Día, horario y cómo ver en vivo a Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires

Franco Colapinto correrá en la Argentina este domingo, en un Road Show por las calles de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El piloto de Alpine manejará un auto de Fórmula 1 en el país por primera vez, algo que aseguró era “un sueño que tenía desde chico”. El evento organizado por Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores del piloto en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional, se podrá ver en vivo por TV a través de ESPN y por streaming en Disney+ Premium.

La actividad comienza a las 12.45, momento en el cual Colapinto tomará el control de un Lotus E20 de 2012, equipado con un motor Renault V8 y la identidad visual de Alpine. Posteriormente, a las 14.30, el pilarense protagonizará uno de los momentos más emotivos del día al conducir el legendario Flecha de Plata, el monoplaza que inmortalizó el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio.

El legendario "Flecha de Plata", un emblema en la carrera de Juan Manuel Fangio, estará presente en el Road Show de Colapinto Belén Grosso

La secuencia continúa a las 15.15 con una segunda incursión al volante del Lotus. Finalmente, a las 15.55, realizará un recorrido en un micro descapotable para saludar a los seguidores presentes. Esta exhibición representa un hito deportivo, ya que constituye la primera vez que un piloto argentino conduce un vehículo de la máxima categoría por las calles argentinas.

Cómo ver online el Road Show de Colapinto en Palermo

El evento está programado para este domingo en el barrio porteño de Palermo, Buenos Aires, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador.

El circuito de la exhibición de Colapinto en Palermo; manejará un F1 en la Argentina por primera vez Edith Cantizano (Redaccion)

El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles. La alta demanda hizo que las entradas disponibles se agotaran en pocos minutos, tanto en la preventa exclusiva para clientes de Mercado Pago como en las instancias generales de venta a través del sitio oficial. Para quienes no lograron conseguir boletos, la organización habilitó espacios gratuitos con acceso general.

Los mejores lugares desde donde ver gratis a Franco Colapinto este domingo

Cómo le está yendo a Colapinto en la F1

Colapinto ya sumó su primer punto con Alpine. Fue en la fecha 2 del Campeonato Mundial en curso, cuando finalizó en el décimo lugar. El Gran Circo no tiene actividad desde fines de marzo por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, y la próxima fecha será el fin de semana del 3 de mayo en Miami. Ahí, el argentino intentará mejorar lo hecho en suelo nipón, donde finalizó en el 16° lugar, muy lejos de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que sumó seis puntos al terminar séptimo.