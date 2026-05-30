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Los Pumas 7s vencieron a Nueva Zelanda y pasaron con puntaje ideal a cuartos de final en Valladolid
La selección argentina tuvo una sólida actuación, se impuso por 24 a 0 y se cruzará con el mejor tercero en el mediodía de este sábado
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Los Pumas 7s cerraron la fase de grupos de Valladolid con puntaje ideal. Y lo hicieron con un triunfo sólido y promisorio frente a una potencia como Nueva Zelanda: fue 24 a 0, para finalizar primeros en su grupo y esperar el choque de cuartos de final por el oro, al mediodía de nuestro país, frente al que resulte mejor tercero.
La selección argentina había iniciado de buena manera el torneo este viernes con dos victorias, la primera ante Alemania (sin brillo, 26-17) y la segunda frente a Uruguay (ya con mejor rendimiento, 40-14).
Los Pumas aprovecharon el hombre de más de entrada, cuando el árbitro le mostró amarilla a un neozelandés por una fuerte entrada sobre Luciano González. Inmediatamente, Marcos Moneta se infiltró por el centro y llegó al primer try. De esa salida subsiguiente, Argentina volvió a golpear: capturó González y se fue derecho al try, que cerró la primera parte con triunfo parcial por 12-0.
En el comienzo de la segunda parte, Juan Patricio Batac ganó un line y se encaramó a la tercera conquista. Pedro de Haro fue el que selló el marcador tras recibir una asistencia de Dubuc. Fue un triunfo de punta a punta para los Pumas 7s: 24-0 frente a unos All Blacks que no mostraron reacción.
Ahora, a las 12.33 (hora de Argentina), el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora espera rival en cuartos de final: será el mejor tercero.
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