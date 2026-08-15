Por dónde pasan las Leonas vs. Estados Unidos por el Mundial 2026 y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan las Leonas y Estados Unidos por la fecha 1 del Grupo B del Mundial de hockey sobre césped femenino 2026, en un partido que marcará el debut de ambas selecciones en el certamen ecuménico. Juegan en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, a partir de las 12.30 (horario argentino) con televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

El seleccionado argentino, dirigido por Fernando Ferrara, se clasificó a la Copa del Mundo tras quedar segundo en la Pro League 2024-2025 por detrás del campeón Países Bajos, que ya estaba clasificado por ser uno de los anfitriones. El combinado norteamericano, por su parte, obtuvo su boleto como subcampeón de la Copa Panamericana, torneo en el que perdió la final, justamente, con las Leonas, por 3 a 0.

Tras el subcampeonato en la Pro League 2024-2025, las Leonas se clasificaron al Mundial 2026 PHDPH / Philippe D. Photography - FIH

El entrenador convocó a 20 jugadoras, de las cuales nada menos que la mitad son debutantes. Entre las citadas hay varias que hace 10 años constituyeron la base de las Leoncitas campeonas del mundo en Chile 2016. Las más experimentadas son Victoria Sauze y Victoria Granatto, ambas de 35 años. En contrapartida, hay cuatro que tienen 20 y son las más jóvenes del equipo: Zoe Díaz, Milagros Alastra, Emma Knobl y Mercedes Artola.

Las Leonas vs. EE.UU.: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 12.30 (horario argentino) en Wavre. Bélgica, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, las Leonas corren con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.09 contra los 13.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Estados Unidos. El empate, por su parte, cotiza cerca de 9.40.

Las casas de apuestas ponen a la selección argentina como favorita al triunfo ante Estados Unidos

Fixture del grupo de las Leonas en el Mundial 2026

Fecha 1

Alemania vs. Escocia - Sábado 15 de agosto a las 6.30 en el Belfius Hockey Arena.

Argentina vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a las 12.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Escocia - Lunes 17 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Alemania vs. Argentina - Lunes 17 de agosto a las 12 Belfius Hockey Arena.

Fecha 3