Guillermo Milano, nuevo DT de la selección de handball: “El objetivo es mejorar el desempeño que tuvimos en el Mundial de Egipto”

Guillermo Milano y sus dirigidos viven la cuenta regresiva del Mundial de handball masculino, la cita por disputarse en Polonia y Suecia desde este miércoles y hasta el 29 de enero. Los Gladiadores buscarán mejorar el desempeño de 2021 en Egipto, donde se registró la mejor clasificación histórica: terminaron undécimos y estuvieron cerca de ubicarse entre los ocho mejores. El debut de la Argentina, que integra el Grupo F será este viernes frente a Países Bajos, en la ciudad polaca de Cracovia. El 15 jugará contra Noruega y cerrará su participación en la primera ronda, frente a Macedonia del Norte, el 17.

En septiembre de 2022, Manolo Cadenas dejó la conducción técnica de los Gladiadores luego de un ciclo de cuatro años en el que logró buenos resultados. Fue reemplazado por Milano, que era el asistente técnico de campo del español a lo largo de su proceso. El nuevo DT también fue parte del período anterior, en el que Eduardo Gallardo estuvo al frente del equipo nacional. Y antes de aquella labor, Milano fue el entrenador de la selección juvenil. Su experiencia es muy amplia: participó de tres citas olímpicas, 15 mundiales y lleva 16 años en distintos roles de conducción técnica. Su designación fue una clara señal de la Confederación Argentina de Handball (CAH), que apostó por darle continuidad en su cargo, con la idea de sostener a entrenadores que conocen desde muy chicos a todos los jugadores.

El jugador de Colegio Ward, Pedro Martinez, uno de los destacados de los Gladiadores en el triunfo frente a Baréin 31 a 27 en el Torneo Memorial Domingo Barcenas en Benidorm, España RFEBM/J.L.Recio

En el segundo partido del Torneo Memorial Los Gladiadores enfrentaron a Rumania y perdiero 26 a 32 en su preparación para el Mundial de handball 2023 en Polonia y Suecia

“Vamos a luchar para tratar de figurar lo más arriba posible. El objetivo es hacer algo parecido o mejorar la posición que tuvimos en Egipto. La situación ideal sería ganarle a Países Bajos y a Macedonia del Norte, porque en este sistema, en la segunda ronda arrastras puntos y te deja mejor parado. Por supuesto que van a ser todos partidos muy difíciles”, sostiene Milano, en una charla con LA NACION desde España, donde disputaron tres encuentros preparatorios.

-¿Creés que hay posibilidades de alcanzar ese objetivo?

-En el Mundial de Egipto 2021 enfrentamos a una selección africana, una asiática y una europea, y por eso la zona fue un poco más accesible. Eso nos permitió ir pasando de ronda e incluso arrastrando puntos. Esta vez tenemos un grupo mucho más difícil. Vamos a jugar contra Noruega, que es una potencia y candidata al título. Además, nos toca ante Macedonia del Norte y Países Bajos, que quedó en la puerta de la clasificación en Europa e ingresó por un wild card, en lugar de una selección de África o de América, a priori de menos nivel. Pero en realidad, nuestro objetivo prioritario es ganar los Juegos Panamericanos, porque otorgan una plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024. El Mundial es muy importante, nos ilusiona y nos puede ayudar a dar un salto de calidad, pero nada iguala a los Juegos Olímpicos. Tienen una mística irrepetible y para el deportista generan un clima que es imposible replicar fuera de ese contexto.

-¿Cómo fue tu vivencia en los Juegos Olímpicos en los que fuiste parte?

Tuve la suerte de estar en tres Juegos Olímpicos y ahí me crucé con enormes deportistas como Roger Federer, Rafa Nadal, Emanuel Ginóbili o Juan Martín Del Potro. Convivís con ellos, comés en el mismo lugar, los ves entrenarse y te das cuenta que la mayoría son muy humildes y que todos vivimos lo que hacemos, con la misma pasión. Desde mi punto de vista los Juegos Olímpicos son la máxima expresión del deporte.

Pablo Simonet uno de los goleadores de los Gladiadores y hermano de Diego y Sebastian, jugadores emblemáticos de las selección argentina de handball RFEBM/J.L.Recio

-El Campeonato del Mundo que la selección de fútbol ganó en Qatar dejó instalado un clima de euforia: ¿Cómo viven esta situación y cómo se traslada a lo que ustedes van a encarar?

-Lo que pasa es que son realidades distintas, el fútbol en Argentina tiene un nivel superlativo y el handball está en otro escalón. En nuestro país no tiene la masividad del fútbol y todavía estamos un paso atrás si nos comparamos con los europeos. Pero vamos a intentar llegar lo más arriba posible y nuestro anhelo es que la gente se identifique con nuestro equipo: no solo por lo que logremos, sino por la forma, por la entrega y por ese plus de compromiso que es característico en los deportistas argentinos. Y si podemos, nos gustaría ser un ejemplo como los muchachos de fútbol y de Scaloni, a quien respeto e intento emular.

-¿Qué es lo que intentás replicar de Lionel Scaloni?

-Soy un admirador de él y de la forma en que conduce a la selección. Esto lo vi desde el primer momento, antes de ganar la Copa América y el Mundial. Me gusta cómo trasmite tranquilidad, el lugar que les da a los jugadores y la manera en que conformó un cuerpo técnico, sumando a colaboradores con experiencia. Intentamos replicar, salvando las distancias, algo parecido a la selección de fútbol. Con nosotros trabaja Gonzalo Carou (es el jugador con más presencias en la historia de la selección masculina) y Federico Vieyra como manager (5° en cantidad de partidos jugados, con197 encuentros y 357 goles). Ellos conocen a los muchachos y tienen una enorme experiencia. Además están el profe Guillermo Cazón, como preparador físico, y el doctor Carlos Marino que también son parte del equipo.

-¿Cómo hacés para darles seguimiento a tantos jugadores que están en el exterior y tener en la mira a todos?

-Conformamos un cuerpo técnico en el que somos varios y nos tenemos absoluta confianza; eso ayuda mucho y me facilita las cosas. Conozco bien a cada jugador desde chiquito y, además, seguimos a todos los argentinos en Europa. Son más de 100. Los veo todos los fines de semana porque me dedico a esto y me da autoridad moral para el momento en que tengo que elegir, porque conozco la historia de cada jugador.

-¿Qué se podrá ver de este equipo en el Mundial?

-Es una selección con grandes jugadores y de enorme calidad técnica, Muchos de ellos se destacan en Europa y otros cuentan con un enorme futuro. Pero lo que estoy seguro es que, más allá de lo técnico, lo que nos va a destacar es la entrega. El deportista argentino tiene un plus. Cuando se junta un grupo de almas argentinas se genera algo especial. El deporte argentino tiene esa magia. Por la pasión, hacemos un montón de cosas que otros en el mundo no hacen.

La lista de Gladiadores

El Mundial estará conformado por 32 selecciones divididas en ocho grupos de cuatro cada uno. Los tres mejores de cada zona avanzarán a una segunda rueda, en la que arrastrarán puntos y se conformarán cuatro zonas de seis equipos. Los dos mejores de cada una avanzarán a los cuartos de final. Desde allí se disputarán partidos de eliminación directa hasta definir al campeón.

Los Gladiadores participaron de un torneo preparatorio en Benidorm, España donde le ganaron 31 a 27 al subcampeón asiático, Baréin, perdieron con Rumania 26 a 31 y cerraron con una caída frente al equipo local 20 a 31, en su último partido antes del Mundial. Estos son los convocados para el Mundial:

Arqueros: Leonel Maciel – Sporting Lisboa (Portugal), Juan Bar – Anaitasuna (España)

Laterales: Federico Pizarro – Cuenca (España), Nicolás Bonanno – Anaitasuna (España), James Parker – Zamalek (Egipto), Pablo Vainstein (BM Benidorm – España), Lucas Aizen – Cangas (España), Santiago Barceló – Benidorm (España), Fabrizio Casanova – Torrelavega (España)

Centrales: Diego Simonet – Montpellier (Francia), Pablo Simonet – Cuenca (España), Pedro Martínez Cami – Ward

Extremos: Ignacio Pizarro – Cuenca (España), Ramiro Martínez – Benidorm (España), Facundo Cangiani – Torrelavega (España), Francisco Lombardi – Guadalajara (España)

Pívots: Lucas Moscariello – Montpellier (Francia), Gonzalo Carró Castro – Nava (España), Franco Gavidia – TSV 1899 Blaustein (Alemania)

