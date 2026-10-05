Arquitectura derrotó a Olivos y el resultado condenó a San Lorenzo al descenso en el Metropolitano de hockey

Un fin de semana de definiciones para el Torneo Metropolitano femenino. Porque, por un lado, el sábado Belgrano Athletic consiguió el último lugar que quedaba disponible para jugar los playoffs al golear como local a Banco Nación por 4 a 2. Y más allá del triunfo de Ciudad como visitante por 2 a 1 frente a San Lorenzo que lo dejó a seis puntos de Belgrano con seis por jugar, por más que queden igualados en unidades -Belgrano perdiendo sus dos partidos y Ciudad logrando sus dos triunfos-, la mayor cantidad de victorias del primero -están 11 a ocho- inclinará la balanza a su favor. El otro punto que quedó definido el domingo fue el del primer descenso: San Lorenzo perdió la categoría por la victoria de Arquitectura sobre Olivos.

Santa Bárbara, en su cancha, superó a Banco Provincia por 2 a 1 y el triunfo lo dejó con una buena ventaja de cuatro unidades para asegurarse el número 1 de la fase regular. Italiano ascendió al cuarto lugar en la tabla y dejó quinto al campeón San Fernando, al que derrotó como local por 4 a 3. River, como visitante, derrotó por 1 a 0 a St. Catherine’s y Lomas, en su cancha, superó a Gimnasia y Esgrima por 2 a 1 y gracias a ese resultado igualó a su adversario en el segundo puesto y permitió que Santa Bárbara tomara aquella muy buena luz de diferencia.

El áspero duelo entre Arquitectura y Olivos en el Metro femenino

Un partido decisivo fue el que Arquitectura terminó ganándole a Olivos por 3 a 1. El triunfo -que condenó a San Lorenzo- le dio aire al ganador que, por ahora, está en la zona del playout aunque a sólo un punto de Banco Nación, el equipo que está apenas un puesto arriba en la tabla, y a dos de River y St. Catherine’s. Será un cierre para el infarto en la parte de abajo de la tabla.

Los dos necesitaban ganar y Olivos- tuvo muchas ausencias-, que con la victoria hubiera salido del descenso directo, fue el que inquietó primero cuando el disparo de Carreras se fue muy cerca del segundo palo. Antes y después de esa acción todo fue demasiado cerrado aunque sobre el final del primer cuarto Arquitectura tuvo su gran chance cuando tras una gran jugada individual Alves asistió a Sanzo pero su tiro no fue bueno. En la segunda mitad de ese cuarto inicial al fin Olivos se puso en ventaja en el primer corner corto del partido. La responsabilidad la tomó Giuliana Sacomanno a los 18 minutos y su pegada rompió la paridad. Ya cerca del descanso largo Andrada tuvo la chance para Arquitectura pero su disparo se fue cerca.

Una jugadora de Arquitectura protege la bocha en el partido ante Olivos

Ya en el segundo tiempo y luego que Bonomo desperdiciara la oportunidad de empatar cuando su tiro se fue desviado por la línea de fondo, Gomis tuvo tres enormes atajadas que mantuvieron con vida al ganador. Así comenzó la última porción del partido con Olivos dispuesto a defender la diferencia y con Arquitectura yendo con fuerza hacia adelante. Tuvo justamente Arquitectura a disposición el empate pero la bocha pegó en un poste y al final, de tanto ir e ir, el equipo tuvo su premio.

A los 23 minutos, Sol Sanzo empató y la breve celebración dejó en claro qué conjunto iría por más: casi nadie festejó y todas las jugadoras de Arquitectura salieron disparadas al centro de la cancha para reanudar rápidamente el partido. Esa actitud tuvo su premio y apenas cinco minutos después Josefina Canone dio vuelta la historia con el corto. Ahí sí el festejo de cara a la hinchada y junto a ella significó un desahogo que se multiplicó a los 29 minutos, cuando Ambar Caucigh ingresó al área y con una gran pegada al ángulo puso el resultado final.

La lucha por entrar directo a semifinales

Por el lado del torneo masculino nada se definió el domingo porque, además, le quedan cuatro fechas por jugar. Por un lado hay una tremenda lucha por los dos primeros lugares de la fase regular que darán el pasaje directo a las semifinales. Banco Provincia manda con 53 puntos y el campeón San Fernando y Ciudad A (tiene un partido más) suman 51. Para los playoffs, en tanto, quedan dos lugares por definir y hay cinco candidatos aunque los que más cerca están son Gimnasia y Esgrima y Ducilo; sin embargo, Universitario, Hurling y Santa Bárbara todavía tienen vivas sus expectativas. Abajo, además, también habrá pelea hasta el final y Quilmes, Lomas, San Martín, Sociedad Alemana de Gimnasia y Ciudad B todavía tendrán que luchar para sumar y zafar del descenso aunque, por ahora, San Martín iría al playout y SAG y Ciudad B perderían la categoría.

Universitario inicia un ataque ante Mitre en el Metro masculino

Banco Provincia, como local, empató con San Fernando 2 a 2 y Ciudad A, que igualó por el mismo resultado con Ducilo como visitante, no pudo aprovechar la chance para subir al primer lugar de la tabla. En su cancha, Hurling le ganó a SAG por 1 a 0 mientras las dos goleadas de la fecha llegaron con los triunfos como locales de Santa Bárbara sobre Quilmes por 5 a 3 y de Gimnasia y Esgrima ante San Martín por 6 a 3. Además, en su cancha, Ciudad B mantuvo la lejana ilusión con el triunfo por 2 a 1 sobre Lomas.

En un partido atractivo en la previa, Mitre, ya clasificado, empató 1 a 1 con Universitario, que necesitaba los tres puntos para acortar la diferencia con Ducilo, el último que estaría entrando a los playoffs.

Mitre, ya clasificado, empató 1 a 1 con Universitario

El primer tiempo fue muy parejo y en ambos equipos sobresalió la solidez defensiva. Los dos intentaron romper las líneas e ingresar al área adversaria pero Ruiz y Castellarín, los dos arqueros, se destacaron para mantener el cero.

Ya en el tercer cuarto la posesión de la bocha fue de un mayor dominio por parte de Mitre y, si bien a Universitario le costó salir de su zona defensiva, mantuvo la calma y se sostuvo en su solidez. Eso le permitió creer en la victoria y cuando solamente faltaban ocho segundos para el final del período, un desvío de Thiago Arque puso el 1-0 para su equipo. Por eso Mitre salió a buscar el partido en el pasaje final y luego de numerosos ingresos al círculo y varios cortos desperdiciados, cuando Universitario quedó con 10 hombres por una tarjeta amarilla un nuevo fijo le permitió al ex León Agustín Bugallo, a sólo un minuto del cierre, empatar el juego. Universitario se la jugó en esos 60 segundos finales y salió Castellarín. Pero no le alcanzó y terminó con una enorme frustración por los dos puntos perdidos sobre ese final.