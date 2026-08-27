Las Leonas: “el gol de todas” y el afecto hasta de los desconocidos para llegar a una nueva final de un Mundial de hockey

El legado de las Leonas lleva 26 años. Tuvo su punto de partida en Sydney 2000, cuando explotaron con la obtención de una medalla olímpica de plata. Aunque es cierto: sería injusto desatender el proceso silencioso que venía hilándose desde hace varias décadas del siglo pasado, cuando todavía estaban bajo la formal denominación del seleccionado femenino de hockey sobre césped. Seguramente, todo comenzó allí, en los tiempos de amateurismo puro y la transición de pasto natural a carpeta sintética.

Fieles al mandato y más vigentes que nunca, las chicas suman ahora un nuevo capítulo de su gloriosa historia: accedieron a la final del Mundial por segunda ocasión consecutiva, después de derrotar a Australia por 1 a 0 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, en Bélgica. El grito no llegó esta vez de parte de Agustina Gorzelany en los córners cortos, sino de Julieta Jankunas, que pescó dentro del círculo a los dos minutos del último cuarto. En esa jugada crucial, la cordobesa describió la comunión que disfruta el equipo. “Voy a confesar algo: el día previo al partido nos estábamos entrenando y lo practicábamos. Todas me decían: ‘¡Dale, Janku’ lo vas a hacer!, no sé qué’. Y cuando se ejecutó este córner que derivó en el gol, se me cruzaron un millón de cosas en la cabeza. Literalmente, para mí fue el gol de todas, porque resultó mágico”, comentó en la transmisión de ESPN.

La comunión de las Leonas tras la victoria ante Australia y el pasaje a la final Omar Havana - AP

El tanto de la rubia delantera catapultó a la Argentina al partido decisivo y, una vez más, se verá las caras frente a Países Bajos, que se impuso 1 a 0 a Bélgica beneficiado por un fallo de los jueces, que inexplicablemente anularon un gol belga en los minutos finales que hubiese significado el empate parcial, tras detectar una supuesta obstrucción. Así, el sábado chocarán los dos mejores equipos del mundo hace varios años, el N° 1 y el N° 2 del ranking.

Si se atienden los papeles, los datos duros, las neerlandesas cuentan con todas las ventajas, porque tienen una abrumadora supremacía a lo largo de la historia: desde que comenzaron los Mundiales femeninos de hockey en Mandelieu 74 (Francia), únicamente no accedieron al encuentro decisivo en dos oportunidades, en 1976 y 1994. Las naranjas ganaron el título en 9 ocasiones y son las ganadoras de las últimas tres realizaciones. De hecho, en la cita anterior de 2022, superaron a la Argentina. Por si fuera poco, son las actuales campeonas olímpicas.

Victoria Granatto, en pleno ataque de las Leonas; junto con su hermana y otras siete jugadoras, querrá revancha tras la final perdida en 2022 Omar Havana - AP

A las Leonas no les tienen que explicar el palmarés de Países Bajos: lo saben de antemano y para ello buscan hacerse fuertes avivando su fuego interno en cada momento de la concentración. Bien vale cualquier detalle, cualquier gesto, en pos de darle lustre y épica a esta aventura mundialista. María José Granatto, una de las capitanas y la más desequilibrante del plantel, se refirió a los vínculos internos: “Realmente es entender el rol de cada una y que todas somos importantes, cada una sabe lo que tiene que hacer y lo estamos plasmando en la cancha. Se siente y es lo que provoca también la conexión; esa faceta humana y de guerreras que tenemos en los partidos”. La atacante de Santa Bárbara amplió el concepto a ESPN: “En esta campaña nos entregamos al máximo. La última Pro League nos dejó muchas enseñanzas personales y grupales. Había cosas que ni siquiera debíamos mejorar, sino que ya estaban en el equipo, pero era animarse, confiar en el proceso y en nuestro sistema de juego”.

La Argentina había comenzado este Mundial con ciertas dudas: un pobre empate 1 a 1 con Estados Unidos que, eventualmente, podía traer un efecto indeseado. Sin embargo, la propia Granatto admitió que ese magro debut ante las norteamericanas “no les movió un pelo” y que todo lo bueno que llegó después fue por “no caerse”. En ese instante, ante el peligro de un bajón emocional, aparecieron rápido las referentes en la intimidad del grupo para empujar y evitar que el ánimo decayera. Ahora, más allá de que la final del sábado motiva de por sí desde la primera hasta la última Leona, son nueve las que irán por la revancha tras la final perdida en 2022: Majo Granatto y su hermana Victoria, junto con Gorzelany, Jankunas, Valentina Raposo, Agostina Alonso, Victoria Sauze, Sofía Toccalino y Eugenia Trinchinetti. Y por estas horas, la emoción también recorre el cuerpo de las más jóvenes: Milagros Alastra (20), Emma Knobl (20), Zoe Díaz (21), Lara Casas (21) y Juana Castellaro (21).

La cordobesa Julieta Jankunas, en la lucha por la bocha Omar Havana - AP

El desafío ante las neerlandesas, lógicamente, cubre a todo el plantel, cada uno con su responsabilidad. Desde la arquera Cristina “China” Cosentino, que en el último acto intentará volver a aparecer en los momentos clave, como en los últimos dos partidos, hasta Fernando Ferrara, un DT que llegó a este Mundial desde una posición un tanto endeble, con una continuidad en el cargo en duda, pero que querrá estar a la altura para acertar con la táctica y el esquema. Ya es un gran Mundial para la Argentina: revalidó su segundo escalón en el ranking y cuenta con recursos para complicar a las reinas del hockey, que deben asumir la presión de retener el título. ¿Podrán esta vez las nuestras dar el gran golpe?

Este viernes, el plantel argentino abandonó después de muchos días su búnker belga de Wavre y recorrió 224 kilómetros para instalarse en Amstelveen, la ciudad que cobijará la final en el Wagener Stadium. Pese al traslado, seguirá conectado con el combustible emocional que es vital para las Leonas: la cercanía con la gente de nuestro país. Majo Granatto puso en palabras al valor del acompañamiento. “Lo que transmite esta camiseta lleva a todas las familias que se hicieron presentes acá y el esfuerzo que hizo cada persona para poder estar, sea familiar o no... A veces vemos a gente totalmente desconocida alentándonos, gritando, abrazándonos y diciéndonos ‘Las amo’. Son gestos que nos llenan el alma y creo que salimos a la cancha también por estas muestras de afecto”.

Y si hacía falta algún condimento más de motivación, allí estuvo Luciana Aymar, la mejor jugadora de la historia, apoyando al equipo en persona. Recibió una distinción en el entretiempo ante Australia y seguramente se quedará para la final. Un incentivo más para que este equipo conserve un legado que sigue prolongándose en el tiempo.