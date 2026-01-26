Scottie Scheffler ganó en el primer torneo del PGA Tour de su campaña 2026: su dominio en golf mundial continúa

LA QUINTA, California.- El estadounidense Scottie Scheffler no perdió tiempo en reafirmar su dominio del golf al ganar este domingo el American Express de La Quinta (California), primer torneo que disputaba en la temporada del PGA Tour este año. El número uno mundial amplió así su vitrina con el 20° título en el circuito estadounidense.

Previamente a Scheffler, solo Jack Nicklaus y Tiger Woods habían llegado a 20 trofeos de la PGA Tour y cuatro títulos de Grand Slam antes de cumplir los 30 años. “Es bastante salvaje”, dijo el texano, que cumplirá 30 años en junio. “Fue un gran comienzo para mi carrera, ha sido especial. Intento no pensar demasiado en esas cosas. Solo intentaba hacer lo que debía hacer para estar listo”.

1 start. 1 win. 🏆



Scottie Scheffler dominates @TheAmExGolf with a 4-shot victory! pic.twitter.com/6x3E2pa7CV — PGA TOUR (@PGATOUR) January 25, 2026

En La Quinta, Scheffler retomó el férreo control del circuito que ostentó el año pasado, cuando conquistó dos Majors (PGA Championship y Abierto Británico) para un total de seis victorias en a temporada. Su principal perseguidor, el australiano Jason Day, concluyó a cuatro golpes de distancia del campeón, que se impuso con un acumulado de 261 golpes, 27 bajo par. Tras sumar nueve birdies en la última ronda, Scheffler ni se despeinó al cometer un doble bogey en el penúltimo hoyo.

Ciertamente: en un torneo que a menudo ofrece finales dramáticos, el hecho de que Scheffler enviara su tiro de salida al agua en el famoso par 3 del hoyo 17 el domingo debería haber significado un motivo para preocuparse. Sin embargo, el N° 1 tuvo margen de sobra para superar a sus compañeros de juego, Si Woo Kim y Blades Brown y sacarles cuatro golpes no solo a Day, sino también a Ryan Gerard, Mark MacCarty y Andrew Putnam.

Ball-striking machine 😮‍💨



Scottie Scheffler's seventh birdie of the day gives him a three-shot lead @TheAmExGolf.



📺 Golf Channel pic.twitter.com/R4vtgUkc90 — PGA TOUR (@PGATOUR) January 25, 2026

Así, Scheffler comenzó el 2026 con todas las cosas en orden. Su pretemporada transcurrió exactamente como lo había planeado: su putt permanece como una de sus fortalezas, su golpe de pelota sigue siendo su mejor virtud. El American Express fue un rápido recordatorio de lo que ocurre cuando todo se alinea y no hay motivos para creer que algo pueda salir mal. La pregunta es: ¿Será Scheffler aún mejor en 2026?

Lo que comenzó con un golpe de desventaja en el inicio de la última vuelta se convirtió rápidamente en una victoria en los últimos nueve hoyos, a medida que los principales contendientes se desvanecían y Scheffler se fortalecía. Tuvo la oportunidad de alcanzar 30 bajo par y más hitos, hasta que la pelota que cayó en el agua en el penúltimo hoyo. En suma, ésta fue su séptima victoria en sus últimos 13 torneos con formato de juego por golpes. Impresionante.

In his last 13 PGA TOUR starts, Scottie Scheffler has won seven times and has not finished worse than T8: pic.twitter.com/tgiDMjPSgF — PGA TOUR Communications (@PGATOURComms) January 25, 2026

Más marcas: desde que Scheffler registró su primera victoria en el Phoenix Open 2022, tiene 11 victorias más que cualquier otro jugador (McIlroy logró nueve). Pero es posible que lo mejor aún esté por venir....

En 2024, Scheffler dominó, pero aún estaba en desarrollo en los greens. Los cambios que estaba implementando con el entrenador de putting Phil Kenyon comenzaban a dar frutos, pero no perfeccionó al máximo esa faceta de su juego hasta que empezó a usar una manera de empuñar diferente a principios de 2025. Sin embargo, Scheffler tampoco alcanzó su máximo potencial el año pasado debido a una lesión en una mano que retrasó el inicio de su año y le impidió alcanzar su mejor forma hasta mayo.

De alguna manera, a pesar de haber ganado 13 veces en las dos temporadas anteriores (7 en 2024 y 6 en 2025), parecía que aún le faltaba algo. Scheffler nunca lo admitiría, aunque no dudó en reconocer la diferencia de preparación que tiene. “Este año fue mucho más fácil llegar preparado que el pasado. Perder cuatro o seis semanas sin jugar al golf tiene un impacto real en el nivel. Hay una gran diferencia entre dejar un chip a un pie o a metro y medio. Así que tener toda la temporada baja para preparar cuerpo y mente marcó la diferencia".

El saludo de Scottie Scheffler en el hoyo 18: en California se impuso con cuatro golpes de ventaja Ross D. Franklin� - AP�

Scheffler ya demostró con creces su capacidad para competir en cualquier estilo de campo. Su próxima participación será en el TPC Scottsdale, un reto completamente diferente al de Bay Hill, el TPC Sawgrass y el Masters de Augusta, torneos que ha ganado en múltiples ocasiones y que jugará en los próximos meses con más preparación que hace un año.

Mientras tanto, Scheffler sigue disfrutando de su imparable cosecha de títulos y junto a su mujer, Meredith, que está embarazada, y su pequeño hijo, Bennett: “La verdad es que no había pensado mucho en lo de las 20 victorias. Es algo bastante especial, claro. Competir es algo que disfruto mucho, aunque puede ser muy duro cuando las cosas no salen. De hecho, Cuando termina un torneo, más que euforia sientes alivio”.

Con información de PGA Tour.com