Valentina Rossi debuta en el Chevron Championship, el primer major de la LPGA

La aficionada Valentina Rossi debuta este jueves en el LPGA Tour en el primer major de la temporada, el Chevron Championship. Rossi, una de las siete aficionadas en competición, recibió una invitación al prestigioso evento después de ganar el Women’s Amateur Latin America (WALA) en la Argentina en noviembre del año pasado.

“La semana pasada fue un poco intensa. Jugué en un torneo universitario, pero estaba demasiado concentrada en The Chevron. No podía dejar de pensar en el campo, en los días de práctica”, dijo la rosarina de 21 años sobre los desafíos de The Club at Carlton Woods, la nueva sede del Chevron en Woodlands, Texas.

“Estoy muy feliz de estar aquí y tener a Agostina a mi lado para lidiar con la ansiedad y el ambiente”, dijo Rossi refiriéndose a su caddie esta semana: su entrenadora Agostina Parmigiani. La asociación entre Agostina y Valentina comenzó hace una década en Argentina y se intensificó en 2020, cuando la estudiante de tercer año de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) se trasladó a la Academia de Golf Hernán Rey en Orlando -donde Parmigiani entrena- durante la pandemia de COVID.

Valentina Rossi, durante el WALA disputado en noviembre pasado ARIEL TREVISAN

“Mi golf cambió por completo. Fue genial practicar y compartir tiempo con otros jugadores sudamericanos. Se siente como un hogar y un refugio para muchos jugadores universitarios hispanos”, dijo Rossi sobre sus sesiones regulares en la academia, donde practica y compite con dos compatriotas y ganadores del Latin America Amateur Championship (LAAC), Abel Gallegos y Mateo Fernández de Oliveira.

“Al principio estaba en shock, y me costó creer que iba a jugar en esos majors y con esos jugadores”, dijo Fernández de Oliveira, cuya victoria en el LAAC le valió una invitación para el Masters, el U.S. Open y el Open Championship. Después de su reciente experiencia en The Masters, Mateo tiene algunos consejos para su amiga Valentina: “Todos somos seres humanos, y estamos compitiendo con los mejores golfistas por una razón. Confía en vos misma, juega tu propio juego y sé vos misma”.

De manera similar a Fernández de Oliveira, la victoria de Rossi en la WALA en noviembre la clasificó automáticamente para tres majors: el Chevron, el Amundi Evian Championship y el AIG Women’s Open, así como el U.S. Women’s Amateur y el Hilton Grand Vacations ANNIKA Invitational. “Es un gran logro tener ganadoras consecutivas de uno de los eventos para aficionados más prestigiosos del mundo. Valery Plata y Valentina Rossi han sido maravillosas representantes de nuestro programa”, dijo la entrenadora principal de MSU, Stacy Slobodnik-Stoll, sobre las ganadoras de las dos primeras ediciones del WALA.

“Estoy muy feliz de hacer mi debut con otra jugadora sudamericana”, dijo Rossi, quien, después de jugar 18 hoyos de práctica el lunes, pudo finalmente dormir bien sabiendo que conocía el campo y estaba lista para su primer major.

