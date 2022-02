Phil Mickelson, el crack del golf que a cambio de ganar más dinero justifica violaciones a los derechos humanos

No es de extrañar que Phil Mickelson se convierta en un provocador en el creciente drama que supone la propuesta de una liga de golf separada, respaldada por Arabia Saudita, que espera atraer a los mejores golfistas profesionales del ya consolidado PGA Tour. Mickelson, uno de los jugadores más populares del juego, ha pasado casi tres décadas molestando a los dirigentes del deporte, ya sea a la Asociación de Golf de Estados Unidos o al PGA Tour, del que Mickelson ha cobrado casi 100 millones de dólares de ganancias en su carrera.

Por lo tanto, el pedigrí de Mickelson como un librepensador está bien establecido. Pero ni siquiera esa reputación podría haber pronosticado los sorprendentes comentarios que se le atribuyen al hablar de la propuesta de la Súper Liga de Golf, cuya principal fuente de financiación es el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, un fondo soberano valorado en más de 400.000 millones de dólares.

Phil Mickelson con el trofeo del PGA Championship 2021, en Kiawah Island, Carolina del Sur David J. Phillip - AP

En una entrevista para una biografía no autorizada que se publicará en mayo, Mickelson le dijo al periodista Alan Shipnuck, autor del libro, que “conocía el horrible historial de derechos humanos” del reino, pero que estaba dispuesto a ayudar a la nueva liga porque era una “oportunidad única en la vida” para aumentar drásticamente los ingresos de los jugadores del PGA Tour.

En un artículo publicado en el sitio web de golf “The Firepit Collective”, Shipnuck citó a Mickelson diciendo que las autoridades saudíes daban “miedo”, y utilizó un insulto para describirlas. Señaló el asesinato de Jamal Khashoggi, el periodista del Washington Post que fue asesinado en 2018 con la aprobación del príncipe heredero del reino, según funcionarios de inteligencia estadounidenses. Mickelson también aludió a la criminalización de la homosexualidad en Arabia Saudita, donde se castiga con la muerte.

El imán del zurdito Mickelson con la gente David J. Phillip - AP

“Sabemos que mataron a Khashoggi y que tienen un historial horrible en materia de derechos humanos”, dijo Mickelson. “Allí ejecutan a la gente por ser gay. Sabiendo todo esto, ¿por qué iba a considerarlo? Porque esta es una oportunidad única en la vida para remodelar el funcionamiento del PGA Tour”.

El principal objetivo de Mickelson era Jay Monahan, el comisionado del PGA Tour, que, según él, sólo ayudaría económicamente a los jugadores si se viera obligado a hacerlo. Según Mickelson, la nueva liga ha dado a los jugadores una nueva ventaja. A principios de este mes, en una entrevista con Golf Digest, Mickelson fustigó al tour por su “odiosa codicia”.

Para Mickelson, que tiene 51 años y ha sido seis veces campeón de un Major, sus comentarios probablemente sólo lo aislarán aún más de los jóvenes golfistas que están ascendiendo en este deporte. En su mayor parte, estos nuevos reyes del golf han prometido su lealtad al PGA Tour, que ha prometido suspender a cualquier jugador que se alinee con la liga alternativa, con la posibilidad de expulsión de por vida del PGA Tour.

El jueves, en el Genesis Invitational, un evento del circuito que se está jugando cerca de Los Ángeles, Justin Thomas, que ocupa el octavo lugar en la clasificación mundial de golf masculino y participa activamente en la definición de las políticas del circuito, no fue muy duro al hablar de Mickelson.

Para Justin Thomas, los mensajes de Mickelson son "bastante egoístas"

“Parece una declaración bastante, ya sabes, egoísta”, dijo Thomas. Refiriéndose a Mickelson y a cualquier otro jugador que quiera desertar del circuito, Thomas, de 28 años, añadió: “Si son tan apasionados, adelante. No creo que nadie les detenga”.

Mientras que ningún golfista del tour se ha comprometido con la liga advenediza, algunos golfistas, la mayoría de ellos mayores de 45 años, no se han pronunciado al respecto y han ofrecido leves elogios a algunos elementos propuestos por la liga rival, como menos torneos y honorarios por aparición en eventos que se pagan a los mejores golfistas independientemente de su rendimiento en el campo de golf.

Rory McIlroy dijo "estar harto" con el tema de la liga paralela y que cree que sólo les interesa a los jugadores que están llegando al final de su carrera Peter Morrison - AP

Pero la división con los golfistas nacidos después de 1985 no podría ser más llamativa. Rory McIlroy, cuatro veces ganador de un Major, calificó el nuevo circuito de golf propuesto como “la no tan superliga”. Y añadió: “Estoy harto”. McIlroy, de 32 años, también sugirió que sólo los jugadores de mayor edad que ya han pasado por su mejor momento y que buscan una paga considerable son los que están sopesando una salida del PGA Tour.

“Puedo entenderlo para los chicos que están llegando a las últimas etapas de su carrera, por supuesto”, dijo. “Pero no creo que una liga de golf rival sea realmente eso. Eso no es lo que van a querer, ¿verdad? No quieren una especie de liga que sea como un pre-Champions Tour”.

El Champions Tour es un ala reducida y separada de torneos dentro del paraguas del PGA Tour que está abierta a los golfistas de más de 50 años. “Tienes a los mejores jugadores del mundo diciendo ‘no’, así que eso tiene que decirte algo”, dijo McIlroy.

El español Jon Rahm dice que no juega por dinero, sino porque le "gusta el golf y quiere ser campeón"

Jon Rahm, el golfista masculino mejor clasificado, también rechazó la propuesta de liga. “No hago esto por el dinero, que para mí es el único atractivo para ir allí”, dijo Rahm, de 27 años. “Te lanzan números y se supone que eso impresiona a la gente. Estoy en este juego por amor al golf y por amor al juego y para convertirme en un campeón.”

Tal vez la estrella más joven, Collin Morikawa, de 25 años, negó con la cabeza cuando se le preguntó cuál era su posición respecto a la posibilidad de una nueva liga. “Estoy a favor del PGA Tour, toda mi vida he pensado en el PGA Tour”, dijo Morikawa, que ha ganado dos grandes campeonatos en los dos últimos años. “Nunca he pensado en otra cosa; siempre ha sido el PGA Tour”.

Muchos otros jugadores han expresado su apoyo al PGA Tour, sobre todo el golfista que ha servido de ídolo para casi todos los jóvenes jugadores que ahora ascienden a la cima de las tablas de clasificación del circuito.

Tiger, un símbolo y el espejo de muchos jóvenes golfistas, defiende a ultranza al PGA Tour

“Apoyo el PGA Tour”, dijo enfáticamente Tiger Woods a finales del año pasado cuando se le preguntó sobre la empresa propuesta. “Ahí es donde está mi legado”. Cuando se le presionó, Woods parecía casi molesto e insistió en que no tenía ningún interés en escuchar las discusiones sobre una liga rival.

Adam Scott, de 41 años y campeón del Masters 2013, no cerró la puerta a unirse a la liga respaldada por Arabia Saudita cuando se le preguntó al respecto esta semana. En la última década, Scott ha reducido significativamente su calendario de juego y ha caído al número 46 de la clasificación masculina. Lee Westwood, de 48 años y 25 veces ganador en el European Tour, dijo a principios de este mes que había firmado un acuerdo de confidencialidad y que no podía hablar de la nueva liga proyectada. Pero la mayoría de los profesionales del PGA Tour no parecen esperar una gran alteración del statu quo.

Pat Perez, un profesional del circuito que no tiene pelos en la lengua, cree que la voz de Woods es la que tiene más peso. El circuito moderno, después de todo, se construyó sobre la base de los grandes éxitos de Woods. Tal vez se pueda considerar un capítulo más de la larga rivalidad entre Mickelson y Woods.

“Creo que la forma en que Tiger lo está abordando es fenomenal”, dijo Pérez, de 45 años, el jueves. “Él entiende dónde ha hecho todo su dinero. Creo que estos jóvenes están apoyando a Tiger. Lo que dice es prácticamente oro”. Pérez continuó: “Si no tienes a los mejores chicos haciéndolo, no sé cuánta agua se va a mantener”.

Bill Pennington

The New York Times