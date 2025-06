Triunfo físico y mental: J.J. Spaun es campeón del US Open con todas las letras

Cuando parecía que nadie lo quería ganar, cuando la cancha de Oakmont Country Club se deglutía a quien osase subirse a la punta, ahí apareció él para reclamar el título de campeón. Con sendos birdies en los dos hoyos finales, J.J. Spaun emergió para convertirse en un inesperado ganador del US Open. Predicciones al margen, el impresionante cierre bajo la lluvia, cuando todo lo que brindaba la cancha eran bogeys, lo convirtió en un campeón con todas las letras.

En un domingo dramático, que incluyó una interrupción de 99 minutos por tormenta eléctrica, con nubes negras que nunca se disiparon y lluvia hasta el final, que tuvo a seis jugadores distintos que en algún momento disfrutaron del liderato, sin grandes figuras enmarañadas en la lucha, John Michael Spaun Jr. alcanzó la gloria eterna.

La USGA no lo podría haber guionado mejor. Spaun fue el único que consiguió vencer el desafío físico y mental que entraña la que es considerada la cancha más difícil de Estados Unidos, ubicada en las afueras de Pittsburgh, Pennsylvania, al terminar con uno bajo par y ser el único en bajar el par de la cancha.

“Nunca pensé que iba a estar aquí. Siempre tuve aspiraciones y sueños, pero no sabía cual era mi techo. Nunca imaginé esto”, reconoció Spaun al recibir la copa. “Atravesé muchos momentos duros y me esforcé siempre por ser lo mejor que podía ser. Es un fin de semana soñado”, amplió.

Jugador de 31 años, Spaun apenas atesoraba un título del PGA Tour, el Valero Texas Open de 2022 y un 23º puesto en el Masters era su mejor actuación en majors. En 2018 comenzó con algunos problemas físicos y le diagnosticaron diabetes tipo 2. Sin embargo, su condición no mejoraba y tres años más tarde perdió la tarjeta. Finalmente se detectó que era tipo 1, y cuando recibió el tratamiento adecuado pudo regresar a través del Korn Ferry Tour.

J.J. Spaun celebra tras embocar un formidable putt para birdie desde unos 20 metros en el hoyo 18 durante la última ronda del US Open, en el club de golf Oakmont Country Club Gene J. Puskar - AP

Apareció en escena más temprano este año, cuando perdió el desempate del Players Championship ante Rory McIlroy, que debió trasladarse al lunes por cuestiones climáticas. Esta vez, tomó nota de aquella experiencia y utilizó el parate a su favor. Spaun inició la última vuelta en el penúltimo grupo, a un golpe del puntero Sam Burns. Sin embargo, cinco bogeys en los primeros seis hoyos parecían alejarlo de la contienda. A las 16.01 hora local, una tormenta eléctrica obligó a frenar las acciones. Cuando volvió, era otro jugador.

“Estaba tratando de conservar la paciencia y hacer buenos tiros. Creo que la suspensión por la lluvia me ayudó mucho. Me cambió todo. Algo similar me pasó en el Players Championship, pero esta vez me apoyé en esa experiencia. Reaccioné, peleé mucho y por suerte se me terminó dando”.

Seis jugadores distintos se pasearon en algún momento del día por lo más alto del tablero: Sam Burns, Adam Scott, Carlos Ortiz, Tyrrell Hatton, Robert MacIntyre y Spaun. Antes de una suma de méritos, una circunstancia que evidencia que nadie lograba afirmarse. Los bogeys se amontonaban, los scores eran cada vez más altos. Nadie podía ganarle la pulseada a Oakmont.

J. J. Spaun celebra una victoria épica bajo la lluvia de Oakmont PATRICK SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El escocés MacIntyre insinuó una arremetida y con un birdie en el corto par-4 del 17, el hoyo más fácil de la cancha, y una tarjeta de 68, se sentó en el club house como líder con +1 como número a vencer. Por entonces, compartía la punta con Spaun, que acababa de subir el 15, y Burns y Scott, que tenían cuatro hoyos por jugar. Burns cerró con +4, Scott con +6.

El golpe del campeonato llegó en el hoyo 17. Spaun buscó el green con el driver desde la salida y lo encontró con un tiro perfecto, que dejó la pelota a 5,5m del hoyo. De allí, dos putts para birdie y quedar como único líder. “En la ronda de práctica había practicado mucho ese golpe. Me quedaba cómodo. Pegué el golpe que necesitaba y estoy feliz de llevarme el birdie”, admitió después.

Todavía debía superar el desafío de llegar puntero al hoyo 72, una circunstancia que hasta el propio Jack Nicklaus admite que le hacía temblar el pulso. A él no. Salida al medio del fairway, segundo tiro al green y, ayudado por la línea que le dio Viktor Hovland, un putt espectacular desde 20 metros para incrementar la épica de la victoria.

J.J. Spaun y el segundo tiro en el primer hoyo de la última jornada del US Open PATRICK SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Fue bueno aprender de lo que hizo Viktor. Cuando le pegué pensé que se quedaba un poco corta, pero a medida que se acercaba al hoyo vi que se veía cada vez mejor. Es uno de esos momentos que pasan en los majors, por suerte esta vez me tocó a mí”.

Al momento de la suspensión por la tormenta, Emiliano Grillo acababa de acertar un birdie en el hoy 13 y marchaba en el 7º puesto con un score de +4, aunque lejos de la punta que estaba en -2. Sin embargo, el parate no le sentó bien. A su regreso hizo tres bogeys en los últimos cinco hoyos para firmar 73 y terminar +7 para el campeonato. Más allá de que no fue el cierre que esperaba, lo que hizo el argentino durante las cuatro vueltas en la brutal cancha de Oakmont y la ubicación final en el 19º lugar en el tablero arrojan un balance ampliamente positivo. En una temporada irregular, ratifica la mejoría que atraviesa, con cuatro top-25 en los cuatro torneos jugados desde mayo. Además redondeó el mejor US Open de su carrera (había sido 41º el año pasado) y el tercer mejor major, después del 6º puesto logrado en el Open Championship 2023 y el 12º en el mismo certamen dos años antes.

Emiliano Grillo estuvo bien posicionado durante buena parte del campeonato, pero la lluvia en el último día lo perjudicó y cedió varias posiciones en los últimos hoyos ROSS KINNAIRD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Después de sufrir durante tres días, Rory McIlroy hizo su mejor vuelta del campeonato (y la mejor del día junto con la de Jon Rahm) y con 67 golpes llegó a +7 y terminó en el puesto 19. Aunque no fue el certamen que esperaba, se despide de Oakmont con una buena sensación de cara al último major del año: el Open Championship, que jugará como local en Royal Portrush, Irlanda del Norte. Después de ganar el Masters, Rory no volvió a jugar bien. “Si no me puedo motivar jugando el Open en casa, entonces no sé qué puede motivarme. Sólo necesito encontrar el enfoque mental adecuado. Probablemente no lo tuve en las últimas semanas”, admitió.

En marzo, McIlroy apelaba a toda su experiencia para vencer a un ignoto J.J. Spaun y quedarse con el Players Championship en un desempate que la lluvia postergó hasta un lunes. La próxima vez que lo haga, se estará enfrentando a un campeón del US Open. Un campeón con todas las letras.

