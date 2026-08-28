A qué hora juegan los Leones hoy

Los Leones y Alemania se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a las semifinales del Mundial de hockey cobre césped 2026. El encuentro está programado para las 15.30 (horario argentino) en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, con televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El equipo argentino quiere seguir el camino de las Leonas, que jugarán la final frente a Países Bajos.

El ganador de este cruce se meterá en la pelea por el título contra el vencedor del mano a mano entre Países Bajos y España, mientras que el perdedor jugará por la medalla de bronce.

Los dirigidos por Lucas Rey quedaron segundos tanto en la zona A (3-0 vs. Japón, 1-3 vs. Países Bajos y 7-1 vs. Nueva Zelanda) como en la E (3-1 vs. Inglaterra y 5-3 vs. India), en ambos casos por detrás del conjunto neerlandés. La mejor actuación albiceleste en un certamen ecuménico se dio en La Haya 2014, cuando se colgó la medalla de bronce tras vencer a Inglaterra por 2 a 0 en el partido por el tercer puesto.

Tomás Domene (izquierda) es el goleador de la Copa del Mundo con ocho tantos en cinco partidos Bart Scheulderman

El conjunto alemán, por su parte, sueña con defender el título obtenido en 2023, cuando venció en la final a Bélgica por shoot-outs luego de empatar 3 a 3 en el tiempo reglamentario. En la primera ronda de este Mundial fue líder de la zona B y luego, en la segunda instancia, puntero de la F. Si logra pasar a la definición y levantar el trofeo nuevamente, se consagrará como campeón del mundo por cuarta vez tras lo hecho en Kuala Lumpur 2002, Mönchengladbach 2006 y, justamente, Bhubaneswar-Rourkela 2023.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 27 de junio de este año, en un partido correspondiente a la FIH Pro League. Entonces, Alemania se quedó con la victoria por shoot-outs tras empatar 4 a 4 en tiempo reglamentario por los goles de Benedikt Schwarzhaupt, Jakob Brilla y Justus Weigand en dos ocasiones para los alemanes, y de Nicolás Della Torre, Tomás Domene por duplicado y Lucas Toscani para los argentinos.

Los Leones se metieron en las semifinales de la Copa del Mundo por segunda vez en la historia FIH

Los Leones vs. Alemania: todo lo que hay que saber

Semifinal del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026

Día : Viernes 28 de agosto.

: Viernes 28 de agosto. Hora : 15.30 (horario argentino).

: 15.30 (horario argentino). Estadio: Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Los Leones vs. Alemania: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 15.30 (horario argentino) en Wavre, Bélgica, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.