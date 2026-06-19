Whyndam Clark es el puntero provisional de la primera vuelta del US Open

SOUTHAMPTON.- Uno de los US Open de golf más apasionantes de los últimos tiempos se dio en la realización de 2023, cuando Whyndam Clark se consagró en Los Angeles Country Club en Los Angeles Country Club al ganarle por un golpe a Rory McIlroy en un apasionante mano a mano final. Pero aquella vez, también, el ganador dio un discurso de cierre que conmovió a todos, dedicado a su madre, Lise, que había fallecido de cáncer de mama diez años antes, a sus 55 años. En sus palabras destacó la forma en que su progenitora lo crio para perseguir objetivos de manera inteligente y honesta.

Ahora, el oriundo de Denver está decidido a conseguir su segundo trofeo del Abierto de Estados Unidos, con toda la experiencia de haber sido protagonista en el PGA Tour en los últimos años. Por lo pronto, arrancó con todo en el campo de Shinnecock Hills, en Southampton, New York: marcha con un total de -6 completados 16 hoyos, en una jornada que estuvo retrasada durante dos horas por la niebla.

Wyndham Clark with a DART 🎯



Eagle moves him to the solo lead at 6-under @USOpenGolf pic.twitter.com/waJcm4SvzV — PGA TOUR (@PGATOUR) June 19, 2026

En esta vuelta inconclusa, Clark le saca cuatro golpes a otros cuatro ex campeones del US Open, Matt Fitzpatrick (hoyo 16), Dustin Johnson (15), Gary Woodland (15) y Jon Rahm (13) y cinco respecto de los también ganadores Mc Ilroy (terminó con 68) y Bryson DeChambeau (16). En tanto, Scottie Scheffler, que busca completar el Grand Slam, firmó 72 (+2) y figura a ocho golpes. Y es especialmente sorprendente la actuación del amateur norteamericano Ryder Cowan, de Edmond, Okhlahoma, que con 21 años se entrevera en la línea de jugadores que aparecen con -2 total. Casi una travesura adolescente.

En tanto, los tres argentinos no pudieron trascender y por ahora figuran fuera del corte clasificatorio. Emiliano Grillo empleó 73 golpes (+3), Alejandro Tosti 76 (+6), mientras que el aficionado Mateo Pulcini, último ganador del Latin America Amateur Championship, está con +5 al 13.

Dustin Johnson es un excampeón del US Open y uno de los perseguidores de Clark, a cuatro golpes, en una ronda que no se completó ANDREW REDINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Apenas treinta minutos después de comenzar la actividad el jueves, el juego se detuvo por una niebla que tardó en disiparse; finalmente, la acción se reanudó tras un retraso de dos horas. Ya después, con el torneo normalizado, hubo una constante: por lo menos siete ex campeones se congregaron en lo más alto del leaderboard; varios igualados en algunos pasajes con un total de 2 golpes bajo el par, dando un mensaje de cómo se doma el major más exigente de los cuatro en el calendario.

Como es habitual, nada fue sencillo: las ráfagas de viento bajo un cielo nublado durante buena parte de la jornada, combinadas con un rough espeso y unos greens ligeramente ablandados por el riego, pusieron en aprietos a los mejores golfistas del mundo. Una muestra se evidenció con la irregularidad del rendimiento del N° 1 del mundo, Scottie Scheffler, que alternó birdies, bogeys y un doble bogey y terminó con una deficiente tarjeta de 72 (+2), que lo posterga de la lucha de arriba.

Rory McIlroy quedó con un sabor amargo después de haber perdido dos golpes en los últimos hoyos MIKE MULHOLLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El texano busca en este certamen completar los cuatro torneos grandes y entrar en el privilegiado círculo de los ganadores del Grand Slam. Por supuesto que sigue en carrera: ya son varias las ocasiones en las que demostró recuperación tras un flojo arranque, al emprender varios embates memorables en los fines de semana de los majors, hasta poner en aprietos al eventual puntero.

Mucho más temprano, entre los jugadores que salieron por la mañana, Rory McIlroy pretendía fijar una primera vara en lo más alto. Logró terminar bajo el par (-1), pero declinó en la última parte del trayecto: cometió dos bogeys en los hoyos 13 y 16 que lo hicieron retroceder en la clasificación y lo dejaron con una mueca de disgusto. El N° 2 del mundo sabe lo que es adjudicarse este certamen: lo consiguió en 2011 el Congressional Country Club in Bethesda, Maryland, y se trató de su primera gran victoria entre las seis que acumula hasta aquí, cuando apenas tenía 22 años.

Wyndham Clark saluda en el campo de Shinnecock Hills; este viernes deberá completar los dos hoyos que le faltan de la primera vuelta Gerald Herbert - AP

Pero el gran foco estuvo en Clark, que quiso al menos concluir el hoyo 16 cuando la chicharra de suspensión había sonado, en el atardecer neoyorquino. El golfista criado en Colorado, de 32 años, tomó impulso con un águila en el 5, más cinco birdies y una sola equivocación con el bogey en el 2, que correspondió a su tramo de vuelta.

“Mi madre siempre se enorgulleció de mí sin importar cómo estuviera yo o lo que estuviera haciendo. Ojalá ella pudiera estar aquí y disfrutara este título del US Open. Fue una semana increíble”, había mencionado entre lágrimas Clark, tres años atrás. Seguramente, en esta búsqueda del bicampeonato, su madre Lise sigue muy presente para motivarse y seguir adelante.