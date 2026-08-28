A qué hora juegan los Leones hoy

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La selección argentina y Alemania se enfrentan este viernes en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, con transmisión de ESPN 2 y Disney+ Premium
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Los Leones y Alemania se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a las semifinales del Mundial de hockey cobre césped 2026. El encuentro está programado para las 15.30 (horario argentino) en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, con televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El equipo argentino quiere seguir el camino de las Leonas, que jugarán la final frente a Países Bajos.
- El ganador de este cruce se meterá en la pelea por el título contra el vencedor del mano a mano entre Países Bajos y España, mientras que el perdedor jugará por la medalla de bronce.
Los dirigidos por Lucas Rey quedaron segundos tanto en la zona A (3-0 vs. Japón, 1-3 vs. Países Bajos y 7-1 vs. Nueva Zelanda) como en la E (3-1 vs. Inglaterra y 5-3 vs. India), en ambos casos por detrás del conjunto neerlandés. La mejor actuación albiceleste en un certamen ecuménico se dio en La Haya 2014, cuando se colgó la medalla de bronce tras vencer a Inglaterra por 2 a 0 en el partido por el tercer puesto.
El conjunto alemán, por su parte, sueña con defender el título obtenido en 2023, cuando venció en la final a Bélgica por shoot-outs luego de empatar 3 a 3 en el tiempo reglamentario. En la primera ronda de este Mundial fue líder de la zona B y luego, en la segunda instancia, puntero de la F. Si logra pasar a la definición y levantar el trofeo nuevamente, se consagrará como campeón del mundo por cuarta vez tras lo hecho en Kuala Lumpur 2002, Mönchengladbach 2006 y, justamente, Bhubaneswar-Rourkela 2023.
La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 27 de junio de este año, en un partido correspondiente a la FIH Pro League. Entonces, Alemania se quedó con la victoria por shoot-outs tras empatar 4 a 4 en tiempo reglamentario por los goles de Benedikt Schwarzhaupt, Jakob Brilla y Justus Weigand en dos ocasiones para los alemanes, y de Nicolás Della Torre, Tomás Domene por duplicado y Lucas Toscani para los argentinos.
Los Leones vs. Alemania: todo lo que hay que saber
- Semifinal del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026
- Día: Viernes 28 de agosto.
- Hora: 15.30 (horario argentino).
- Estadio: Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.
Los Leones vs. Alemania: cómo ver online
El encuentro está programado para este viernes a las 15.30 (horario argentino) en Wavre, Bélgica, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.
- ESPN 2.
- Disney+ Premium.
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