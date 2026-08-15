Así quedó la tabla de posiciones del grupo de las Leonas en el Mundial 2026, tras el empate vs. Estados Unidos

La selección argentina de hockey sobre césped femenino empató 1 a 1 con Estados Unidos en su debut en el Mundial Bélgica-Países Bajos 2026, que empezó este sábado. Las Leonas estuvieron imprecisas en zona ofensiva y no lograron superar a un seleccionado norteamericano que se autoconvenció de que podía rescatar puntos ante uno de los máximo favoritos al título. El próximo partido será este lunes a las 12 frente a Alemania, por la fecha 2 del Grupo B.

En la previa de este compromiso, Alemania derrotó a Escocia por 3 a 0 en el otro partido de la primera jornada de la zona B gracias a las anotaciones de Yani Zhong, Johanna Hachenberg y Lynn Krings. Con estos resultados, el conjunto germano quedó como único líder de la tabla de posiciones seguido de la Argentina y Estados Unidos, con un punto cada uno, mientras que el conjunto escocés aún no sumó unidades.

Así está la tabla de posiciones del grupo de Las Leonas en el Mundial 2026, tras la fecha 1

Fixture y resultados del grupo de las Leonas en el Mundial 2026

Fecha 1

Alemania 3 - 0 Escocia.

Argentina 1 - 1 Estados Unidos.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Escocia - Lunes 17 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Alemania vs. Argentina - Lunes 17 de agosto a las 12 Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Así fue el estreno de las Leonas

El único gol argentino del estreno, que tuvo lugar en Grave, Bélgica, donde el conjunto dirigido por Fernando Ferrara disputa la primera parte de este Mundial que se extiende hasta el 30 de agosto, fue convertido por Brisa Bruggesser, una de las debutantes mundialistas de este plantel, a los 12′ del primer cuarto y tras una gran jugada individual de Victoria Granatto.

Sin embargo, las Leonas fueron desdibujándose a partir del segundo cuarto y Estados Unidos supo qué hacer con la bocha, sacando altos réditos cada vez que ingresó al área de Cristina ‘China’ Cosentino. Así fue como (también) a los 12′, pero del segundo segmento, Emma Deberdine empató el encuentro al que el equipo argentino lo le encontró la vuelta.

Se sabe, cada debut tiene el peso extra del estreno y las presiones. Por eso el sinsabor de las Leonas, segundas favoritas al título tras Países Bajos, el tricampeón vigente y N° 1 del ranking mundial

Sofía Cairo es una de las debutantes de las Leonas, con media lista de convocadas que se estrenan en este torneo FIH

Ante las germanas, el lunes, habrá un condimento especial, la presencia de la defensora y volante misionera, Lucina von der Heyde, quien fue una de las grandes apariciones del seleccionado argentino en en los últimos años y que por encontrarse fuera de la consideración del DT actual pasó a representar a Alemania (tiene ciudadanía, por el linaje de su abuelo).

Este sábado ‘Luchi’ se vistió por primera vez con la camiseta teutona en una Copa del Mundo. Hace cuatro años, cuando las Leonas fueron subcampeonas en España-Países Bajos 2022, ella fue parte del conjunto argentino.

En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, el E, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales.

Si es tercera o cuarta en la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato idéntico.