fred Biondi, que redondeó un score impecable: 65 golpes (-7) e igualó el récord del torneo.

Los demás argentinos quedaron lejos de la lucha por el campeonato. Abel Gallegos, último campeón, manifestó su enojo por haber jugado mal, los 6 golpes sobre el par lo dejan prácticamente afuera de defender la corona. El jugador que se formó en Las Mulitas Golf Club, en Veinticinco de Mayo, padeció un cuádruple bogey en el 12 y un doble bogey en el 16 que prácticamente lo sacaron del campeonato.

Aram Yenidjeian, que hizo el par en la cancha (72) se ubica en la misma posición que Gallegos. Más atrás quedaron Juan Martín Loureiro, Andy Schönbaum y Manuel Lozada. Este domingo será la hora de la verdad y hay tres argentinos que no se bajan de la pelea y del sueño de estar en dos de los cuatro Majors.