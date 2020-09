Bryson DeChambeau ganador del US Open Fuente: Reuters

Cada vez que le preguntan por la distancia de sus drives se encarga de corregir al interlocutor: distancia y dirección, aclara. Bryson DeChambeau volvió de la cuarentena con 20 kilos más de puro músculo, pero no perdió la condición que le valió el apodo de "Científico". Esa combinación, sumada a la mentalidad ganadora, se conjugaron como nunca esta semana en un cóctel explosivo que lo llevaron a ganar el US Open.

A los 27 años, una de las mayores figuras del golf actual y 9º en el ranking mundial alcanzó su primer major. Una vuelta final de 67 (-3), la única bajo el par del domingo, dibujó lo que terminó siendo una victoria arrasadora sobre su compañero de vuelta, el joven Matthew Wolff, el líder tras 54 hoyos. Además, fue el único que pudo dominar a la bestial cancha de Winged Foot Golf Club, ya que no hizo cuatro vueltas en el par de la cancha o mejor: 69, 68 y 70, las tres primeras.

DeChambeau salió de la universidad Southern Methodist de Dallas, Texas, con dos majors. El del US Amateur y el de Física. Desde que emergió en el PGA Tour en 2016 se convirtió en uno de los protagonistas, no sólo por su juego sino también por cómo estudiaba cada golpe con su caddie. La distancia, el viento y hasta la densidad del aire entraban en la ecuación para decidir qué palo usar. Además, todos sus hierros y wedges que utiliza tienen la misma longitud (95,25cm, la del 7), cuando lo normal es que cuanto más plana sea la cara, más larga sea la vara.

A toda potencia: Bryson DeChambeau dominó el difícil trazado de Winged Foot Fuente: Reuters

Seis veces ganador en el PGA Tour, tenía en su corta carrera profesional a los majors como una cuenta pendiente. La saldó en el segundo grande post cuarentena. Cuando el circuito se reanudó a mediados de junio con el Charles Schwab Challenge luego de un parate de tres meses, DeChambeau sorprendió con un físico portentoso. Durante el parate, el oriundo de Modesto, California, encaró una dieta hiperproteica que le permitieron ganar 20 kilos. Terminó tercero. Desde entonces sumaba cuatro top 10, incluidos el título en el Rocket Mortgage Classic y un 4º puesto en el PGA Championship.

"Tomé la pandemia como una oportunidad, no como un año perdido. Sentí que podía hacer algo grande: cambiar mi estilo de vida, mejorar mi alimentación, y espero que inspire a otros a hacer lo mismo", dijo Bryson, para quien la comida no siempre abundó: "Mis padres hicieron lo que pudieron por mí. Había veces en que iba al colegio sin plata para el almuerzo y tenía que comer sándwiches de mortadela. Pasamos tiempos difíciles, pero cada día querían lo mejor para mí y me dieron la oportunidad de jugar al golf y mejorar".

El festejo del flamante ganador del US Open Fuente: Reuters

Líder en distancia con el drive en el circuito, con 322,1 yardas de promedio, DeChambeau asombra con cada salida del tee. Ayer, el torneo se empezó a definir en el hoyo 9, un par 5 de 556 yardas. Para el golf de hoy, casi un par 4. El campeón repitió la fórmula del viernes: drive de 374 yards, pitch desde 182 yardas y tremendo putt desde 11 metros para águila. Ridículo.

"Creo que definitivamente estoy cambiando lo que la gente piensa del golf. Pero no soy un jugador unidimensional. Tengo mucha creatividad. Practiqué mucho mi juego corto esta semana y me dio resultados", dijo Bryson, un jugador con muchos adeptos y también muchos detractores.

"Las reglas no cambiaron. Las varas permiten más velocidad de swing y siempre estoy tratando de pegarle lo más fuerte posible. Chicos como Kyle Berkshire y Justin James [jugadores de long drive] me inspiraron a tratar de pegarle más fuerte. La ciencia tiene un rol importante en el mercado hoy. Hace un año era un pegador normal, pero el trabajo de cada día para volverme más fuerte me permitieron ganar 20, 25 yardas".

Trofeo en alto para Bryson DeChambeau Fuente: AFP

La ventaja de uno con que terminó la ida hizo suponer una recta final cabeza a cabeza. No obstante, la diferencia continuó ampliándose y el doble-bogey de Wolff en el 16 dejó sin emoción al desenlace. DeChambeau terminó como el único jugador en firmar bajo el par el domingo y también para el campeonato. Ninguno de los que venían atrás pudo sumarse a la pelea en ningún momento.

Los seis golpes de ventaja final es el quinto margen más amplio en el US Open desde la II Guerra Mundial, aunque lejos de los 15 con los que ganó Tiger Woods en Pebble Beach en 2000. Los 274 golpes para los 72 hoyos y la marca de -6 son los mejores registros para los seis US Open disputados en Winged Foot, la emblemática cancha ubicada a 40km de Manhattan, superando los 276 (-4) de Fuzzy Zoeller en 1984.

El segundo puesto para Matthew Wolff, de todas formas, no deja de ser auspicioso en tan solo su segundo major. En el anterior, el PGA Championship, había sido cuarto. El joven de 21 años tiene mucho para ganar por delante. "Batallé duro durante toda la semana. Las cosas no resultaron al final. Pero salir segundo en mi primer US Open es algo de lo que estar orgulloso", dijo Wolff, dueño de un swing muy poco ortodoxo y ganador en el PGA Tour en su cuarto torneo profesional. "Estoy entusiasmado de aprender de esta experiencia y definitivamente no va a ser la última vez que vaya a estar en esta posición."

Bryson DeChambeau, ganador del US Open Fuente: AFP

DeChambeau llegó al PGA Tour como una gran promesa, con los títulos del US Amatuer en Olympia Fields y del NCAA Championship en 2015, el quinto aficionado en ganar ambos. De ellos, sólo Tiger Woods y Jack Nicklaus repitieron en el US Open. Con la conquista en Winged Foot, el "Científico" se suma a esa elite. Fuerza y conocimiento, la fórmula para el éxito.

La clasificación final del US Open (par 70):

1. Bryson DeChambeau (USA) 274 (69-68-70-67)

(USA) 274 (69-68-70-67) 2. Matthew Wolff (USA) 280 (66-70-65-75)

3. Louis Oosthuizen (RSA) 282 (69-68-70-73)

4. Harris English (USA) 283 (67-74-68-73)

5. Xander Schauffele (USA) 284 (68-72-70-74)

6. Dustin Johnson (USA) 285 (73-70-72-70)

. Will Zalatoris (USA) 285 (70-74-70-71)

8. Tony Finau (USA) 286 (69-73-73-71)

. Justin Thomas (USA) 286 (65-73-76-72)

. Webb Simpson (USA) 286 (71-71-71-73)

. Zach Johnson (USA) 286 (70-74-68-74)

. Rory McIlory (NIR) 286 (67-76-68-75)



23. Jon Rahm (ESP) 290 (69-72-76-73)

. Joaquín Niemann (CHI) 290 (68-73-72-77)

