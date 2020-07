Chad Campbell, el último caso de coronavirus en el PGA Tour Fuente: AP

El PGA Tour encara esta semana el cuarto torneo tras la interrupción por la pandemia del coronavirus. Este jueves comenzará en Detroit el Rocket Mortgage Classic, con la participación de los argentinos Emiliano Grillo, Nelson Ledesma y Fabián Gómez. Sin embargo, siguen surgiendo casos de jugadores infectados: ahora resultó positivo Chad Campbell y la cifra se extendió a seis casos detectados.

Campbell, de 46 años, no superó el examen y fue aislado en cuarentena, de acuerdo con el protocolo de salud que rige en el PGA Tour y que ahora se volvió más estricto. "Aunque el resultado positivo de la prueba es desconcertante, estoy extremadamente agradecido de ser asintomático y de sentirme bien físicamente. Mis pensamientos están con todos los que se han contagiado de Covid-19, directa o indirectamente", mencionó Campbell en un comunicado.

Fuente: Archivo

El circuito decidió realizar una mayor cantidad de tests desde esta semana y ajustó sus protocolos después de identificar varios casos de contaminación y observar cierta laxitud en las precauciones recomendadas. Campbell, ganador de cuatro torneos en el circuito PGA, es el sexto jugador en contraer el virus después del sudafricano Dylan Fritelli y sus compatriotas estadounidenses Harris English, Denny McCarthy, Nick Watney y Cameron Champ. También dieron positivo los caddies de Graeme McDowell y de Brooks Koepka, Ken Conboy y Ricky Elliott respectivamente.

En su podcast junto con Paco Aleman "Un grillo en la cabina"; el chaqueño Grillo reflexionó acerca de situaciones que se dan el PGA Tour alrededor de los casos de coronavirus: "Cameron Champ hizo el testeo y se metió en el Club House antes de conocer el resultado. En realidad, vos no podés entrar al House sin una bandita verde. Es un tema que se está hablando, porque Champ puso en riesgo a todo el tour. Luego hizo otros tres tests y dio negativo, entonces la pregunta es: "¿Está bien o está mal? ¿Funcionan los exámenes o no? ¿Por qué te da positivo y luego negativo?".

Grillo continuó y criticó a uno de los positivos, Denny McCarthy, utilizando una metáfora golfística: " Se mandó un gran gran 'doble bogey', porque el jueves jugó y a la noche se fue a un bar. Estamos en un momento donde todo está muy sensible y te piden que evites ir a un restaurant y te vas a un bar".

Si alguien pensaba que habría cero positivos en el PGA Tour vive en La La Land Sergio García (golfista español)

Además, el chaqueño habló de cómo se cumple el protocolo: "Más allá de aquellos casos, los jugadores estamos haciendo todo para poder seguir. Terminás de jugar y te tenés que poner un barbijo para ir a firmar la tarjeta. Tampoco podés estar sin él en el Club House. El único momento en que te lo podés quitar es para comer. Hay que intentar convivir con el coronavirus de alguna manera y me parece perfecto".

Grillo contó una anécdota en un reciente día de práctica: "Caminaba por el medio del fairway del hoyo 7 y se me dio por estornudar. Juro que nunca me vi tan observado en una cancha de golf. Se dieron vuelta cuatro voluntarios, el otro jugador y su caddie y estornudé dos veces más después de esa situación. Es rarísimo que no puedas estar tranquilo. ¿Toser o estornudar en un ascensor? Olvidate".