A qué hora juegan las Leonas hoy

Las Leonas y Países Bajos se enfrentan este sábado en la final del Mundial de hockey cobre césped 2026. El encuentro está programado para las 11 (horario argentino) en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos, con televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El equipo argentino busca revancha de las últimas dos finales perdidas ante las neerlandesas en la Copa del Mundo del 2022 y en los Juegos Olímpicos París 2024.

En la previa de este compromiso definitorio, a partir de las 8, Australia y Bélgica se verán las caras en el partido por el tercer puesto, con la ilusión de ganar la medalla de bronce y subirse al podio.

La selección argentina se metió en la pelea por el título tras derrotar a Australia por 1 a 0 con un gol de Julieta Jankunas. De los últimos siete Mundiales, incluyendo el de este año, llegaron al menos hasta semifinales en seis ocasiones. La única excepción fue en Londres 2018, cuando quedaron eliminadas en cuartos de final. Previamente fueron campeonas del mundo en Perth 2002 y Rosario 2010.

Julieta Jankunas convirtió el gol con el que las Leonas se metieron en la final del Mundial Will Palmer - FIH

El anfitrión y máximo favorito al título, por su parte, superó a Bélgica en las semifinales, también por la mínima diferencia, con un tanto de Frederique Matla. Sin embargo, el cruce entre neerlandesas y belgas estuvo marcado por un gol mal anulado a las Panteras Rojas a 4′ del final que, de convalidarse, posiblemente hubiera llevado el partido a los shoot-outs. “Nos han robado. No tengo nada más que decir. Lo siento, pero era ciento por ciento gol. No sé cuánto habrá cobrado la árbitra”, comentó la autora del gol, Justine Rasir, al término del encuentro.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 11 de diciembre del año pasado, en el marco de la FIH Pro League. Entonces, Países Bajos se quedó con la victoria por 4 a 0 con dos goles de Yibbi Malta y uno de Frederique Moes y Jip Dicke. Las Leonas ganaron apenas dos de los últimos 13 partidos ante la Naranja y, en ese período, perdieron la final del Mundial Tarrasa-Amstelveen 2023 y de los Juegos Olímpicos París 2024, en ambos casos por 3 a 1.

Países Bajos ganó nueve Copas del Mundo y quiere levantar el trofeo una vez más en la final de este sábado Patrick Post - AP

Las Leonas vs. Países Bajos: todo lo que hay que saber

Final del Mundial de hockey sobre césped femenino 2026.

Día : Sábado 29 de agosto.

: Sábado 29 de agosto. Hora : 11 (horario argentino).

: 11 (horario argentino). Estadio: Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

Las Leonas vs. Países Bajos: cómo ver online

El encuentro definitorio está programado para este sábado a las 11 (horario argentino) en Amstelveen, Países Bajos, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.