Harry Kane publicó un mensaje tras la derrota de Inglaterra frente a Argentina

El capitán de la selección inglesa, Harry Kane, publicó en sus redes sociales un mensaje dedicado a los fanáticos británicos, tras la derrota en la semifinal de la Copa del Mundo de este miércoles frente a la Argentina.

“No hay palabras lo suficientemente grandes en este momento para superar este sentimiento de vacío en el estómago”, afirmó Kane en su rol de líder del seleccionado inglés. También agregó que el plantel estuvo cerca de llegar a otra final, pero lamentó que “el esfuerzo realizado durante las últimas siete semanas no alcanzó” para clasificar.

“Venimos golpeando la puerta desde hace ocho años, ¡pero otra vez nos falta la última pieza del rompecabezas!”, destacó el atacante sobre las expectativas del equipo, y manifestó que “buscar la gloria no siempre garantiza conseguirla”, por lo que alentó a sus compañeros a “levantarse para seguir intentando”.

Finalmente, agradeció a los simpatizantes que viajaron para apoyarlos y a quienes los alentaron desde sus hogares.

El posteo de Harry Kane tras la derrota británica

La derrota inglesa

La delegación inglesa perdió la oportunidad de meterse en la final luego de perder por 2 a 1 frente al combinado conducido por Lionel Scaloni en el Atlanta Stadium.

El conjunto argentino revirtió el resultado en un lapso de siete minutos durante el tramo final del segundo tiempo. Anthony Gordon había abierto el marcador para Inglaterra a los 54 minutos tras recibir un centro de Morgan Rogers, luego de que Nahuel Molina perdiera su marca sobre él.

“Siempre encuentran una forma”: El relato inglés del primer gol de Argentina

La remontada argentina se concretó en los últimos minutos del juego. A los 85 minutos, Enzo Fernández empató con un remate preciso desde afuera del área. Posteriormente, a los 91 minutos, Lautaro Martínez anotó de cabeza el gol del triunfo definitivo tras recibir un centro de Lionel Messi.

“Este equipo sigue demostrando de lo que está hecho”, afirmó al respecto Martínez, delantero de la selección. El atacante expresó su emoción por el logro y reveló que había anticipado la jugada a sus compañeros del banco de suplentes antes de ingresar a la cancha

Por su parte, el director técnico del seleccionado argentino valoró el esfuerzo del grupo y el respaldo del público tras conseguir el pase a la instancia decisiva. “Es una alegría para nuestro país, para nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme, la verdad”, destacó Lionel Scaloni.

“Somos historia pura” El abrazo de Scaloni con Messi después del final (TyC Sports)

Con este resultado, el equipo definirá el título del torneo contra España el domingo a las 16 en Nueva Jersey. Por su parte, Inglaterra disputará el encuentro por el tercer puesto contra Francia el sábado a las 18 en Miami.