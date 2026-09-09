LIV Golf asume su descalabro económico: cuánto les debe a los golfistas contratados y a otros acreedores

Se extingue el golf de la música atronadora en todo el campo, aquel del público sobreexcitado y el de las competencias por equipos con logos más propios del fútbol americano. Finalmente, LIV Golf Series se declaró en bancarrota después de varios meses de informes lapidarios, que preanunciaban lo que en definitiva ocurrió. Desde el momento en que el PIF (Fondo de Inversión Saudí), confirmó que quitaría su respaldo en petrodólares, el circuito entró en una irremediable agonía. No es para menos: realizó una inversión de US$ 5300 millones a lo largo de cuatro temporadas y el retorno genuino nunca llegó. Ni siquiera con el fulgor de estrellas contratadas como Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Cameron Smith, Joaquín Niemann, Phil Mickelson, Brooks Koepka y Sergio García. Los números en rojo precipitaron la renuncia de Yasir Al-Rumayyan, gobernador del PIF.

Durante mucho tiempo, el PGA Tour sintió al LIV Golf como una verdadera amenaza: a golpe de billetera, el tour comandado entonces por Greg Norman empezó a robarles jugadores, varios de ellos ganadores de majors. El presupuesto árabe parecía infinito y la gira norteamericana evaluó seriamente una fusión para avanzar en un negocio comercial más grande. Pero el LIV terminó cayendo por su propio peso y hoy se estudia una improbable “versión 2.0” con nuevos inversores, un calendario más reducido y premios económicos menores. Sin embargo, todavía no hay -y quizás nunca haya- una confirmación acerca de los torneos programados para 2027. Así, Rory McIlroy quedó como uno de los grandes ganadores de la pulseada, desde su condición de férreo defensor del PGA Tour.

Julio de 2024: el veterano Lee Westwood analiza una caída en un torneo del LIV Golf Bradley Collyer - PA Wire DPA

Para declararse en bancarrota, LIV se acogió a al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Nueva Jersey, que admite una reestructuración corporativa con la intención de continuar. De hecho, en las últimas horas se conoció al nuevo principal inversionista: se trata de la división de crédito de la firma BC Partners, liderada por Ted Goldthorpe. El acuerdo firmado contempla una financiación total de 300 millones de dólares. “Este proceso nos brinda la estructura y el tiempo necesarios para concretar una transacción histórica y comenzar el siguiente capítulo de LIV Golf: uno centrado en los aficionados, con un modelo de propiedad innovador que prioriza al jugador y que forma parte del ecosistema global del golf”, declaró el siempre optimista Scott O’Neil, director ejecutivo. En ese mismo comunicado, el CEO de LIV señaló: “Estamos entusiasmados con lo que nos depara el futuro, aunque aún queda mucho por lograr en los próximos meses. Creemos firmemente en el futuro de nuestro circuito”.

Un informe reciente del sitio especializado GOLF.COM reseña las abultadas deudas que tiene hoy el LIV: debe más de un millón de dólares a al menos 24 partes diferentes, desde Jon Rahm (7,4 millones de dólares) hasta Lucas Herbert (1,01 millones de dólares). Entre ellos se encuentra Brooks Koepka, que dejó el circuito hace diez meses y a quien se le adeudan alrededor de 1,68 millones de dólares. El youtuber Rick Shiels espera que le paguen unos 1,4 millones de dólares, derivados de una colaboración oficial que firmó con la liga, que se lanzó en junio de 2022. Existen muchos otros, no necesariamente personas, como el estado de Luisiana o incluso el Asian Tour, que dan una idea de la amplia red de colaboraciones que LIV Golf intentaba mantener antes de que el PIF saudí pusiera fin a su financiación.

Bryson DeChambeau, posa con el trofeo del torneo de la LIV Golf en Chicago, el domingo 24 de septiembre de 2023, (Charles Laberge/LIV Golf via AP) Charles Laberge - LIVGO

Como parte del proceso de quiebra, el Fondo de Inversión Pública (PIF) saudí prestará 49,6 millones de dólares a LIV Golf mediante financiación para empresas en concurso de acreedores. Este préstamo va ayudar a la compañía a superar los próximos meses de bancarrota con la esperanza de vislumbrar una solución, según reporta el informe. Hace apenas cuatro meses y medio, el PIF anunció que solo financiaría a LIV hasta la temporada 2026, y aun así, esa promesa duró poco, porque se canceló rápidamente su certamen en Nueva Orleans y, finalmente, dio de baja su Campeonato por Equipos en Michigan, integrándolo parcialmente en el desarrollo de su último evento individual en Indianápolis.

Mientras Rahm marcha a la cabeza en el debe del LIV, le siguen Bryson DeChambeau, con 5,7 millones de dólares y Dustin Johnson, con 5,4 millones. Por el momento, no está claro si esas cifras serían pagos a cuenta pendientes de los contratos o corresponder al resto de 2026. En cualquier caso, el circuito que en su momento se lanzó para revolucionar el golf con una propuesta renovadora dejó un tendal de deudas.

LIV hizo prevalecer el show, como ocurrió el 15 de febrero de este año en el torneo de Adelaida, ganado por Anthony Kim Chris Trotman - LIV Golf DPA

En las últimas semanas, numerosas empresas presentaron reclamos contra LIV Golf por servicios impagos e incumplimiento de contrato: Fresh Tape Media, empresa que demanda a LIV por más de 1,2 millones de dólares, aparece en la lista de acreedores. También figuran World Golf Group Limited y Premier Golf League, en este caso por “presunta violación de la confidencialidad y conspiración por medios ilícitos”. El importe adeudado a WGG y PGL aparece como “indeterminado” debido a un litigio en curso en el Reino Unido. Todo es un descalabro.

El futuro es difuso, pero la versión 2.0 del LIV ya tiene un bosquejo. Se trataría de una liga propiedad de los jugadores, según lo mencionado por O’Neil en un comunicado. “Tenemos la intención de ampliar el número de participantes a 75 jugadores compitiendo en 72 hoyos, con un corte clasificatorio y algunas rondas clasificatorias el lunes”. Además, habrá competencias por equipos en donde se “adoptarán identidades nacionales” en lo que se denominó una competición “al estilo de la Copa del Mundo”. O’Neil tiene ahora unos cinco meses para lograr resucitar al circuito, ya que se estima que se saldrá de proceso de bancarrota a principios de 2027. Pero el horizonte no se adivina prometedor.