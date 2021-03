Gustavo López, muy duro con Germán Burgos: “No puede dirigir ni el senior de River”

El conductor de Radio La Red, Gustavo López, criticó duramente al entrenador de Newell’s Old Boys Germán Burgos por el nivel que mostró su equipo en los dos partidos que hasta el momento dirigió al frente de “La Lepra” y la cosecha de puntos que logró. Además, López consideró que, jugando de este modo, Burgos “no puede dirigir ni el senior de River”.

En la emisión de este martes del programa Un Buen Momento, y luego del empate del conjunto rojinegro ante Atlético Tucumán, el periodista deportivo estimó que, con estos resultados, Newell’s ya “quedó afuera del campeonato”, y recordó que desde la llegada del “Mono”, el equipo “sacó dos puntos de seis”. Hasta el arribo de Burgos, el equipo rosarino había perdido cuatro partidos y empatado uno.

Por otra parte, el animador televisivo opinó que los dos goles que metió Newell’s en Tucumán fueron “de rebote”, y analizó el planteo táctico del exarquero en la cancha que, según piensa López, no se condice con el estilo que manda la historia del conjunto rosarino: “Yo los vi a todos atrás y uno de 9. Ligó como perro abajo de la mesa. Tuvo un tiro en el palo, y los dos goles también los ligó, porque uno fue de rebote y el segundo fue un remate que lo quiere hacer olímpico, el arquero lo tira para arriba y le queda el remate a (Cristian) Lema. Eran 150 y justo le queda a él”.

Y agregó: “A mí me dio cosita ver a Newell’s. Yo no sé qué dice la gente, porque la historia de Newell’s es un buen juego, atildado, pelota al piso. (...) Todos atrás jugaron. Vos venís de España, sos Burgos. No quería dirigir acá. Como no le dieron bola en España, le damos bola nosotros. Viene con tres ‘gallegos’, juegan todos atrás. No conoce la historia de Newell’s”.

Luego, sus compañeros Hugo Balassone y Leo Gentili le recordaron que “La Lepra” ya venía jugando mal antes de la llegada de Burgos, y que recién lleva dos encuentros al mando del equipo. Sin embargo, López les respondió que al técnico “lo trajeron para mejorar”, y lo comparó con la llegada de un nuevo ministro de Economía a un gobierno en situación de crisis: “Vos me decís: che, había un quilombo bárbaro. Lo trajeron para solucionar el quilombo, para mejorar la historia. Nada, horrible”.

“¿Te traen de España para hacer dos puntos de seis? Para eso, agarramos uno que viva en el Parque Independencia. Te traen de España con todo un equipo español, y viene de la Morena y de la Mayora y te dicen: pues, vale, y sacás dos puntos”.

Finalmente, el cronista dijo que “Burgos vino a ver si puede hacer una campaña más o menos buena para dirigir River y reemplazar a (Marcelo) Gallardo”, pero que por lo mostrado hasta ahora, “ni el senior de River puede dirigir”: “River tiene otro estilo, Newell’s también. Es un equipo enorme, una institución gloriosa. Es el fútbol. ¿Como vas a jugar con 11 atrás? Y para decir: pues, vale, chuta el balón, mejor que encuentre uno de acá a la vuelta que me diga: pegale de puntín, negro. Si es lo mismo. Para sacar dos puntos...”, concluyó.

