Nick Taylor embocó de 21 metros para águila y se adjudicó el Abierto de Canadá

Una de las maneras más dulces de ganar en el golf: el canadiense Nick Taylor hundió un impresionante putt para águila de 72 pies (21 metros) en el cuarto hoyo de los playoffs este domingo para derrotar al inglés Tommy Fleetwood y convertirse en el primer jugador de su país desde 1954 en ganar el Abierto de Canadá de la PGA.

Taylor puso fin a la sequía de 69 años para los canadienses en su campeonato después de una sesión extra llena de tensión con un putt dramático en el hoyo 18 en Oakdale para su tercer título del Tour de la PGA de Estados Unidos. “Estoy sin palabras”, dijo Taylor. “Esto es para todos los muchachos que están aquí. Esto es para mi familia en casa. Estoy sin palabras. Este es el sentimiento más increíble que he tenido”.

Taylor estaba llorando mientras los espectadores salían corriendo de las tribunas hacia el green para celebrar la victoria después de haber entregado una tarjeta con 66 (-6) golpes para igualar a Fleetwood, con un total de 271 impactos (-17) en 72 hoyos.

El último jugador canadiense que ganó el Abierto fue Pat Fletcher en 1954 en Point Grey en Vancouver. Pero Fletcher nació en Inglaterra; el último campeón nacido en Canadá fue Carl Keffer, quien ganó en 1909 y 1914.

El argentino Augusto Núñez, el colombiano Camilo Villegas y el mexicano Luis Carrera, no pasaron el corte de la segunda vuelta. En tanto, el estadounidense Scottie Scheffler y el español Jon Rahm, los dos primeros del ranking mundial, no compitieron en el certamen canadiense, que se lleva a cabo la semana anterior al US Open golf, tercer torneo de Grand Slam del año.

El leaderboard

1. Nick Taylor (CAN) (x) 271 (75-67-63-66)

. Tommy Fleetwood (ENG) 271 (70-70-64-67)

3. Tyrrell Hatton (ENG) 272 (72-64-72-64)

. Aaron Rai (ENG) 272 (67-69-69-67)

. C.T. Pan (TPE) 272 (70-66-66-70)

6. Erik Cole (USA) 274 (69-73-69-63)

. Mark Hubbard (USA) 274 (68-70-66-70)

8. Justin Rose (ENG) 275 (69-69-66-71)

9. Brandon Wu (USA) 276 (71-69-67-69)

. Andrew Novak (USA) 276 (69-68-67-72)

. Rory McIlroy (NIR) 276 (71-67-66-72)

(x) Ganó en el playoff

