PGA Tour: Bryson DeChambeau se bajó del The Players y siembra dudas acerca de su real estado físico

Bryson DeChambeau no tiene un ápice de golfista convencional y con el tiempo se generó un aura que le garantiza un perfil alto. Cada paso que da en el PGA Tour puede despertar admiración o encender la controversia, según el momento y el contexto. Ahora, el Bombardero de 28 años es noticia por sus lesiones y su deserción del The Players, el primer gran torneo de la temporada y que es considerado casi en forma unánime como “el Quinto Major”. Desde este jueves se sentirá el vacío dejado por el hombre de la boina y los swings estrambóticos.

“Siento que aún estoy al 90 por ciento en cuanto a mi físico, por lo que no quiero arriesgarme a empeorar mi lesión”, había comentado DeChambeau al momento de retirarse la semana pasada del field del Arnold Palmer Invitational, donde defendía al título. Una baja que viene en sintonía con la novedad de esta nueva ausencia, mucho más costosa por la calidad del certamen. Y que tiene que ver con una persistente lesión en la muñeca izquierda. Después del triunfo de Scottie Scheffler en Bay Hill, el panorama de DeChambeau sigue siendo tan confuso como oscuro, porque siembra mayores dudas acerca de su real estado físico y dispara una pregunta: ¿Cuándo estará en condiciones de volver a un torneo de la máxima gira?

“Estoy casi listo”, aseveró el Científico a la revista Golf Week en escuetas palabras, cuando se le consultó algo más acerca de su actualidad. Además, dejó un mensaje bastante misterioso relacionado con su futuro, un horizonte al que describió con una frase en forma de promesa: “Me estoy preparando para algo grande, muchos planes en desarrollo”. Y no dio más explicaciones.

Esos planes representan un enorme interrogante. ¿A qué se refiere? A DeChambeau se lo vinculó durante mucho tiempo a la Super Liga de Golf promocionada por el veterano australiano Greg Norman y respaldada con dinero de Arabia Saudita, pero el oriundo de Modesto, California, negó que le ofrecieran 135 millones millones de dólares para unirse a la liga que viene a rivalizar con el PGA Tour. Tiempo atrás, a principios de febrero, imploró a los fanáticos del golf que se “relajaran” con su baja tras la primera ronda del torneo Saudi International, debido a una caída que -según él- le causó un problema en su cadera y en su muñeca. En concreto, no juega un torneo completo desde el Farmers Insurance Open, realizado en la última semana de enero en Torrey Pines y donde no pasó el corte.

Muchos dudan acerca de si realmente existió ese tropezón que le provocó el golpe en la cadera. En cambio, relacionan su deterioro físico con la notable transformación que experimentó su cuerpo desde 2020, cuando empezó a aumentar de peso para sumar fuerza y distancia con sus golpes. “Todos necesitan relajarse”, quiso tranquilizar DeChambeau en su Instagram. “Sí, me lastimé, pero no por pegarle lejos. Me resbalé y me caí, lamentablemente. Conozco gente que probablemente no me crea, pero esa es la verdad. Volveré más fuerte y mejor que nunca en unas pocas semanas. Gracias por vuestras preocupaciones y a seguir pegando bombas!! Volveré”.

Bryson DeChambeau jugando el 9 de enero de 2022 en el Campo de Golf de la Plantación Kapalua en Kapalua, Hawaii; su situación es incierta

En un video grabado a mediados de agosto y publicado a inicios de septiembre de 2021 en Youtube, el ganador del US Open 2020 mostró las consecuencias de haber ejecutado casi 200 swings con su mano notoriamente dañada y la piel rasgada debido al movimiento constante con el driver. También, por aquella fecha había participado del Campeonato Mundial de Pro Long Drive, en donde logró un mejor misil de 376 metros a 344 km/h. En los driving ranges de los torneos se lo ha visto hacer rutinas de muchos drives consecutivos y a toda velocidad, sin descanso. En verdad, nunca dudó en forzar la máquina en pos de mejorar, pero muchas veces sus mecánicas fueron al extremo. Es un golfista capaz de mejorar sus golpes en pleno sueño. Durante el último US Open, confesó: “En una de esas, estaba durmiendo y en el medio de la noche se me vino algo a la mente y me desperté. Pensé, ‘Hmm, voy a intentar esto’. Así que salí, probé y dio resultado, simplemente manteniendo la muñeca derecha doblada durante mucho más tiempo durante el golpe”.

Ahora, sólo queda esperar cuándo estará en condiciones de volver, pero sobre todo, qué estado de forma presentará, teniendo en cuenta que su metamorfosis -tanto de su contextura como de su juego- nunca se interrumpió en los últimos tres años. Basta con ver las fotos para comprobar sus grandes cambios de imagen en la cancha y en la manera de ejecutar sus golpes. Hace dos semanas, DeChambeau anunció: “Mientras los mejores jugadores del mundo estén jugando el PGA Tour, yo también lo haré. A partir de ahora, estoy enfocado en estar saludable y volver a competir pronto”. El circuito espera al 12º del mundo con ansias.