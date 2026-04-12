Mark Calcavecchia fue expulsado del Masters de Augusta por usar el teléfono celular

La política de prohibición de teléfonos celulares del Masters de Augusta se aplica a todos los asistentes. Esto incluye a los campeones de los torneos importantes, como Mark Calcavecchia, que comprobó de la peor manera el estricto protocolo antes del arranque del certamen: fue “cazado” por el personal de seguridad y echado del complejo sin contemplaciones por su currículum.

Los ganadores de los otros tres torneos majors del golf quedan habilitados para participar en el Masters durante cinco años y luego se convierten en “invitados honorarios”. Calcavecchia, de 65 años, participó en el Masters 18 veces durante su carrera entre 1987 y 2008 y terminó segundo en 1988.

Mark Calcavecchia en una imagen de hace dos años, durante la disputa del Boeing Classic, en, Washington Alika Jenner - Getty Images North America

Cuando GolfWeek se contactó por teléfono con el 13 veces ganador del PGA Tour y se le pidió que explicara qué llevó a su despido, no ofreció detalles, pero tampoco negó que hubiera sucedido. “No tengo nada negativo que decir sobre el Augusta National Golf Club ni sobre el Masters, así que creo que deberíamos colgar ahora mismo”, dijo. Antes de que pudiera decir una palabra más, colgó.

El Masters cuenta con AT&T como patrocinador principal, el nivel más alto de patrocinio. La compañía de telecomunicaciones proporciona teléfonos que los asistentes pueden usar en el campo para realizar llamadas con teléfonos analógicos, casi un anacronismo, pero el club prohíbe estrictamente el uso de teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas y pagers. Esta norma se aplica para mantener un ambiente tradicional e invitar al espectador a vivir una experiencia genuina. Incumplir esta regla puede conllevar la expulsión inmediata y la pérdida de las entradas.

Mark Calcavecchia es un personaje importante del golf. Su gran hito se dio con la consagración en el 118º Open Championship en 1989 en el Royal Troon Golf Club en Escocia. Fue su único major: derrotó a Greg Norman y Wayne Grady en el primer desempate acumulado de cuatro hoyos en la historia del torneo (hoyos 1, 2, 17 y 18). Terminó con un total de -13 bajo par tras el desempate.

Antecedentes

Calcavecchia no es el primer ex profesional destacado al que se lo echó de las instalaciones de Augusta National. El ex locutor de Golf Channel, Charlie Rymer, que estaba acreditado por la cadena de radio Westwood One para cubrir el torneo, perdió su acreditación y se le pidió que se retirara en 2011 después de que saliera del centro de prensa para hablar por su teléfono móvil y fuera visto por un guardia de seguridad.

“Le explicamos nuestra política, lo en serio que nos tomamos este asunto, y lo enviamos a casa”, declaró en aquel momento un portavoz del Augusta National.

Los espectadores del Masters durante la jornada del sábado, donde Cameron Young escaló al primer puesto e igualó a McIlroy. El comportamiento de la gente es, en su mayoría, ejemplar HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rymer rompió a llorar, pero fue en vano. Keegan Bradley le contó a Golfweek que una vez llevó a su hermana en auto a la propiedad, y la encontraron usando el móvil en el Club House. Sin embargo, sus lágrimas fueron más efectivas. “Iban a echarla y ella lloró, así que la dejaron guardar su teléfono en una caja fuerte y quedarse”, recordó Bradley.

Pero esa opción no estaba sobre la mesa, al parecer, para un antiguo campeón de torneos importantes, como ahora puede atestiguar Calcavecchia.

A diferencia de un major como es el US Open o una Copa Ryder, en donde los espectadores tienen muchas libertades para moverse y comportarse dentro del campo, en Augusta tampoco se puede correr. La impaciencia y la ansiedad de los espectadores se disimulan en las primeras horas de la mañana del jueves y viernes, sobre todo, donde muchos fans parten raudos hacia zonas preferenciales alrededor de los greens para encontrar la mejor ubicación con sus sillas. Sin embargo, no hay corridas ni desbordes, sino que todo se convierte una suerte de “caos ordenado”.