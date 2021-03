River campeón. Álvarez, el Boy Scout de Gallardo, y una sentencia de Matías Suárez: “Necesitábamos el título”

Cuando Julián Álvarez ingresó en Santiago del Estero, River ya ganaba la Supercopa Argentina ante Racing por 1-0. Iban 21 minutos de la segunda etapa y reemplazó a Rafael Santos Borré. Él no fue decisivo en destrabar el triunfo, pero sí terminó siendo clave para que el equipo de Marcelo Gallardo expusiera su mejor nivel. A partir de sus movimientos, el Millonario terminó convirtiendo luego tres goles en cuatro minutos. Primero definió con un golazo para el 2-0 de contraataque; presionó para las jugadas del 3-0 y 4-0, y luego terminó sirviéndole el gol a Suárez para el 5-0.

“Me fui muy contento por el gol y por un nuevo título con la camiseta de River. Yo estoy siempre listo en el banco, preparado como siempre, para ingresar y ayudar al equipo. Trato de aportar lo mejor”, comentó Alvarez luego del partido. Y agregó: “Entré bien y veíamos que había que cerrar el partido, tener más eficacia en los últimos metros porque el partido estaba 1-0. Siempre decimos que nos faltaba tener más eficacia en los metros finales, pero confiamos en nuestro trabajo y entendimiento. Tenemos la pelota casi siempre nosotros y eso es muy bueno. Este gol fue muy importante porque sirvió para ayudar al equipo, pero todos los partidos y todos los goles con River se disfrutan mucho”.

Gallardo lo elogió: “Entró muy bien Julián, como antes estuvo Borré. Se lo vio concentrado y activo para ir siempre para adelante. Todo el equipo jugó muy bien”, dijo un feliz entrenador millonario. Julián Alvarez es una especie de comodín ofensivo, ya que se las arregla para siempre ser un Boy Scout, estar siempre listo para cumplir el rol que River necesita de él en función de quiénes son sus compañeros de turno del ataque millonario.

Las sonrisas de Enzo Pérez, Ponzio y Lux y el recuerdo de dos ausentes, plasmados en las camisetas: Montiel y Pinola. Fotobaires

Los futbolistas millonarios no sólo festejaron de manera colectiva, también recordaron en la celebración en Santiago del Estero a Javier Pinola y Gonzalo Montiel, ambos jugadores lesionados, y también al preparador físico Pablo Dolce, que tiene Covid-19. “Ellos saben que están con nosotros. Están nuestro corazón”, dijo un emocionado Enzo Pérez.

Enzo Pérez, un líder, se explayó en la justificación mientras tenía puesta la camiseta 29 de Montiel: “Montiel, Pinola, el profe Dolce son parte de este grupo y lamentablemente no pueden estar acá, pero están en nuestro corazón igual que el profe que está con Covid-19″, y con respecto al Enzo Pérez hincha que disfruta el doble cada título, explicó: “Ganar cosas con River es especial. Me lo dicen muchas veces lo del plus del hincha. No me podía sacar ese sentimiento, esa dimensión y lo fui trabajando con Sandra Rossi (especialista en neurociencia, que trabaja con el cuerpo técnico del Muñeco) y lo hablé con Marcelo (por Gallardo) también: el tiempo que estaba en River tenía que disfrutarlo como jugador y como hincha”, dijo el volante central de River.

Lo mejor de la goleada de River a Racing

Y contó que estuvo a punto de irse en el último mercado de pases: “Tuve una propuesta muy importante de Europa, y eso me enorgullece porque no es fácil seguir recibiendo ofertas de afuera, pero se hace difícil romper el vínculo con River. Tener gente que sea del club es importante y es un plus extra que cada uno tiene. Estoy contento con un trofeo más que se nos venía negando, pero se pudo dar”, reconoció Enzo Pérez.

Matías Suárez, uno de los delanteros más desequilibrantes de River, graficó que más allá de jugar bien necesitaban volver a ganar: “Necesitábamos ganar un título. Somos los primeros que estábamos mal, nos íbamos tristes porque jugábamos bien pero no podíamos ganar un campeonato en los últimos años. Se nos abrió el arco en el segundo tiempo y siempre seguimos atacando, siempre con el respeto hacia el rival. Nos vamos muy felices. Sabíamos que iba ser complicado porque después de ponernos 1-0, si hacíamos otro gol el partido iba a ser otro. Y así fue”.

El polifuncional Milton Casco, que ante Racing jugó como volante derecho en el esquema 3-3-1-3, opinó: “Estamos muy contentos por un nuevo título en el club, lo merecíamos y más con la diferencia que se hizo ante Racing. Me tocó jugar en una posición como volante por la derecha y cada vez que nos toca rendir al máximo nos da una gran satisfacción. En el primer tiempo nos costó ser eficaces con algunos pases, pero en el segundo se dio una diferencia clara. Fue una victoria muy buena. El club siempre exige ganar y nosotros disfrutamos de ganar”.

El festejo de River, campeón de la Supercopa Argentina. Juan Jose Garcia

