Resultado de las Leonas vs. Australia: quién ganó el partido del Mundial de hockey y pasó a la final

Las Leonas se metieron en la final del Mundial de hockey sobre césped 2026. Con garra, juego y pasión, derrotaron a Australia por la mínima diferencia en una de las semifinales y volverán a pelear por el título ante Países Bajos al igual que en la última edición de la Copa del Mundo, en 2023, cuando las neerlandesas se quedaron con el título. El único gol del encuentro lo convirtió Julieta Jankunas después de una gran jugada preparada proveniente de un córner corto.

La selección argentina fue mejor que su rival de turno, pero le costó abrir el marcador. De hecho, Jankunas rompió el cero recién en el último cuarto para la alegría albiceleste. Hasta entonces, el subcampeón del mundo en ejercicio había sido mejor, pero se topó con una defensa australiana prolija a la que le costó batir. Fernando Ferrara, DT albiceleste, planteó un buen partido que le permitió a sus dirigidas mantener la posesión y tener las chances más claras.

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