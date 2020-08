El optimismo de Tiger antes de encarar el PGA Championship Fuente: AFP - Crédito: Tom Pennington

El magnetismo que genera Tiger Woods es incombustible. La fórmula se mantiene intacta en las horas previas al PGA Championship, el primer major de la temporada y en el que Emiliano Grillo será el único representante argentino.

Después de la práctica que hizo en el TPC Harding Park de San Francisco, sede del certamen que arrancará este jueves, el 15 veces campeón de citas grandes se mostró muy tranquilo y aseguró que está en buenas condiciones. Uno de los alicientes es que tras el ensayo no sintió molestias físicas, aunque si habló de las difíciles condiciones frías que le espera al field esta semana.

"Cuando hace más frío como acá, busco que mi cuerpo se mantenga en buena temperatura y de forma adecuada", dijo Woods. "Sé que no voy a tener el mismo rango de movimiento que en Florida, donde hay más de 30 grados todos los días, es lo que hay y tenemos que aceptarlo. Acá hay brisa marina, frío y viento, vamos a tener que luchar contra eso".

Tiger Woods la saca del búnker: busca su major 16º Fuente: AFP - Crédito: Tom Pennington

Acerca de la ausencia de público esta semana, el número 15º del ranking mundial recordó lo vivido hace unas semanas en el Memorial Tournament en Muirfield Village. "Esos cuatro días fueron diferentes, me recordó lo que es jugar un sábado por la mañana cuando pasaste un corte con lo justo y sin nadie en la cancha. Pero es el nuevo mundo en el que vivimos, tenemos que acostumbrarnos, personalmente no tengo problemas con esto", señaló.

Por otro lado, en referencia a sus chances de sumar su quinto PGA Championship esta semana y su título mayor número 16, el californiano no dudó y sonrió de manera cómplice: "Por supuesto (que puedo ganar)", comentó, lo que provocó risas en los pocos presentes y en él mismo, para luego darle cierre a la conferencia de prensa.

Al margen de la interrupción por la pandemia de coronavirus, el californiano tuvo una campaña discontinua en el PGA Tour: "Me siento bien. Es obvio que no he jugado mucho competitivamente, pero he jugado mucho en casa. Tuve mucha práctica y los resultados que tuve me tienen muy entusiasmado, es muy positivo por los cambios que hice en mi juego", consideró.

Sobre la etapa final de la temporada, donde habrán tres majors y los playoffs de la FedEx Cup, aseguró que "traté de prepararme de la mejor forma para esta parte del año. Tenemos muchos grandes torneos desde acá en adelante, así que estoy esperando por ello. Va a ser un desafío entretenido para todos".

Al recordar lo que sucedió en 2019 en Bethpage, Woods indicó: "Jugué mal y me sentí pésimo al ver que Brooks (Koepka, el ganador) me ganó por 30 golpes en dos días. Pero hoy mi juego está mejor que cuando llegué a este torneo, espero que pueda funcionar bien esta semana".

Tiger tendrá un grupo de lujo esta semana en Harding Park, ya que jugará con Justin Thomas y Rory McIlroy en sus dos primeras rondas.

Cuatro aspirantes al trono de Justin Thomas

Justin Thomas recuperó este último domingo el puesto de número uno del ranking mundial de golf: superó al español Jon Rahm, que duró apenas dos semanas en la cima del listado.

El estadounidense ganó el WGC-FedEx St. Jude Invitational en Memphis y desplazó al vasco del lugar de privilegio, la que había obtenido 14 días antes en el Memorial Tournament. Sin embargo, la posición del nacido en Louisville estará en juego en el PGA Championship.

Rory McIlroy, uno de los aspirantes a volver al Nº 1 del mundo esta semana Fuente: AFP - Crédito: Sean M. Haffey

Los números indican que hasta cinco golfistas podrían ser el mejor del planeta luego de lo que ocurra en la costa oeste norteamericana. Además de "JT" tienen opciones matemáticas el propio Rahm, Rory McIlroy, Webb Simpson y hasta Dustin Johnson.

1º Justin Thomas (EE.UU.) 9.00 puntos de media

9.00 puntos de media 2º Jon Rahm (España) 8.88

8.88 3º Rory McIlroy (Irlanda del Norte) 8.40

8.40 4º Webb Simpson (EE.UU.) 6.99

6.99 5º Dustin Johnson (EE.UU.) 6.93.