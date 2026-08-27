En qué canal pasan las Leonas vs. Australia, por las semifinales del Mundial de hockey 2026

Este jueves, desde las 15.30 (horario argentino), las Leonas se enfrentan a Australia en el marco de una de las semifinales del Mundial de hockey sobre césped 2026. El encuentro se disputa en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN 2, como así también por streaming en el plan Premium de la plataforma Disney+.

Las dirigidas por Fernando Ferrara fueron líderes en el Grupo B de la primera ronda (1-1 vs. Estados Unidos, 3-2 vs. Alemania y 2-0 vs. Escocia) y también terminaron en lo más alto en el F en la segunda instancia tras el triunfo ante España por 3-0 y el empate 0-0 con Bélgica. Sueñan con tomarse revancha de la finales perdidas en el Mundial 2022 y en los Juegos Olímpicos París 2024, en ambos casos ante Países Bajos.

Fernando Ferrara, entrenador de las Leonas, sueña con llevar a la selección argentina a la final Rodrigo Néspolo - Canon digital

El conjunto australiano, por su parte, es en los papeles el de peor rendimiento entre los cuatro semifinalistas (es el único que ya cosechó una derrota). Terminó segundo en las dos etapas de grupos, en las zonas A y E, en ambos casos por debajo de Países Bajos. Al igual que las Leonas, ganó la Copa del Mundo dos veces, en Dublín 1994 y Utrecht 1998, y está tercero en el medallero histórico.

El ganador de este cruce se meterá en la pelea por el título contra el vencedor del mano a mano entre Países Bajos y Bélgica, mientras que el perdedor jugará por la medalla de bronce.

Las Leonas vs. Australia: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 15.30 (horario argentino) en Wavre, Bélgica, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, las Leonas corren con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa del Mundo, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.63 contra los 4.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Australia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.90.