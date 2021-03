Tiger Woods asegura que no recuerda haber manejado el día del accidente

Tiger Woods sostuvo ante los agentes que acudieron a asistirlo tras al accidente de su vehículo, sucedido el martes de la semana pasada, que no sabía cómo había ocurrido y que no recordaba haber conducido. Lo informó USA Today, que compartió una copia de la declaración jurada de la orden de registro que utilizó el departamento de policía de Los Ángeles para obtener la caja negra del auto que manejaba el golfista.

“Los ayudantes le preguntaron cómo se había producido la colisión. El conductor dijo que no sabía y que ni siquiera recordaba haber manejado... El conductor fue tratado por sus lesiones en el hospital y se le preguntó allí de nuevo cómo se había producido la colisión. Repitió que no lo sabía y que no recordaba haber manejado”, replicó el medio estadounidense sobre la información archivada. Las autoridades están detrás hasta de los mínimos detalles para recrear la situación.

La caja negra recopila datos relacionados con la velocidad y la aceleración, la secuencia de frenado, los cambios de ángulo de la dirección y otra actividad de los instrumentos principales del auto que manejaba Woods. Un ayudante de la autoridad policial, John Schloegl, había dicho el miércoles que la orden es algo habitual en el condado y se la considera parte de la rutina del departamento.

El frente del auto de Tiger Woods quedó muy dañado, pero los elementos de seguridad salvaron de consecuencias peores al golfista.

“Estamos tratando de discernir si se cometió un delito”, dijo Schloegl. “Si alguien está involucrado en un accidente de tránsito, tenemos que reconstruir el hecho, averiguar si hubo alguna conducción imprudente, si estaba mirando su teléfono móvil o algo así. Declaramos si hubo un delito. Si no lo hubo, cerramos el caso, y fue una colisión de tráfico normal”, agregó.

Woods, de 45 años, resultó herido en las piernas en ese accidente que no involucró a otro vehículo, a primera hora de la mañana, cerca de los límites de Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes, California. El personal de emergencia lo extrajo de su auto y lo trasladó al Centro Médico Harbor-UCLA. Lo llamativo es que Tiger nunca perdió la conciencia, según se dio a conocer tras el rescate.

Tiger Woods se salió del camino, volcó y fue rescatado entre los restos de su vehículo. Twitter

Para Alex Villanueva, el jefe policial, resulta “un mero accidente” y pareció descartar la posibilidad de presentar cargos penales, pero las autoridades siguen investigando. El oficial explicó inicialmente que no vio ninguna evidencia de que la estrella del golf estuviera bajo efectos de las drogas o el alcohol. El episodio sucedió en un tramo del camino cuesta abajo reconocido por los choques. Tiger se agregó a la lista de accidentados allí. “No estaba borracho”, aseveró Villanueva en directo en las redes sociales. “Podemos descartar eso”, ratificó.

Woods fue operado el mismo martes por, fundamentalmente, múltiples lesiones en la parte inferior de la pierna derecha, y se le insertó una varilla en la tibia. Fueron necesarios tornillos y clavos adicionales para la cirugía y el paciente fue tratado, además, por lesiones musculares y de tejidos blandos.

Tres días más tarde, el golfista se sometió a otra intervención, antes de ser trasladado a otro centro médico, el Cedars-Sinai. Ahí se puso el foco en sus fracturas en el pie, el tobillo, la tibia y el peroné derechos.

