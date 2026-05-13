Diego “Chino” Simonet y el último baile: el “Messi del handball” se retira al final de la temporada

“El último baile”, publicó esta mañana en sus redes sociales el club Montpellier Handball. ¿Por qué? Diego Simonet, el “Chino”, uno de los jugadores argentinos de handball más emblemáticos de la historia y, también, de los más dominantes de la Liga de Europa, anunció que se retirará al final de la temporada, el mes próximo. A los 36 años, tomó una decisión que venía masticando desde hacía tiempo.

“El sábado 6 de junio, con motivo del último partido en casa de la temporada contra el USAM Nîmes Gard en el Sud de France Arena, se escribirá una página importante en la historia del balonmano de Montpellier. Tras trece temporadas en el club, Diego Simonet ha decidido poner fin a su carrera profesional”, publicó el equipo francés.

Diego Simonet, referente de los Gladiadores, jugó tres Juegos Olímpicos y seis Mundiales CAHandball - CAHandball

“Una leyenda que habrá marcado el club dentro y fuera del campo”, amplió, en sus redes sociales, Montpellier Handball, el equipo francés en el que Simonet juega desde 2013, uno de los más poderosos de la Liga de Francia y de Europa, con el que obtuvo, entre tantos otros títulos, la Champions League 2018, torneo en el que también fue galardonado como el Jugador Más Valioso.

“El mediapunta argentino ha dejado huella en toda una generación de aficionados gracias a su talento, creatividad, compromiso y pasión por el fútbol. Con su estilo único, su energía contagiosa y su espíritu competitivo, Diego se ha consolidado a lo largo de los años como una de las figuras más destacadas de la historia reciente del club”, escribió Montpellier.

El anuncio oficial de Montpellier

“El Messi del handball”, fue el apodo que se ganó Simonet en el deporte, a partir de sus genialidades, como el mes pasado, al marcar un gol de espalda con un giro y medio en la victoria de Montpellier ante Elverum Håndball, de Noruega, por la Liga de Europa. Tras semejante genialidad del argentino, en el estadio FDI de Montpellier, los hinchas entonaron un cántico que ya se volvió tradicional para el nacido en Vicente López: “¡Dieeeego, Dieeeego, Dieeeego!”.

Antes del final de la carrera, Simonet intentará ganar dos trofeos más: la Copa de Francia y la Liga Europea. Estas dos competiciones podrían permitirle a Simonet sumar un octavo y un noveno título a un amplio palmarés con Montpellier (360 partidos, 1324 goles y siete títulos).

Un golazo del Chino Simonet

El golazo del Chino Simonet con Montpellier en la liga francesa de handball (GIF)

Simonet jugó tres veces los Juegos Olímpicos (Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024; se perdió los de Río de Janeiro 2016 por una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha) y, además, seis mundiales (2011, 2013, 2015, 2017, 2021 -con el resultado histórico, un undécimo puesto- y 2023) como parte de los Gladiadores, la selección argentina. Ganó las medallas doradas en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, Lima 2019 y Santiago 2023, y la plateada en los de Toronto 2015. Además, fue distinguido con el Olimpia de Plata en ocho ocasiones.

“El último baile”

“Quince años haciéndonos vibrar en los campos. Diego Simonet anuncia que termina su carrera profesional al final de la temporada. Desde Ivry hasta Montpellier, Chino habrá marcado nuestro campeonato con su genialidad, su ardiente apoyo y sus legendarias agallas. El balonmano francés pierde a uno de sus más grandes creadores. Gracias por todo, Diego!“, añadió Montpellier Handball y la publicación se llenó de comentarios y saludos para Diego, uno de ellos de su hermano Pablo Simonet, también jugador olímpico. ”Y ahí va llegando el maldito día... El mejor de todos", escribió en el posteo Pablo Simonet, también hermano de Sebastián, claro.

Diego Simonet fue distinguido ocho veces con el premio Olimpia de Plata Patricio Pidal/ AFV

Para el bonaerense Simonet llegará el tiempo de cuidarse el cuerpo, dedicarle más tiempo a su familia y a otras actividades profesionales (tiene una Diplomatura en Gestión y Management Deportivo). Antes de este anuncio oficial de hoy, Simonet sí adelantó que, desde la función que le toque, seguirá empujando para el crecimiento del handball nacional.