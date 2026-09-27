Gonzalo Belloso, tras el escandaloso partido ante Estudiantes: “Nos tocó recibir una falta de respeto enorme haciéndonos un pasillo de espaldas”

El partido se recordará por mucho tiempo. Y no por lo estrictamente futbolístico, sino por lo escandaloso que resultó en materia de arbitraje y los incidentes posteriores entre ambos planteles. La victoria de Rosario Central por 3 a 1 sobre Estudiantes, por la Supercopa Internacional, promete más capítulos después de las agresiones cruzadas, que comenzaron en la cancha y continuaron en el túnel que conduce a los vestuarios en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

El desencadenante fue la actuación del árbitro Darío Herrera, fuertemente repudiada por el equipo platense. En el Pincha lo apuntaron por el penal que sancionó –a instancias del VAR– por un toque de Leandro González Pirez a Enzo Copetti en la entrada al área, por un foul de Elías Verón que podría haber conllevado la segunda amonestación y por una mano de Ignacio Ovando en el área, que fue ignorada por igual por Herrera y el VAR. Minutos después de la falta de Verón contra Adolfo Gaich que no fue sancionada con una segunda tarjeta amarilla, el entrenador Jorge Almirón lo reemplazó para evitar riesgos en otra infracción.

Tras el final del partido se desataron los incidentes entre Estudiantes y Rosario Central, por la Supercopa Internacional Captura de Video

Y en este contexto, entre polémicas, empujones y bravuconadas a la vista del público hablaron los presidentes de ambos clubes. Gonzalo Belloso, de Rosario Central, señaló que no llegó a apreciar en detalle los incidentes porque estaba ubicado en el palco, aunque cuando fue consultado por DSports, recordó algunos antecedentes entre el Canalla y Estudiantes.

“Sobre lo que pasó en el final no lo vi, estaba en el palco. Nos ha tocado perder con Estudiantes varias veces en el último tiempo, nos ha tocado recibir una falta de respeto enorme haciéndonos un pasillo de espaldas y nunca dijimos una palabra, nunca reaccionamos”, comenzó el titular de Central.

¡HAY PENAL PARA ROSARIO CENTRAL EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!



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Luego, Belloso rescató el valor de mantener la actitud sea el resultado que fuere y aseguró que las revanchas deben darse dentro del terreno de juego: “Nosotros siempre esperamos la revancha adentro de la cancha. Cuando se gana hay que tener altura y cuando se pierde, también. Lo que pasó hay que dejarlo ahí y ya está, cada uno se comporta como quiere. Nosotros estamos orgullosos del club y de la gente, que está explotando Rosario, y muy agradecido al plantel y el cuerpo técnico”, expresó.

Las críticas de Verón

Después del polémico penal que Darío Herrera sancionó en favor del conjunto rosarino sobre el cierre del primer tiempo, el presidente del club platense, Juan Sebastián Verón, que observó el encuentro desde una tribuna, publicó un fuerte mensaje en las redes sociales.

“Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble... innecesario para esto nos traen hasta acá. Jajajajajajaja. Una puesta en escena ridícula”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram, con una foto de las gradas ocupadas por los hinchas del León.

Horas después, tras el final del partido, se quejaría de una invasión dentro del área en el momento del penal. “El reglamento lo manejan como quieren”, sentenció.

El cara a cara de Juan Sebastián Verón en la Supercopa internacional contra el árbitro Darío Herrera La Nación

Pero cuando terminó el encuentro y antes de que llegara la premiación, Verón volvió a referirse a un desenlace cargado de tensión y apuntó a lo sucedido durante en los 90 minutos. “Hay que ver quién lo llevó para que el final sea así. En un partido hay condimentos y también circunstancias que pueden llevar a que termine de esta manera. Sin quitarle mérito a Central, que es un muy buen equipo. Pero bueno, hubo algo más en el medio que termina llevando el partido a ese lugar”, expresó el presidente de Estudiantes.

Pese al enojo, Verón explicó por qué el plantel permaneció en el campo para la ceremonia: “Nos quedamos, obviamente. Más allá de la calentura y el enojo, que son válidos sobre hechos que estuvieron dentro del partido, después hay que tragar saliva y seguir”. Cuando le preguntaron por su fuerte cruce con Darío Herrera, respondió con ironía: “Que dirigió bien, lo felicité. Muy bien dirigió. Creo que dije eso, la verdad no me acuerdo”. Y sobre sus futbolistas agregó: “En estas condiciones, en vez de jugar estás pensando en otras cosas. Se desvirtúa todo al final, pero estuvieron bien los chicos”.