En qué canal pasan PSG vs. Arsenal, por la final de la Champions League 2025-2026

Este sábado, desde las 13 (horario argentino), París Saint Germain (PSG) y Arsenal se enfrentan en el marco de la gran final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del alemán Daniel Siebert, se disputa en el estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo parisino persigue su segunda ‘Orejona’ consecutiva tras romper el año pasado una extensa sequía. El camino hacia la definición de este año fue exigente e incluso sufrió desde el comienzo, quedando undécimo en la Fase Liga, lo que lo derivó a disputar los playoffs. Luego, tras superar sucesivamente a Mónaco, Chelsea y Liverpool, venció en semifinales a Bayern Múnich por un global de 6 a 5. En la ida, en el Parque de los Príncipes, ganó 5 a 4 un partidazo; mientras que en la revancha, en el Allianz Arena, fue empate 1 a 1.

PSG dejó en el camino a Bayern Múnich y quiere ganar su segunda Champions League seguida FRANCK FIFE - AFP

Los Gunners, por su parte, alcanzaron la instancia decisiva por primera vez en su historia y tienen el claro objetivo de llevar el trofeo a Inglaterra, donde ya descansan las otras copas continentales de esta temporada: la Europa League, que quedó en manos del Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía, y la Conference League, que la ganó Crystal Palace. Están invictos: fueron líderes con puntaje ideal en la primera ronda y luego le ganaron a Bayer Leverkusen en octavos, Sporting Lisboa en cuartos y Atlético de Madrid en semifinales por 2 a 1, con un empate 1 a 1 en España y un triunfo 1 a 0 en Inglaterra.

Arsenal fue el verdugo de Atlético de Madrid en semifinales; sueña con levantar su primera 'Orejona' John Walton - PA

PSG vs. Arsenal: cómo ver online

La final está programada para este sábado a las 13 (horario argentino) en Budapest, Hungría, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, PSG corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el trofeo, en la final de la Champions League 2025-2026 de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.39 contra los 3.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Arsenal. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.40.

Las casas de apuestas ponen a PSG como favorito al triunfo en la final frente a Arsenal ALAIN JOCARD - AFP

Posibles formaciones