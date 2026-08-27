A qué hora juegan las Leonas hoy

Las Leonas y Australia se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a las semifinales del Mundial de hockey cobre césped 2026. El encuentro está programado para las 15.30 (horario argentino) en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, con televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

El ganador de este cruce se meterá en la pelea por el título contra el vencedor del mano a mano entre Países Bajos y Bélgica, mientras que el perdedor jugará por la medalla de bronce.

Las dirigidas por Fernando Ferrara fueron líderes en el Grupo B de la primera ronda (1-1 vs. Estados Unidos, 3-2 vs. Alemania y 2-0 vs. Escocia) y también terminaron en lo más alto en el F en la segunda instancia tras el triunfo ante España por 3-0 y el empate 0-0 con Bélgica. Sueñan con tomarse revancha de la finales perdidas en el Mundial 2022 y en los Juegos Olímpicos París 2024, en ambos casos ante Países Bajos.

Agustina Gorzelany anotó cuatro goles en lo que va del Mundial 2026 y quiere mejorar esa marca OLIVIER HOSLET - EPA

El conjunto australiano, por su parte, es en los papeles el de peor rendimiento entre los cuatro semifinalistas (es el único que ya cosechó una derrota). Terminó segundo en las dos etapas de grupos, en las zonas A y E, en ambos casos por debajo de Países Bajos. Al igual que las Leonas, ganó la Copa del Mundo dos veces, en Dublín 1994 y Utrecht 1998, y está tercero en el medallero histórico.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 14 de febrero de este año, en el marco de la FIH Pro League. Entonces, las Leonas se quedaron con la victoria por 3 a 0 en Hobart, Australia, gracias a las anotaciones de Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany. El antecedente más reciente en una Copa del Mundo es de 2018, cuando se cruzaron en cuartos de final y Australia ganó por shoot-outs luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Las Leonas vs. Australia: todo lo que hay que saber

Semifinal del Mundial de hockey sobre césped femenino 2026.

Día : Jueves 27 de agosto.

: Jueves 27 de agosto. Hora : 15.30 (horario argentino).

: 15.30 (horario argentino). Estadio: Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Las Leonas vs. Australia: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 15.30 (horario argentino) en Wavre, Bélgica, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.