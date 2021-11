Tiger Woods habló sobre lo que le espera en su última etapa como golfista profesional

Hace unos días, se había mostrado en sus redes realizando swings. Ahora, Tiger Woods rompió el silencio y confirmó lo que el mundo del golf quería saber: planea su regreso para jugar de manera profesional. El ex número uno del mundo habló con Golf Digest desde su casa en Florida, donde despejó diversas dudas sobre su futuro, aunque reconoció que la recuperación marcha más lenta de lo esperado.

“Creo que algo realista es jugar en el PGA Tour un día, nunca a tiempo completo, nunca más, pero eligiendo algunos torneos, tal como lo hizo Ben Hogan. Eligiendo algunos certámenes al año y viendo durante el camino”, dijo Woods durante una entrevista de Zoom con la tradicional revista de golf, en su primera conversación tras el gravísimo accidente automovilístico que sufrió en febrero pasado.

“Practicas alrededor de eso y te preparas para eso. Creo que así es como voy a tener que jugar a partir de ahora. Es una realidad lamentable, pero es mi realidad. Y lo entiendo y lo acepto”, aseguró.

In an exclusive interview, Tiger Woods opened up about a painful year and a possible return to golf: https://t.co/yfR0dAcmDm pic.twitter.com/fhFm0QxsY6 — Golf Digest (@GolfDigest) November 30, 2021

Sobre lo que espera recuperar, Woods reconoció: “No tengo que competir y jugar contra los mejores jugadores del mundo para tener una gran vida. Después de mi fusión de espalda, tuve que escalar el Monte Everest una vez más. Tenía que hacerlo y lo hice. Esta vez, no creo que tenga el cuerpo para escalar el Everest y eso está bien. Todavía puedo participar en el golf. Aún puedo, si mi pierna está bien, aún puedo hacer clic en un torneo aquí o allá. Pero en lo que respecta a escalar la montaña nuevamente y llegar hasta la cima, no creo que sea una expectativa realista para mí”.

En esa línea, indicó que es muy duro lo que estuvo viviendo tras el accidente: “Me sentía un poco atrapado en mi casa. Pero a mí me gusta salir, estar fuera y haciendo lo que me gusta. A veces me muevo y me recuesto en el césped durante una hora porque quiero estar afuera. Tener el contacto de una pelota de golf correctamente es una de las mejores sensaciones”.

¿Cuál es su fecha de regreso?

Tiger puso paños fríos a los plazos, ya que su recuperación aún va en un proceso muy lento. “Estoy muy lejos aún. Ni siquiera estoy a mitad de camino. Necesito mucho más desarrollo muscular y desarrollo nervioso que lo que tengo que hacer en mi pierna. Al mismo tiempo, como saben, tuve cinco operaciones de espalda. Así que tengo que lidiar con eso”, dije.

“A medida que la pierna se fortalece, a veces la espalda se puede complicar. Es un camino difícil. Pero estoy feliz de poder salir y ver jugar a Charlie, o ir al patio trasero de la casa y pasar una hora o dos a solas sin nadie hablando, sin música, sin nada. Solo escucho el canto de los pájaros. Esa parte que tanto he echado de menos”, sentenció.

Pese a ello, el campeón de 15 majors señaló que “hay mucho por hacer, queda mucho trabajo pendiente. Hay que ser paciente, progresar a un ritmo agresivo, pero no exagerado, tenemos que ir con calma. Obviamente, cuando entro en el gimnasio y empiezo a fluir y las endorfinas se ponen en marcha, quiero ir, ir, ir”.

“Así es como he podido ganar tantos torneos. Pero, de nuevo, todo el mundo me recuerda ¿a qué precio? Mírate ahora. ¿Antes del accidente yo era qué? Diez cirugías. Eso es solo el desgaste de hacer mi deporte, de tratar de impulsarlo para ganar todo lo que pueda. Para ganar todos los torneos en los que jugué, haría todo lo que pudiera. Como cualquier deporte, tiene un costo. Hacer negocios tiene un costo y, desafortunadamente, para los deportistas y las mujeres deportistas, las lesiones son parte de ello”, completó.

Fuente: Golf Channel Latinoamérica