En qué canal pasan los Leones vs. Alemania, por las semifinales del Mundial de hockey 2026

Este viernes, desde las 15.30 (horario argentino), los Leones y Alemania se enfrentan en un partido correspondiente a las semifinales del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026. El encuentro se disputa en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming en el plan premium de la plataforma Disney+.

Los dirigidos por Lucas Rey quedaron segundos tanto en la zona A (3-0 vs. Japón, 1-3 vs. Países Bajos y 7-1 vs. Nueva Zelanda) como en la E (3-1 vs. Inglaterra y 5-3 vs. India), en ambos casos por detrás del conjunto neerlandés. La mejor actuación albiceleste en un certamen ecuménico se dio en La Haya 2014, cuando se colgó la medalla de bronce tras vencer a Inglaterra por 2 a 0 en el partido por el tercer puesto.

Los Leones buscarán meterse en la final de una Copa del Mundo por primera vez en la historia

El conjunto alemán, por su parte, sueña con defender el título obtenido en 2023, cuando venció en la final a Bélgica por shoot-outs luego de empatar 3 a 3 en el tiempo reglamentario. En la primera ronda de este Mundial fue líder de la zona B y luego, en la segunda instancia, puntero de la F. Si logra pasar a la definición y levantar el trofeo nuevamente, se consagrará como campeón del mundo por cuarta vez tras lo hecho en Kuala Lumpur 2002, Mönchengladbach 2006 y, justamente, Bhubaneswar-Rourkela 2023.

En la otra llave de semifinales de la Copa del Mundo se enfrentan Países Bajos y España, por lo que los ganadores de ambos cruces jugarán la final y los perdedores se cruzarán en el duelo por el tercer puesto.

Los Leones vs. Alemania: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 15.30 (horario argentino) en Wavre, Bélgica, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Alemania corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa del Mundo, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.34 contra los 2.36 que se repagan por un hipotético triunfo de los Leones. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.00.