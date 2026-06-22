Wyndham Clark: la redención del chico malo en el US Open de golf

Wyndham Clark tuvo que luchar contra el número 1 del mundo, contra la arremetida de Sam Burns, contra una cancha brutal, contra la animosidad que le demostró el público de principio a fin. Con seis golpes de ventaja, no obstante, la mayor adversidad resultaron sus propios nervios. Antes que el temple, fueron el colchón de seis golpes de ventaja con que inició la última vuelta y la efectividad de su putter lo que lo mantuvieron a flote. En la orilla lo esperaba nada menos que la reconquista del US Open, el segundo major de su carrera tras el éxito en el mismo certamen en 2023.

“Esto es increíble”, dijo Clark al recibir la copa y recordar aquel título. “Parece que fue ayer, muy parecido, tener que hacer dos putts para ganar… Fue surrealista, para ser sincero. Jugué un golf bastante feo los últimos dos días, pero mi putter y mi juego corto me mantuvieron en carrera. Embocar todos los putts que emboqué con mi putter, que tanto amo, es increíble.”

El tiro del campeonato para Wyndham Clark: un putt para birdie desde 7,5 metros que le dio dos golpes de ventaja con dos hoyos por jugar MIKE MULHOLLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Clark superó por un solo golpe a Sam Burns, que con una gran vuelta de 67 llegó a -3 y se sentó como líder en el club house cuando al puntero le quedaban cuatro hoyos por jugar y tenía uno de ventaja. El genial birdie al 16 le dio aire, el bogey en el 17 le devolvió el suspenso a la definición, impensado al inicio de la jornada, y una gran salvada en el 18 le dio la copa. Más atrás quedó el surcoreano Tom Kim (-1), mientras que Scottie Scheffler, que salió a jugar en el último grupo junto a Clark y buscaba el único major que le falta en su vitrina y completar el Grand Slam, nunca pudo meter presión pese al apoyo del público neoyorquino.

“Sí, Nueva York no me quiso mucho. Yo los quiero a ustedes”, bromeó Clark en la entrega de premios en medio del green del 18. “Pero lo entiendo. Parte de eso me lo busqué. Hice algunas cosas desafortunadas el año pasado de las que realmente me arrepiento, y ya pedí disculpas varias veces y sigo estando arrepentido, así que ojalá eventualmente pueda ganármelos. Pero lo entiendo; estaban alentando a Scottie. Los Grand Slams pasan solo unas pocas veces. Él lo va a conseguir. Es el mejor jugador del mundo. Pero hoy es mi día.”

El putter fue el gran aliado de Wyndham Clark en la conquista del US Open Gerald Herbert - AP

El grito de “Get in the bunker!” fue una de las burlas que se oyeron en el transcurso de la jornada. “¡No arrugues (don’t choke), Whyndham!”, bramó otro gracioso que resultó expulsado de las instalaciones de Shinnecock Hills Golf Club. Su carácter explosivo, poco afín a la alcurnia del golf, lo convierte en un personaje con poca llegada al público, que ni siquiera la conquista en Los Ángeles de 2023 había podido morigerar. Las imágenes suyas rompiendo los casilleros de Oakmont tras no poder superar el corte el año pasado en este certamen contribuyeron a alimentar su aura de villano.

En este sentido, fue vital el trabajo que realizó con la psicóloga/performance coach Julie Elion. No lo transformó en un jugador sin emociones, sino que lo ayudó a no quedar dominado por ellas en los momentos importantes. “Aprendió a competir con esa intensidad”, dijo alguna vez.

La USGA presentó el campo de Shinnecock Hills, en Long Island, de la manera que más le gusta: apenas tres jugadores lograron bajar el par de la cancha para el campeonato. Clark se la pasó pegando los impiadosos roughs de festuca.

El desahogo: fue el segundo major para Wyndham Clark, tras la conquista del US Open 2023 en Los Angeles Country Club CHRISTIAN PETERSEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Estos últimos días han sido una lucha”, aceptó Clark. “No he jugado el golf más lindo, así que pasé por algunos lugares bastante complicados. En realidad me sentí bastante cómodo desde ahí, y la pelota saliendo del rough estuvo saltando mucho, y sabía que podía cubrir esa distancia.”

¿Cómo hizo para ganar, entonces? Gracias a la efectividad del putter. El tiro del campeonato, de hecho, resultó el birdie desde 7,5m que acertó en el hoyo 16 para sacar dos de ventaja sobre Sam Burns y prácticamente abrochar el título. Tuvo que sufrir un poco más, pero en el 18 volvió a contar con la complicidad de su Ping Scottsdale TEC Ally Blue Onset para dejarla dada desde 15m y, allí sí, desatar el festejo de todo su equipo. Entre ellos, su padre.

“Eso fue una sorpresa. Mi papá no ha estado en muchos torneos, y en el 2023 no estuvo, lo cual fue realmente una lástima”, dijo emocionado ante la mirada de Randall Clark. “Que esté acá en persona es increíble. Feliz Día del Padre, Pops. Te quiero muchísimo. Estoy feliz de que hayamos podido compartir esto juntos.”

Wyndham, de punta a punta

Fue su madre Lise quien lo llevó a jugar al golf cuando a los tres años era un chico muy inquieto, para que canalizara toda su energía. Su fallecimiento en 2013, producto de un cáncer de mama, le hizo reconsiderar su incipiente carrera de golfista, por entonces como aficionado en la universidad.

Oriundo de Denver, Colorado, además de su segundo major este US Open resultó el quinto título en el PGA Tour para Clark, el segundo de esta temporada tras la conquista de la CJ Cup Byron Nelson. Así, no tardará mucho en reconquistar también el corazón del público.

Más temprano, dos birdies consecutivos encendieron la ilusión de Emiliano Grillo. Después de una vuelta de ensueño el sábado, el argentino se había metido en la pelea el día final. Necesitaba jugar bien y esperar que la cancha y la presión hicieran su parte con Clark. Comenzó con bogey, pero bajó los hoyos 5 y 6 para ponerse a cinco golpes del líder, todavía con mucha acción por delante. Sin embargo, enseguida devolvió esos dos golpes que castigaron su temple y se derrumbó. Terminó con siete bogeys y dos birdies para una vuelta de 75 y un total de 285 que lo retrasaron hasta el 23er puesto.

De cualquier forma, se trató del segundo mejor resultado en el US Open para el chaqueño luego del 19º puesto conseguido un año atrás; el resultado que cobra más relevancia cuando se considera que llegó desde la clasificación en “el día más largo del golf” y representa una inyección de confianza en una temporada difícil (está en el puesto 123º de la Fedex Cup).

Grillo no pudo revalidar lo hecho el sábado y cerró con una vuelta de 75, pero terminó en un valioso 23º puesto CHRISTIAN PETERSEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La clasificación