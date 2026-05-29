El jugador menos conocido del Mundial rompió el silencio tras hacerse viral gracias a Argentina

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el defensor neozelandés Tim Payne se consolidó como una figura inesperada del certamen tras pasar de ser el jugador menos seguido en redes sociales a acumular más de 2.100.000 seguidores en Instagram. Este crecimiento exponencial, que ocurrió en apenas 72 horas, fue producto de una campaña impulsada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido en las plataformas digitales como @elscarso, quien se propuso identificar y apoyar al deportista con menor presencia digital entre todos los convocados al torneo internacional.

La iniciativa, que comenzó como un desafío de comunidad, logró que Payne dejara atrás su cifra inicial de 4.715 seguidores para escalar hasta los números que ostenta actualmente. El impacto fue tal que el futbolista, sorprendido por el alcance de la propuesta, decidió romper el silencio mediante un video de agradecimiento dirigido tanto al influencer como a los millones de usuarios que participaron en la movida.

Tim Payne ya superó los dos millones de seguidores, un crecimiento que evidencia lo viral que fue el post original Captura Instagram (@timpayne__)

En su mensaje, publicado en su cuenta oficial de Instagram (@timpayne__), el defensor se mostró visiblemente conmovido por la repercusión global de la campaña y ensayó unas breves palabras en español antes de continuar en inglés. “Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen por mi español, sigo practicando en Duolingo”, expresó el neozelandés con tono distendido entre risas.

Posteriormente, el jugador profundizó su agradecimiento en su lengua natal: “Solo quería decir muchas gracias primero a ti, Valen. Han sido una locura estas últimas 48 horas, por decir poco. También quiero agradecerles por representar a mi país en este Mundial y por todo el amor que me enviaron desde todas partes del mundo”. Además, destacó el valor de recibir apoyo externo en la previa a la competencia oficial. La reacción de Payne, que fue ampliamente difundida, ya acumula más de 1.800.000 me gustas y supera los 96.000 comentarios en la red social.

La publicación de Tim Payne para agradecer por el cariño también se hizo viral Captura Instagram (@timpayne__)

Quién es Tim Payne

El recorrido profesional de Tim Payne, de 32 años, es extenso y variado. Nacido en Auckland el 10 de enero de 1994, cuenta con una trayectoria de 16 años en el fútbol. Debutó en 2010 en el Auckland City, equipo que amargó a Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025, antes de consolidarse en el Waitakere United, donde logró dos títulos nacionales. Su carrera internacional incluye un paso por el Blackburn Rovers inglés entre 2012 y 2014, además de su experiencia en Estados Unidos con Portland Timbers 2 entre 2015 y 2016.

Actualmente, se desempeña en el Wellington Phoenix de la primera división de Nueva Zelanda, equipo donde porta la camiseta número 6 y tiene contrato vigente hasta 2028, con un valor de mercado cercano a los 350 mil euros, según el medio especializado Transfermarkt.

Hasta mayo de 2026, Tim Payne era un jugador totalmente desconocido por el mundo

Más allá de su faceta futbolística, la información disponible señala que Payne es un aficionado al golf y mantiene un perfil reservado, aunque la dinámica de la era digital lo catapultó a la escena pública global. Este fenómeno, gestado por el influencer argentino con el fin de generar una identidad colectiva entre los espectadores del torneo, demuestra el poder de las redes sociales para modificar la percepción de un deportista profesional en tiempo récord y sin antecedentes similares en la historia de la Copa del Mundo.

Cuándo juega Nueva Zelanda en el Mundial 2026

En cuanto a su participación en el Mundial, el 30 de marzo de 2026 alcanzó los 50 partidos con su selección y fue confirmado por el entrenador Darren Bazeley como una de las piezas defensivas clave para el torneo. Tras 15 años de ausencia, Nueva Zelanda debutará el 15 de junio ante Irán en Los Ángeles, para luego enfrentar a Egipto el 21 de junio y a Bélgica el 26 de junio en Vancouver.